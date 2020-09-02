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https://ria.ru/20200902/navalny-1576649683.html
Скабеева прокомментировала версию об отравлении Навального "Новичком"
Телеведущая Ольга Скабеева указала на нестыковки в версии об отравлении Алексея Навального "Новичком". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:40
2020-09-02T19:40
госпитализация алексея навального
россия
ольга скабеева
алексей навальный
германия
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> указала на нестыковки в версии об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> "Новичком".Ранее немецкое правительство заявило, что специалистам из лаборатории бундесвера якобы удалось определить вещество, которым был отравлен блогер. По их словам, это была субстанция из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что российские власти не получали официальной информации от немецких коллег о выводах по этой версии. В МИД подчеркнули, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ждут ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> по данной ситуации. "А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолетом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей?" — написала Скабеева в Telegram.При этом она обратила внимание, что перечисленные люди были без спецкостюмов, которые носили все, кто побывал на месте отравления Скрипалей в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a>.Ранее один из участников разработки "Новичка" российский ученый Леонид Ринк заявил, что симптомы Навального не похожи на отравление этим веществом, а попытки обвинить Россию являются "политической ерундой".Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после экстренной посадки самолета, летевшего из Томсква в Москву, на борту которого ему стало плохо. По итогам обследования омские врачи диагностировали у него обмен веществ, вызвавший резкое снижение сахара в крови. Причина оставалась невыясненной, но ядов в крови и моче Навального обнаружить не удалось. Спустя два дня пациента перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где у него диагностировали отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В российском дипломатическом ведомстве назвали подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> подхватили эту версию. МИД призвал к тщательному расследованию обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Скабеевой было бы правильнее задать её вопросы непосредственно отправителям Алексея Навального.
76
Пусть все эти немецкие и прочие правительства, заявляющие об отравлении новичком, идут лесом!
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россия
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госпитализация алексея навального, россия, ольга скабеева, алексей навальный, германия, происшествия, в мире

Скабеева прокомментировала версию об отравлении Навального "Новичком"

19:40 02.09.2020
16259
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Евгений Одиноков
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева указала на нестыковки в версии об отравлении Алексея Навального "Новичком".
Ранее немецкое правительство заявило, что специалистам из лаборатории бундесвера якобы удалось определить вещество, которым был отравлен блогер. По их словам, это была субстанция из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что российские власти не получали официальной информации от немецких коллег о выводах по этой версии. В МИД подчеркнули, что в Москве ждут ответа на запрос Генпрокуратуры по данной ситуации.
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"А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолетом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей?" — написала Скабеева в Telegram.
При этом она обратила внимание, что перечисленные люди были без спецкостюмов, которые носили все, кто побывал на месте отравления Скрипалей в Солсбери.
Ранее один из участников разработки "Новичка" российский ученый Леонид Ринк заявил, что симптомы Навального не похожи на отравление этим веществом, а попытки обвинить Россию являются "политической ерундой".

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после экстренной посадки самолета, летевшего из Томсква в Москву, на борту которого ему стало плохо. По итогам обследования омские врачи диагностировали у него обмен веществ, вызвавший резкое снижение сахара в крови. Причина оставалась невыясненной, но ядов в крови и моче Навального обнаружить не удалось.
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Спустя два дня пациента перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где у него диагностировали отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В российском дипломатическом ведомстве назвали подозрительной поспешность, с которой США и страны Евросоюза подхватили эту версию. МИД призвал к тщательному расследованию обстоятельств случившегося.
1981510241
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОльга СкабееваАлексей НавальныйГерманияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Скабеевой было бы правильнее задать её вопросы непосредственно отправителям Алексея Навального.
2 сентября, 19:46
Juri BERG
23302246
Пусть все эти немецкие и прочие правительства, заявляющие об отравлении новичком, идут лесом!
2 сентября, 19:44
Дмитрий Донской
55001215
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