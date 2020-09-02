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В России создали основу для новых лекарств, подавляющих вирусы и грибки
Российские химики нашли путь создания химических соединений, которые могут лечь в основу новых эффективных препаратов против распространенных болезней,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T09:06
2020-09-02T09:06
открытия - риа наука
российская академия наук
южно-уральский государственный университет
челябинск
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Российские химики нашли путь создания химических соединений, которые могут лечь в основу новых эффективных препаратов против распространенных болезней, вызываемых бактериями и грибками, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_JUzhno_Uralskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Уральского государственного университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинск</a>).Несмотря на имеющийся широкий выбор антибиотиков и противогрибковых препаратов, ученые во всем мире продолжают интенсивные исследования в этой области медицинской химии. Это связано с устойчивостью к уже существующим лекарствам, которая постепенно вырабатывается у микробов.Новые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> вместе с международной командой специалистов."Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений", - отмечает пресс-служба ЮУрГУ.Результаты фундаментальной работы были опубликованы в престижном международном научном журнале Antibiotics.Чтобы разработать новые препараты, российскими специалистами были выбраны ранее не исследованные классы соединений из числа так называемых гетероциклических азолов. Разработав не имеющий прецедентов высокоточный (селективный) метод замены атомов серы на атом селена в таких веществах, ученые получили ряд соединений из числа 1,2,3-тиаселеназолов, которые ранее никогда не исследовались."Фундаментальной основой данного подхода явилась впервые открытая нами реакция замены атома серы на атом селена в серосодержащих гетероциклах и получение ряда новых классов, содержащих в своей молекуле соединенные между собой атомы серы и селена", – рассказал участник работы, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин, слова которого приведены в сообщении.Из ряда 1,2,3-тиаселеназолов зарубежными коллегами российских специалистов были найдены соединения, которые отличаются низкой токсичностью и при этом высокой активностью даже в очень небольших количествах. Выяснилось, что такие вещества активно противостоит патогенам, вызывающим тяжелые заболевания, в том числе золотистому стафилококку."Эта серия результатов является важным шагом в направлении развития медицинской химии путем оптимизации антимикробных соединений с потенциалом лечения резистентных бактерий и грибковых инфекций. В настоящее время наши исследования находятся на стадии поиска оптимальных структур (с максимальным значением терапевтического индекса) для каждого вида заболеваний. Важность наших результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для лечения разных типов заболеваний — грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других, что делает их разработку перспективной в практическом плане", – объяснил Ракитин.В будущем ученые намерены исследовать действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения. Кроме того, будет продолжен поиск новых производных 1,2,3-тиаселеназола в качестве эффективных противовирусных препаратов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200817/1575869395.html
https://ria.ru/20200622/1573322413.html
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челябинск
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РИА Новости
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открытия - риа наука, российская академия наук, южно-уральский государственный университет, челябинск

В России создали основу для новых лекарств, подавляющих вирусы и грибки

09:06 02.09.2020
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© Depositphotos / solarsevenИнфекции и заболевания
Инфекции и заболевания - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / solarseven
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские химики нашли путь создания химических соединений, которые могут лечь в основу новых эффективных препаратов против распространенных болезней, вызываемых бактериями и грибками, сообщила пресс-служба Южно-Уральского государственного университета (Челябинск).
Несмотря на имеющийся широкий выбор антибиотиков и противогрибковых препаратов, ученые во всем мире продолжают интенсивные исследования в этой области медицинской химии. Это связано с устойчивостью к уже существующим лекарствам, которая постепенно вырабатывается у микробов.
Новые химические соединения, подавляющие развитие вирусов и грибков, синтезировали ученые Южно-Уральского государственного университета и Института органической химии РАН вместе с международной командой специалистов.
"Исследование стало существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений", - отмечает пресс-служба ЮУрГУ.
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Результаты фундаментальной работы были опубликованы в престижном международном научном журнале Antibiotics.
Чтобы разработать новые препараты, российскими специалистами были выбраны ранее не исследованные классы соединений из числа так называемых гетероциклических азолов. Разработав не имеющий прецедентов высокоточный (селективный) метод замены атомов серы на атом селена в таких веществах, ученые получили ряд соединений из числа 1,2,3-тиаселеназолов, которые ранее никогда не исследовались.
"Фундаментальной основой данного подхода явилась впервые открытая нами реакция замены атома серы на атом селена в серосодержащих гетероциклах и получение ряда новых классов, содержащих в своей молекуле соединенные между собой атомы серы и селена", – рассказал участник работы, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин, слова которого приведены в сообщении.
Из ряда 1,2,3-тиаселеназолов зарубежными коллегами российских специалистов были найдены соединения, которые отличаются низкой токсичностью и при этом высокой активностью даже в очень небольших количествах. Выяснилось, что такие вещества активно противостоит патогенам, вызывающим тяжелые заболевания, в том числе золотистому стафилококку.
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"Эта серия результатов является важным шагом в направлении развития медицинской химии путем оптимизации антимикробных соединений с потенциалом лечения резистентных бактерий и грибковых инфекций. В настоящее время наши исследования находятся на стадии поиска оптимальных структур (с максимальным значением терапевтического индекса) для каждого вида заболеваний. Важность наших результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для лечения разных типов заболеваний — грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других, что делает их разработку перспективной в практическом плане", – объяснил Ракитин.
В будущем ученые намерены исследовать действие синтезированных соединений для борьбы с заболеваниями со схожим механизмом лечения. Кроме того, будет продолжен поиск новых производных 1,2,3-тиаселеназола в качестве эффективных противовирусных препаратов, отмечается в сообщении.
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Открытия - РИА НаукаРоссийская академия наукЮжно-Уральский государственный университетЧелябинск
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