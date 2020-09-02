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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576613700.html
Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"
Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:42
2020-09-02T12:17
москва
омск
сша
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости.</strong> Дело <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.Как говорится в ответе ведомства, "федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования после взвешивания всех соответствующих аспектов". В частности, "принимаются во внимание информационные запросы прессы, с одной стороны, и личные права пострадавших, а также возможная угроза процессу расследования"."Федеральная прокуратура регулярно информирует общественность о своих процедурах расследования в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах. Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом", — говорится в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.В связи с данным положением в федеральной прокуратуре заявили, что не могут "предоставить никакой информации" по запросу РИА Новости.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Российская Федерация выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html
https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html
Зря ты леша травился. Не оценили.
245
Если не особый случай почему столько шума вокруг якобы отравления. Вплоть до введения санкций.
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москва
омск
сша
РИА Новости
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москва, омск, сша, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"

09:42 02.09.2020 (обновлено: 12:17 02.09.2020)
93986
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.
Как говорится в ответе ведомства, "федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования после взвешивания всех соответствующих аспектов". В частности, "принимаются во внимание информационные запросы прессы, с одной стороны, и личные права пострадавших, а также возможная угроза процессу расследования".
"Федеральная прокуратура регулярно информирует общественность о своих процедурах расследования в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах. Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом", — говорится в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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Немецкий фонд рассказал о состоянии Навального перед вылетом в Германию
В связи с данным положением в федеральной прокуратуре заявили, что не могут "предоставить никакой информации" по запросу РИА Новости.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Российская Федерация выступает за тщательное расследование случившегося.
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215951582045
Обсудить 52
МоскваОмскСШАГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Зря ты леша травился. Не оценили.
2 сентября, 10:28
ffrolgohom
1633312331
Если не особый случай почему столько шума вокруг якобы отравления. Вплоть до введения санкций.
2 сентября, 10:42
Andrey Bolshakov
106321012
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