https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576642153.html
Сенатор назвал провокацией новое заявление ФРГ о ситуации с Навальным
Заявление ФРГ об "отравлении" Алексея Навального веществом из группы "Новичок" - это провокация, продиктованная политическими мотивами, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:35
2020-09-02T17:35
2020-09-02T17:59
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
белоруссия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1400x0_80_0_0_e101018c011ab6589c1861c66e89bd50.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Заявление ФРГ об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> веществом из группы "Новичок" - это провокация, продиктованная политическими мотивами, заявил РИА Новости в среду сенатор, полковник ГРУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>."Немецкие власти, делая подобные заявления, не представили никаких доказательств и элементов отравляющего вещества. Похоже, что Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления", - подчеркнул Кондратьев.По его мнению, вся ситуация с Навальным является провокацией, подобные утверждения политизированы. "Я не исключаю, что в дальнейшем без доказательств, без материалов дела определенные политики на Западе потребуют ввести против России санкции", - заключил он.Также Кондратьев заявил, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".Он также напомнил, что якобы отравляющие вещества в организме Навального нашли представители бундесвера."При этом надо понимать, что все разведывательное сообщество НАТО подчиняется ЦРУ США", - сказал он.По словам Кондратьева, канцлер ФРГ Ангела Меркель "на 200 процентов проамериканский политик", однако с российским проектом ей "выкручивали руки" немецкие бизнесмены, которые настаивали на его продолжении. При "правильной" подаче этой ситуации немецкому обществу Меркель сможет сохранить лицо перед американским руководством, и при этом вопрос о реализации "Северного потока 2" будет обсуждаться антироссийски настроенными политиками в ключе его возможной остановки, заявил он.Помимо этого, Кондратьев допустил, что провокация с "отравлением" Алексея Навального и волнения в Белоруссии могут быть частью одной кампании против России.Кондратьев напомнил, что в 2017 году Россия полностью уничтожила свои запасы химоружия. Он также отметил, что немецкая сторона пока не предоставила никаких материалов по делу Навального, и делать громкие заявления преждевременно."Нужно проводить исследования, одни и те же ингибиторы в одном случае - лекарство, а в другом - яд", - подчеркнул он.Кондратьев также отметил, что, если бы к Навальному было применено боевое отравляющее вещество, "он скончался бы в течение суток, шансов выжить у него бы не было".Политик также напомнил, что омские врачи проводили исследования на наличие отравляющих веществ в организме Навального, и результат был отрицательным. "У нас нет оснований не доверять омским медикам, тем более, что именно они спасли жизнь Навальному, когда он был в тяжелом состоянии", - подытожил сенатор.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639841.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/germaniya-1576642590.html
3
россия
германия
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb9adcbab74836693b154b946dd0c348.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, белоруссия, сша, политика
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Заявление ФРГ об "отравлении" Алексея Навального
веществом из группы "Новичок" - это провокация, продиктованная политическими мотивами, заявил РИА Новости в среду сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев
.
"Немецкие власти, делая подобные заявления, не представили никаких доказательств и элементов отравляющего вещества. Похоже, что Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления", - подчеркнул Кондратьев.
По его мнению, вся ситуация с Навальным является провокацией, подобные утверждения политизированы. "Я не исключаю, что в дальнейшем без доказательств, без материалов дела определенные политики на Западе потребуют ввести против России санкции", - заключил он.
Также Кондратьев заявил, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".
"Американцы давно настаивают на том, чтобы ФРГ отказалась от участия в "Северном потоке 2", - сказал Кондратьев.
Он также напомнил, что якобы отравляющие вещества в организме Навального нашли представители бундесвера.
"При этом надо понимать, что все разведывательное сообщество НАТО подчиняется ЦРУ США", - сказал он.
По словам Кондратьева, канцлер ФРГ Ангела Меркель "на 200 процентов проамериканский политик", однако с российским проектом ей "выкручивали руки" немецкие бизнесмены, которые настаивали на его продолжении. При "правильной" подаче этой ситуации немецкому обществу Меркель сможет сохранить лицо перед американским руководством, и при этом вопрос о реализации "Северного потока 2" будет обсуждаться антироссийски настроенными политиками в ключе его возможной остановки, заявил он.
Помимо этого, Кондратьев допустил, что провокация с "отравлением" Алексея Навального и волнения в Белоруссии могут быть частью одной кампании против России.
"Все увязывается в единую систему уже давным-давно. Поэтому провокация с "отравлением" Навального и волнения в Белоруссии могут быть звеньями одной кампании против России", - сказал РИА Новости Кондратьев в среду.
Кондратьев напомнил, что в 2017 году Россия полностью уничтожила свои запасы химоружия. Он также отметил, что немецкая сторона пока не предоставила никаких материалов по делу Навального, и делать громкие заявления преждевременно.
"Нужно проводить исследования, одни и те же ингибиторы в одном случае - лекарство, а в другом - яд", - подчеркнул он.
Кондратьев также отметил, что, если бы к Навальному было применено боевое отравляющее вещество, "он скончался бы в течение суток, шансов выжить у него бы не было".
Политик также напомнил, что омские врачи проводили исследования на наличие отравляющих веществ в организме Навального, и результат был отрицательным. "У нас нет оснований не доверять омским медикам, тем более, что именно они спасли жизнь Навальному, когда он был в тяжелом состоянии", - подытожил сенатор.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США
и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.