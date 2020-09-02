https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576639389.html

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:45

2020-09-02T16:45

2020-09-02T17:53

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.По его словам, правительство ФРГ уведомит <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> и НАТО о результатах токсикологической экспертизы на основе анализов пациента, чтобы "выработать общую реакцию". Помимо этого, Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия. Уточняется, что канцлер Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, глава МИД Хайко Маас и другие члены кабмина уже провели совещание по ситуации с Навальным и согласовали дальнейшие шаги. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах по поводу отравления Навального "Новичком"."Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального", — заявили, в свою очередь, в МИД России.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию Омской больницы скорой помощи № 1.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш заявляла, что Навального отравили, подмешав ему что-то. Она подчеркнула, что до рейса Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". На борту, по данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, блогер ничего не ел и не пил, а перед вылетом выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. Как заявляли, в свою очередь, омские врачи, уверенности в том, что это токсическое отравление, нет, хотя такую версию поначалу тоже рассматривали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал пациента нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК* находится в Германии. Его состояние стабильно, он остается в искусственной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Немецкие специалисты ранее определили предварительный диагноз: "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении Навального, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576450939.html

https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html

Артем Кто-то сомневался о других выводах ? 804

deluxo-87 Хайли лайкли 643

746

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире