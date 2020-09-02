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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576634432.html
Немецкий минюст подтвердил обращение ГП за помощью по делу Навального
Минюст ФРГ подтвердил, что Генпрокуратура России обратилась 27 августа с запросом о правовой помощи по делу Алексея Навального. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:23
2020-09-02T15:23
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
германия
сша
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Минюст <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> подтвердил, что <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России обратилась 27 августа с запросом о правовой помощи по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag."Об этом были сообщения СМИ на прошлой неделе. Российская генпрокуратура обратилась 27 августа в федеральное ведомство по делам юстиции. Могу подтвердить вам это. О содержании этого обращения... сотрудничестве в правовой сфере мы принципиально не можем высказываться", - заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> представитель минюста ФРГ.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576633904.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, германия, сша, берлин (город), в мире

Немецкий минюст подтвердил обращение ГП за помощью по делу Навального

15:23 02.09.2020
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Евгений Одиноков
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Минюст ФРГ подтвердил, что Генпрокуратура России обратилась 27 августа с запросом о правовой помощи по делу Алексея Навального.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.
"Об этом были сообщения СМИ на прошлой неделе. Российская генпрокуратура обратилась 27 августа в федеральное ведомство по делам юстиции. Могу подтвердить вам это. О содержании этого обращения... сотрудничестве в правовой сфере мы принципиально не можем высказываться", - заявил на брифинге в Берлине представитель минюста ФРГ.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияСШАБерлин (город)В мире
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