https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576634432.html

Немецкий минюст подтвердил обращение ГП за помощью по делу Навального

Минюст ФРГ подтвердил, что Генпрокуратура России обратилась 27 августа с запросом о правовой помощи по делу Алексея Навального. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:23

2020-09-02T15:23

2020-09-02T15:23

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

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сша

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Минюст <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> подтвердил, что <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России обратилась 27 августа с запросом о правовой помощи по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag."Об этом были сообщения СМИ на прошлой неделе. Российская генпрокуратура обратилась 27 августа в федеральное ведомство по делам юстиции. Могу подтвердить вам это. О содержании этого обращения... сотрудничестве в правовой сфере мы принципиально не можем высказываться", - заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> представитель минюста ФРГ.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576633904.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, германия, сша, берлин (город), в мире