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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576641008.html
В Совфеде прокомментировали данные об отравлении Навального "Новичком"
Информация о том, что Алексей Навальный якобы подвергся воздействию боевого вещества из группы "Новичок", не имеет доказательств и поэтому относится к разряду... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:16
2020-09-02T17:26
госпитализация алексея навального
россия
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Информация о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> якобы подвергся воздействию боевого вещества из группы "Новичок", не имеет доказательств и поэтому относится к разряду фантастики и конспирологии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kozhin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кожин</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640736.html
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, германия, происшествия

В Совфеде прокомментировали данные об отравлении Навального "Новичком"

17:16 02.09.2020 (обновлено: 17:26 02.09.2020)
2013
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информация о том, что Алексей Навальный якобы подвергся воздействию боевого вещества из группы "Новичок", не имеет доказательств и поэтому относится к разряду фантастики и конспирологии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

"Чтобы это заявлять, нужно предъявлять доказательства, а их, судя по всему, нет. Так что все это из разряда фантастики и конспирологии", - заявил Кожин.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 17:07
ФРГ уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
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