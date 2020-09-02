https://ria.ru/20200902/krym-1576611332.html
В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Российские сенаторы в комментарии изданию РБК оценили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:45
2020-09-02T08:45
2020-09-02T09:55
светлана тихановская
россия
ольга ковитиди
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
оон
литва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российские сенаторы в комментарии изданию <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4f1b3b9a7947b635aa00d7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> оценили слова экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> о статусе <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>. Ранее в интервью литовскому порталу она заявила, что присоединение Крыма к <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> якобы противоречит международным нормам. Крым, как считает Тихановская, юридически принадлежит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а фактически он российский.Тихановская, по словам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Цекова</a>, добьется успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося усидеть на двух стульях. При этом сенатор подчеркнул, что она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым де-юре и де-факто российский, а также что "Крым оказался в составе Украины несправедливо". При этом сенатор подчеркнул, что крымчане всегда стремились в Россию. Еще один сенатор, <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a>, выразила мнение, что Тихановская лукавит. Она объяснила это тем, что экс-кандидат в президенты Белоруссии хочет замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.Ковитиди подчеркнула, что к расколу общества в Белоруссии ведет не крымский вопрос, а внутренние проблемы Белоруссии, которые, по словам сенатора, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".Кроме того, сенатор отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма — это тест для политиков на независимость, а также на приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская не смогла пройти этот тест.Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Власти России неоднократно подчеркивали, что это произошло в соответствии с Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и нормами международного права.В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, участники которых не признают результаты выборов президента страны. На них, согласно данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Он получил 80,1 процента голосов. Светлана Тихановская набрала 10,12 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и заявила о создании координационного совета по передачи власти. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.
https://ria.ru/20200902/krym-1576606565.html
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576602720.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
Игорь Лучко
Товарищи сенаторы дарю беспроигрышный вариант. Провести предстоящую встречу Владимира Владимировича и Александра Григорьевича в Ялте или Севастополе!
139
Евгений Лобода
А Лукашенко признал Крым Российским? Какие могут быть претензии к Тихановской? Она делает заявления, как политик. Было бы удивительно (и самоубийственно для неё), если бы признала.
95
18
россия
белоруссия
республика крым
литва
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, ольга ковитиди, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, оон, литва, украина, в мире