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Экологически чистая и вкусная: как в Якутии сделали свою "быструю лапшу"
Пять минут на приготовление сухой или замороженной лапши из экологически чистых якутских продуктов... Небольшое производство этих полуфабрикатов, которые уже... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:00
2020-09-02T10:00
корпорация мсп
мсп банк
якутск
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Пять минут на приготовление сухой или замороженной лапши из экологически чистых якутских продуктов... Небольшое производство этих полуфабрикатов, которые уже стали популярны в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>, запустила предпринимательница Сайдара Хомус. Она рассказала РИА Новости, зачем радикально поменяла свою жизнь после 40 лет. Сайдара – женщина активная, из тех, кто не сидит, сложа руки. В 2019 году, завершив работу в органах МВД, она вышла на пенсию, а уже через три дня занималась на тренинге "Азбука предпринимателя". Спустя две недели прошла отбор на акселерационную программу бизнес-проектов и через несколько месяцев открыла собственное дело. Вместе с мужем Сайдо она выпускает лапшу быстрого приготовления "Тургэн Лапса".Идея начать собственный бизнес возникла за пару лет до окончания работы в госорганах. Однако, с чего начать, Сайдара не знала Информацию о первых курсах она нашла в Инстаграме, потом прошла еще один тренинг. Предприниматель говорит, что заниматься собственным делом интересно, но любой дальнейший шаг требует усилий и упорства. "Мой муж – повар и биолог, давно интересуется именно лапшой быстрого приготовления. Когда у нас появилась иностранная сухая лапша, он начал сам пробовать, хотел создать аналог. Активно экспериментировал последние 10 лет и, наконец, разработал собственную технологию", – рассказывает Сайдара. Главное отличие якутского аналога всем известного продукта - в том, что в производстве используются местные натуральные ингредиенты, все тесто замешивается вручную. Первое время работали дома по вечерам. Одновременно отдавали образцы на сертификацию, постепенно подыскивали площади для аренды. Это оказалось не так просто: подходящих помещений, где можно и варить, и жарить было не так много. В итоге нашли цех площадью около 30 квадратных метров, наняли еще двоих сотрудников. "Лапшу делаем из яиц, воды и муки. Вымешиваем, режем лапшерезкой, потом обрабатываем паром и обжариваем всухую. Секрет нашей лапши в стабилизаторе, это авторская технология. И муж этот секрет, конечно, не раскрывает", – объясняет Сайдара.Супруги разработали два варианта продукта: сухой и замороженный. Первый может храниться два года, второй – год. Полуфабрикат продается с уже готовым натуральным мясом и овощами, к нему прилагается специальный бульон и специи. "Сначала мы вспомнили, как готовили лапшу наши бабушки, – продолжает предприниматель. – Начинали так же, а потом уже стали что-то менять, внедрять свои идеи. Добились того, что нашу сухую лапшу достаточно просто заваривать кипятком. Замороженную нужно готовить, но не 15 минут, как обычные макароны, а всего пять". Все продукты предприниматели покупают у местных фермеров. В рецептуре следуют национальным традициям, делают лапшу со свининой, олениной, жеребятиной, потрохами и кровяной колбасой.О новом продукте быстро узнали жители Якутска. Сайдара говорит, что, запуская дело, рассчитывали на молодых людей, у которых всегда не хватает времени на готовку. В итоге лапша пришлась по вкусу покупателям разных возрастов. В одном из магазинов, куда Хомус поставляют продукцию, рассказали, что у них есть постоянный покупатель – пожилой мужчина, который ездит через весь город, чтобы купить упаковки с "Тургэн Лапса" немного дешевле, чем в других местах. Сейчас сухую лапшу предприниматели временно не выпускают – нужно еще докупать специальное оборудование, это у Сайдары в ближайших планах. А вот все, что нужно для выпуска замороженного продукта, удалось купить <a href="https://mspbank.ru/credit/micro/" target="_blank">благодаря кредиту МСП Банка</a>. Сумму в 500 тысяч рублей получили по выгодной ставке – 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. На эти деньги приобрели пароконвектомат, прессовку, тестомешалку и сушилку. Помимо расширения производства, Сайдара хочет в будущем выращивать свое зерно для муки. Пока же она активно занимается продвижением лапши, финансовой отчетностью и проблемами упаковки товара, а также налаживает сбыт – это зона ее ответственности в семейном деле. И активно продолжает учиться, участвует в разных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. За несколько месяцев работы в 2019 году предприниматели Хомус стали победителями республиканского конкурса "Лучшие товары Якутии - 2019 года" в номинации "Продовольственные товары" и были отмечены в номинации "Новинка года" на выставке субъектов малого и среднего бизнеса "БизнесЭкспо - 2019" в Якутске. Сайдара уверена, что уникальная разработка может быть востребована не только в республике или России, но и во всем мире.
https://ria.ru/20191028/1560292350.html
https://ria.ru/20181130/1535340409.html
https://ria.ru/20111110/485683064.html
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корпорация мсп, мсп банк, якутск

Экологически чистая и вкусная: как в Якутии сделали свою "быструю лапшу"

10:00 02.09.2020
4340
© Фото : ИП Хомус СайдарыЛапша из экологически чистых якутских продуктов
Лапша из экологически чистых якутских продуктов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : ИП Хомус Сайдары
Пять минут на приготовление сухой или замороженной лапши из экологически чистых якутских продуктов... Небольшое производство этих полуфабрикатов, которые уже стали популярны в Якутске, запустила предпринимательница Сайдара Хомус. Она рассказала РИА Новости, зачем радикально поменяла свою жизнь после 40 лет.
