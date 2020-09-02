https://ria.ru/20200902/navalny-1576649683.html
Скабеева прокомментировала версию об отравлении Навального "Новичком"
Телеведущая Ольга Скабеева указала на нестыковки в версии об отравлении Алексея Навального "Новичком". РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:40
2020-09-02T19:40
2020-09-02T19:40
госпитализация алексея навального
россия
ольга скабеева
алексей навальный
германия
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> указала на нестыковки в версии об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> "Новичком".Ранее немецкое правительство заявило, что специалистам из лаборатории бундесвера якобы удалось определить вещество, которым был отравлен блогер. По их словам, это была субстанция из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что российские власти не получали официальной информации от немецких коллег о выводах по этой версии. В МИД подчеркнули, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ждут ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> по данной ситуации. "А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолетом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей?" — написала Скабеева в Telegram.При этом она обратила внимание, что перечисленные люди были без спецкостюмов, которые носили все, кто побывал на месте отравления Скрипалей в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a>.Ранее один из участников разработки "Новичка" российский ученый Леонид Ринк заявил, что симптомы Навального не похожи на отравление этим веществом, а попытки обвинить Россию являются "политической ерундой".Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после экстренной посадки самолета, летевшего из Томсква в Москву, на борту которого ему стало плохо. По итогам обследования омские врачи диагностировали у него обмен веществ, вызвавший резкое снижение сахара в крови. Причина оставалась невыясненной, но ядов в крови и моче Навального обнаружить не удалось. Спустя два дня пациента перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где у него диагностировали отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В российском дипломатическом ведомстве назвали подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> подхватили эту версию. МИД призвал к тщательному расследованию обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Juri BERG
Скабеевой было бы правильнее задать её вопросы непосредственно отправителям Алексея Навального.
76
Дмитрий Донской
Пусть все эти немецкие и прочие правительства, заявляющие об отравлении новичком, идут лесом!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, ольга скабеева, алексей навальный, германия, происшествия, в мире