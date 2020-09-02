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В Приамурье ввели новую меру по поддержке детей-сирот
Амурская область стала третьим регионом России, где введена дополнительная мера поддержки для решения проблемы по обеспечению квартирами детей-сирот: кроме... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:17
2020-09-02T10:17
василий орлов
игорь орлов
амурская область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурская область</a> стала третьим регионом России, где введена дополнительная мера поддержки для решения проблемы по обеспечению квартирами детей-сирот: кроме соцнайма, предусмотренного федеральным законом, в Приамурье по инициативе губернатора <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Орлова</a> введены жилищные сертификаты, с их первыми получателями встретился глава региона, сообщает правительство региона.Соцнайм - это мера поддержки, предусмотренная федеральным законом, жилищные сертификаты подразумевают приобретение квартир за счет бюджета региона, благодаря новой мере поддержки купить квартиры в этом году смогут 52 человека."Средства на покупку квартир выделяются ежегодно. В нынешнем году на эти цели направлено порядка 300 миллионов рублей, из которых 120 миллионов - из областного бюджета. Благодаря чему 236 человек получат квартиры по соцнайму. В 2020 году мы решили не останавливаться и пойти дальше - выделено еще 90 миллионов по программе жилищных сертификатов. По новой программе 52 семьи смогут приобрести собственное жилье", - приводятся в сообщении слова Орлова.По условиям программы получатели сертификатов могут приобрести готовое жилье или вступить в долевое строительство. При этом сироты сразу становятся собственниками квартир, а при соцнайме прожить в предоставленном жилье нужно не менее пяти лет.Сумму сертификата рассчитывают из нормы в 33 квадратных метра на человека и средней стоимости "квадрата" на региональном рынке жилья. Желающие приобрести квартиру большей площади могут добавить свои средства.Как отметил Орлов, в этом году при распределении сертификатов сделан акцент на получателях старше 25 лет, у которых есть двое и более несовершеннолетних детей. Право на получение жилья необходимо реализовать до 25 декабря 2020 года, если воспользоваться сертификатом до этого срока не удастся по объективным причинам, то случай будет рассмотрен спецкомиссией.Всего, по данным правительства Приамурья, на 25 августа в списках на получение жилья значится 3257 сирот.
https://ria.ru/20200818/1575918466.html
https://ria.ru/20200708/1573997095.html
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василий орлов, игорь орлов, амурская область, общество

В Приамурье ввели новую меру по поддержке детей-сирот

10:17 02.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Амурская область стала третьим регионом России, где введена дополнительная мера поддержки для решения проблемы по обеспечению квартирами детей-сирот: кроме соцнайма, предусмотренного федеральным законом, в Приамурье по инициативе губернатора Василия Орлова введены жилищные сертификаты, с их первыми получателями встретился глава региона, сообщает правительство региона.
Соцнайм - это мера поддержки, предусмотренная федеральным законом, жилищные сертификаты подразумевают приобретение квартир за счет бюджета региона, благодаря новой мере поддержки купить квартиры в этом году смогут 52 человека.
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"Средства на покупку квартир выделяются ежегодно. В нынешнем году на эти цели направлено порядка 300 миллионов рублей, из которых 120 миллионов - из областного бюджета. Благодаря чему 236 человек получат квартиры по соцнайму. В 2020 году мы решили не останавливаться и пойти дальше - выделено еще 90 миллионов по программе жилищных сертификатов. По новой программе 52 семьи смогут приобрести собственное жилье", - приводятся в сообщении слова Орлова.
По условиям программы получатели сертификатов могут приобрести готовое жилье или вступить в долевое строительство. При этом сироты сразу становятся собственниками квартир, а при соцнайме прожить в предоставленном жилье нужно не менее пяти лет.
Сумму сертификата рассчитывают из нормы в 33 квадратных метра на человека и средней стоимости "квадрата" на региональном рынке жилья. Желающие приобрести квартиру большей площади могут добавить свои средства.
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Как отметил Орлов, в этом году при распределении сертификатов сделан акцент на получателях старше 25 лет, у которых есть двое и более несовершеннолетних детей. Право на получение жилья необходимо реализовать до 25 декабря 2020 года, если воспользоваться сертификатом до этого срока не удастся по объективным причинам, то случай будет рассмотрен спецкомиссией.
Всего, по данным правительства Приамурья, на 25 августа в списках на получение жилья значится 3257 сирот.
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Василий ОрловИгорь ОрловАмурская областьОбщество
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