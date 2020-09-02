В Кремле оценили заявление об отравлении Навального "Новичком"
16:57 02.09.2020 (обновлено: 17:38 02.09.2020)
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Алексея Навального "новичком", у России нет таких данных, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального отравили боевым веществом группы "новичок". Правительство Германии в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия.
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Немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД Германии вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.
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Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.