Немецкий минюст подтвердил обращение ГП за помощью по делу Навального
1001
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
© Евгений Одиноков
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Минюст ФРГ подтвердил, что Генпрокуратура России обратилась 27 августа с запросом о правовой помощи по делу Алексея Навального.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.
"Об этом были сообщения СМИ на прошлой неделе. Российская генпрокуратура обратилась 27 августа в федеральное ведомство по делам юстиции. Могу подтвердить вам это. О содержании этого обращения... сотрудничестве в правовой сфере мы принципиально не можем высказываться", - заявил на брифинге в Берлине представитель минюста ФРГ.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
26 августа, 08:00Урок клиники "Шарите" для России
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.