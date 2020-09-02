МИД прокомментировал заявление об отравлении Навального "Новичком"
17:03 02.09.2020 (обновлено: 17:11 02.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", - указали в российском министерстве, комментируя сообщения германского кабмина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.