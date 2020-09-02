Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642153.html
Сенатор назвал провокацией новое заявление ФРГ о ситуации с Навальным
Заявление ФРГ об "отравлении" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - это провокация, продиктованная политическими мотивами, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:35
2020-09-02T17:59
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
белоруссия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1400x0_80_0_0_e101018c011ab6589c1861c66e89bd50.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Заявление ФРГ об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом из группы "Новичок" - это провокация, продиктованная политическими мотивами, заявил РИА Новости в среду сенатор, полковник ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>."Немецкие власти, делая подобные заявления, не представили никаких доказательств и элементов отравляющего вещества. Похоже, что Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления", - подчеркнул Кондратьев.По его мнению, вся ситуация с Навальным является провокацией, подобные утверждения политизированы. "Я не исключаю, что в дальнейшем без доказательств, без материалов дела определенные политики на Западе потребуют ввести против России санкции", - заключил он.Также Кондратьев заявил, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".Он также напомнил, что якобы отравляющие вещества в организме Навального нашли представители бундесвера."При этом надо понимать, что все разведывательное сообщество НАТО подчиняется ЦРУ США", - сказал он.По словам Кондратьева, канцлер ФРГ Ангела Меркель "на 200 процентов проамериканский политик", однако с российским проектом ей "выкручивали руки" немецкие бизнесмены, которые настаивали на его продолжении. При "правильной" подаче этой ситуации немецкому обществу Меркель сможет сохранить лицо перед американским руководством, и при этом вопрос о реализации "Северного потока 2" будет обсуждаться антироссийски настроенными политиками в ключе его возможной остановки, заявил он.Помимо этого, Кондратьев допустил, что провокация с "отравлением" Алексея Навального и волнения в Белоруссии могут быть частью одной кампании против России.Кондратьев напомнил, что в 2017 году Россия полностью уничтожила свои запасы химоружия. Он также отметил, что немецкая сторона пока не предоставила никаких материалов по делу Навального, и делать громкие заявления преждевременно."Нужно проводить исследования, одни и те же ингибиторы в одном случае - лекарство, а в другом - яд", - подчеркнул он.Кондратьев также отметил, что, если бы к Навальному было применено боевое отравляющее вещество, "он скончался бы в течение суток, шансов выжить у него бы не было".Политик также напомнил, что омские врачи проводили исследования на наличие отравляющих веществ в организме Навального, и результат был отрицательным. "У нас нет оснований не доверять омским медикам, тем более, что именно они спасли жизнь Навальному, когда он был в тяжелом состоянии", - подытожил сенатор.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639841.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/germaniya-1576642590.html
3
россия
германия
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb9adcbab74836693b154b946dd0c348.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, белоруссия, сша, политика

Сенатор назвал провокацией новое заявление ФРГ о ситуации с Навальным

17:35 02.09.2020 (обновлено: 17:59 02.09.2020)
1334
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заявление ФРГ об "отравлении" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - это провокация, продиктованная политическими мотивами, заявил РИА Новости в среду сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.
"Немецкие власти, делая подобные заявления, не представили никаких доказательств и элементов отравляющего вещества. Похоже, что Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления", - подчеркнул Кондратьев.
По его мнению, вся ситуация с Навальным является провокацией, подобные утверждения политизированы. "Я не исключаю, что в дальнейшем без доказательств, без материалов дела определенные политики на Западе потребуют ввести против России санкции", - заключил он.
Также Кондратьев заявил, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".

"Американцы давно настаивают на том, чтобы ФРГ отказалась от участия в "Северном потоке 2", - сказал Кондратьев.

Он также напомнил, что якобы отравляющие вещества в организме Навального нашли представители бундесвера.
"При этом надо понимать, что все разведывательное сообщество НАТО подчиняется ЦРУ США", - сказал он.
По словам Кондратьева, канцлер ФРГ Ангела Меркель "на 200 процентов проамериканский политик", однако с российским проектом ей "выкручивали руки" немецкие бизнесмены, которые настаивали на его продолжении. При "правильной" подаче этой ситуации немецкому обществу Меркель сможет сохранить лицо перед американским руководством, и при этом вопрос о реализации "Северного потока 2" будет обсуждаться антироссийски настроенными политиками в ключе его возможной остановки, заявил он.
Помимо этого, Кондратьев допустил, что провокация с "отравлением" Алексея Навального и волнения в Белоруссии могут быть частью одной кампании против России.

"Все увязывается в единую систему уже давным-давно. Поэтому провокация с "отравлением" Навального и волнения в Белоруссии могут быть звеньями одной кампании против России", - сказал РИА Новости Кондратьев в среду.

Кондратьев напомнил, что в 2017 году Россия полностью уничтожила свои запасы химоружия. Он также отметил, что немецкая сторона пока не предоставила никаких материалов по делу Навального, и делать громкие заявления преждевременно.
"Нужно проводить исследования, одни и те же ингибиторы в одном случае - лекарство, а в другом - яд", - подчеркнул он.
Кондратьев также отметил, что, если бы к Навальному было применено боевое отравляющее вещество, "он скончался бы в течение суток, шансов выжить у него бы не было".
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:54
Правительство Германии свяжется с ОЗХО из-за ситуации с Навальным
Политик также напомнил, что омские врачи проводили исследования на наличие отравляющих веществ в организме Навального, и результат был отрицательным. "У нас нет оснований не доверять омским медикам, тем более, что именно они спасли жизнь Навальному, когда он был в тяжелом состоянии", - подытожил сенатор.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 17:44
Посол России прибыл в МИД ФРГ после заявления о Навальном
8451058
Обсудить 3
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияБелоруссияСШАПолитика
Рекомендуем
Съезд движения Солидарность
В ФРГ рассказали о статусе лаборатории, анализировавшей пробы Навального
Депутат Юрий Швыткин
Депутат напомнил о лабораториях по изготовлению "Новичка" в Грузии и США
Алексей Навальный
В Совфеде прокомментировали данные об отравлении Навального "Новичком"
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального
Алексей Навальный
Слуцкий заявил о необходимости доказательств "отравления" Навального
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" усомнился в новых выводах по ситуации с Навальным
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МИД Германии призвал Россию найти виновных в "отравлении" Навального
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал заявление об отравлении Навального "Новичком"
Алексей Навальный
В Германии допустили новые санкции против России из-за Навального
Алексей Навальный
Навальный остается на ИВЛ в реанимации в немецкой клинике
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Алексей Навальный
США прокомментировали информацию об отравлении Навального "Новичком"
Алексей Навальный
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния