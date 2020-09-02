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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640024.html
В Кремле оценили заявление об отравлении Навального "Новичком"
Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Алексея Навального "новичком", у России нет таких данных, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:57
2020-09-02T17:38
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> "новичком", у России нет таких данных, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального отравили боевым веществом группы "новичок". Правительство Германии в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД Германии вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html
Интересно, чья очередь в Кремле рассказывать про "вывсеврети" и "доказательства не доказательства"?
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Германия не враги нам, братский народ
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берлин (город)
германия
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берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

В Кремле оценили заявление об отравлении Навального "Новичком"

16:57 02.09.2020 (обновлено: 17:38 02.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Алексея Навального "новичком", у России нет таких данных, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального отравили боевым веществом группы "новичок". Правительство Германии в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД Германии вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:55
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
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Обсудить 46
Берлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, чья очередь в Кремле рассказывать про "вывсеврети" и "доказательства не доказательства"?
2 сентября, 17:05
no no
36401590
Германия не враги нам, братский народ
2 сентября, 17:02
Николай Негодник
14751048
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