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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639389.html
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:45
2020-09-02T17:53
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.По его словам, правительство ФРГ уведомит <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> и НАТО о результатах токсикологической экспертизы на основе анализов пациента, чтобы "выработать общую реакцию". Помимо этого, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия. Уточняется, что канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, глава МИД Хайко Маас и другие члены кабмина уже провели совещание по ситуации с Навальным и согласовали дальнейшие шаги. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах по поводу отравления Навального "Новичком"."Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", — заявили, в свою очередь, в МИД России.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576450939.html
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60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"

16:45 02.09.2020 (обновлено: 17:53 02.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.
"Было получено несомненное доказательство присутствия химического боевого вещества группы "Новичок", — говорится в посте официального представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта, опубликованном в Twitter.
По его словам, правительство ФРГ уведомит Евросоюз и НАТО о результатах токсикологической экспертизы на основе анализов пациента, чтобы "выработать общую реакцию". Помимо этого, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия.
Уточняется, что канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, глава МИД Хайко Маас и другие члены кабмина уже провели совещание по ситуации с Навальным и согласовали дальнейшие шаги. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах по поводу отравления Навального "Новичком".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:55
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", — заявили, в свою очередь, в МИД России.

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании S7, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 18:50
Немецкие врачи раскрыли подробности о состоянии Навального
Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным).
С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 19:59
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Кто-то сомневался о других выводах ?
2 сентября, 16:46
Артем  
6437737241
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2 сентября, 16:46
ddeluxo-87
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