Сайдара – женщина активная, из тех, кто не сидит, сложа руки. В 2019 году, завершив работу в органах МВД, она вышла на пенсию, а уже через три дня занималась на тренинге "Азбука предпринимателя". Спустя две недели прошла отбор на акселерационную программу бизнес-проектов и через несколько месяцев открыла собственное дело. Вместе с мужем Сайдо она выпускает лапшу быстрого приготовления "Тургэн Лапса".
© Фото : ИП Хомус СайдарыЛапша из экологически чистых якутских продуктов
Лапша из экологически чистых якутских продуктов - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : ИП Хомус Сайдары
Лапша из экологически чистых якутских продуктов
Идея начать собственный бизнес возникла за пару лет до окончания работы в госорганах. Однако, с чего начать, Сайдара не знала Информацию о первых курсах она нашла в Инстаграме, потом прошла еще один тренинг. Предприниматель говорит, что заниматься собственным делом интересно, но любой дальнейший шаг требует усилий и упорства.
"Мой муж – повар и биолог, давно интересуется именно лапшой быстрого приготовления. Когда у нас появилась иностранная сухая лапша, он начал сам пробовать, хотел создать аналог. Активно экспериментировал последние 10 лет и, наконец, разработал собственную технологию", – рассказывает Сайдара. Главное отличие якутского аналога всем известного продукта - в том, что в производстве используются местные натуральные ингредиенты, все тесто замешивается вручную.
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
28 октября 2019, 11:55
Как делают лапшу быстрого приготовления
Первое время работали дома по вечерам. Одновременно отдавали образцы на сертификацию, постепенно подыскивали площади для аренды. Это оказалось не так просто: подходящих помещений, где можно и варить, и жарить было не так много. В итоге нашли цех площадью около 30 квадратных метров, наняли еще двоих сотрудников.
"Лапшу делаем из яиц, воды и муки. Вымешиваем, режем лапшерезкой, потом обрабатываем паром и обжариваем всухую. Секрет нашей лапши в стабилизаторе, это авторская технология. И муж этот секрет, конечно, не раскрывает", – объясняет Сайдара.
Супруги разработали два варианта продукта: сухой и замороженный. Первый может храниться два года, второй – год. Полуфабрикат продается с уже готовым натуральным мясом и овощами, к нему прилагается специальный бульон и специи.
© Фото : ИП Хомус СайдарыЛапша из экологически чистых якутских продуктов
Лапша из экологически чистых якутских продуктов - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : ИП Хомус Сайдары
Лапша из экологически чистых якутских продуктов
"Сначала мы вспомнили, как готовили лапшу наши бабушки, – продолжает предприниматель. – Начинали так же, а потом уже стали что-то менять, внедрять свои идеи. Добились того, что нашу сухую лапшу достаточно просто заваривать кипятком. Замороженную нужно готовить, но не 15 минут, как обычные макароны, а всего пять". Все продукты предприниматели покупают у местных фермеров. В рецептуре следуют национальным традициям, делают лапшу со свининой, олениной, жеребятиной, потрохами и кровяной колбасой.
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О новом продукте быстро узнали жители Якутска. Сайдара говорит, что, запуская дело, рассчитывали на молодых людей, у которых всегда не хватает времени на готовку. В итоге лапша пришлась по вкусу покупателям разных возрастов. В одном из магазинов, куда Хомус поставляют продукцию, рассказали, что у них есть постоянный покупатель – пожилой мужчина, который ездит через весь город, чтобы купить упаковки с "Тургэн Лапса" немного дешевле, чем в других местах.
Сейчас сухую лапшу предприниматели временно не выпускают – нужно еще докупать специальное оборудование, это у Сайдары в ближайших планах. А вот все, что нужно для выпуска замороженного продукта, удалось купить благодаря кредиту МСП Банка. Сумму в 500 тысяч рублей получили по выгодной ставке – 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. На эти деньги приобрели пароконвектомат, прессовку, тестомешалку и сушилку.
Помимо расширения производства, Сайдара хочет в будущем выращивать свое зерно для муки. Пока же она активно занимается продвижением лапши, финансовой отчетностью и проблемами упаковки товара, а также налаживает сбыт – это зона ее ответственности в семейном деле. И активно продолжает учиться, участвует в разных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса.
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За несколько месяцев работы в 2019 году предприниматели Хомус стали победителями республиканского конкурса "Лучшие товары Якутии - 2019 года" в номинации "Продовольственные товары" и были отмечены в номинации "Новинка года" на выставке субъектов малого и среднего бизнеса "БизнесЭкспо - 2019" в Якутске. Сайдара уверена, что уникальная разработка может быть востребована не только в республике или России, но и во всем мире.
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Корпорация МСПМСП БанкЯкутск
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