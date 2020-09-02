https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576613700.html

Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"

Дело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:42

2020-09-02T09:42

2020-09-02T12:17

москва

омск

сша

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337381_0:194:3072:1921_1400x0_80_0_0_1517afc69e4678d54f3329eb7f640456.jpg

<strong>БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости.</strong> Дело <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.Как говорится в ответе ведомства, "федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования после взвешивания всех соответствующих аспектов". В частности, "принимаются во внимание информационные запросы прессы, с одной стороны, и личные права пострадавших, а также возможная угроза процессу расследования"."Федеральная прокуратура регулярно информирует общественность о своих процедурах расследования в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах. Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом", — говорится в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.В связи с данным положением в федеральной прокуратуре заявили, что не могут "предоставить никакой информации" по запросу РИА Новости.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Российская Федерация выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html

https://ria.ru/20200901/navalnyy-1576567002.html

frolgohom Зря ты леша травился. Не оценили. 245

Andrey Bolshakov Если не особый случай почему столько шума вокруг якобы отравления. Вплоть до введения санкций. 124

52

москва

омск

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, омск, сша, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия