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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640486.html
МИД прокомментировал заявление об отравлении Навального "Новичком"
Российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T17:03
2020-09-02T17:11
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок"."Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", - указали в российском министерстве, комментируя сообщения германского кабмина.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640024.html
https://ria.ru/20200902/rubl-1576639712.html
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госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

МИД прокомментировал заявление об отравлении Навального "Новичком"

17:03 02.09.2020 (обновлено: 17:11 02.09.2020)
9655
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", - указали в российском министерстве, комментируя сообщения германского кабмина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:57
В Кремле оценили заявление об отравлении Навального "Новичком"
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Рубль отреагировал падением на заявление об отравлении Навального
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияВ мире
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