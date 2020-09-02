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https://ria.ru/20200902/krym-1576611332.html
В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Российские сенаторы в комментарии изданию РБК оценили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:45
2020-09-02T09:55
светлана тихановская
россия
ольга ковитиди
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
оон
литва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российские сенаторы в комментарии изданию <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4f1b3b9a7947b635aa00d7?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> оценили слова экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> о статусе <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>. Ранее в интервью литовскому порталу она заявила, что присоединение Крыма к <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> якобы противоречит международным нормам. Крым, как считает Тихановская, юридически принадлежит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а фактически он российский.Тихановская, по словам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Цекова</a>, добьется успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося усидеть на двух стульях. При этом сенатор подчеркнул, что она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым де-юре и де-факто российский, а также что "Крым оказался в составе Украины несправедливо". При этом сенатор подчеркнул, что крымчане всегда стремились в Россию. Еще один сенатор, <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a>, выразила мнение, что Тихановская лукавит. Она объяснила это тем, что экс-кандидат в президенты Белоруссии хочет замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.Ковитиди подчеркнула, что к расколу общества в Белоруссии ведет не крымский вопрос, а внутренние проблемы Белоруссии, которые, по словам сенатора, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".Кроме того, сенатор отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма — это тест для политиков на независимость, а также на приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская не смогла пройти этот тест.Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Власти России неоднократно подчеркивали, что это произошло в соответствии с Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и нормами международного права.В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, участники которых не признают результаты выборов президента страны. На них, согласно данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Он получил 80,1 процента голосов. Светлана Тихановская набрала 10,12 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и заявила о создании координационного совета по передачи власти. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.
https://ria.ru/20200902/krym-1576606565.html
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576602720.html
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
Товарищи сенаторы дарю беспроигрышный вариант. Провести предстоящую встречу Владимира Владимировича и Александра Григорьевича в Ялте или Севастополе!
139
А Лукашенко признал Крым Российским? Какие могут быть претензии к Тихановской? Она делает заявления, как политик. Было бы удивительно (и самоубийственно для неё), если бы признала.
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россия
белоруссия
республика крым
литва
украина
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светлана тихановская, россия, ольга ковитиди, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, оон, литва, украина, в мире

В Совфеде прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

08:45 02.09.2020 (обновлено: 09:55 02.09.2020)
29198
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские сенаторы в комментарии изданию РБК оценили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Ранее в интервью литовскому порталу она заявила, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. Крым, как считает Тихановская, юридически принадлежит Украине, а фактически он российский.
Тихановская, по словам Сергея Цекова, добьется успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося усидеть на двух стульях. При этом сенатор подчеркнул, что она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым де-юре и де-факто российский, а также что "Крым оказался в составе Украины несправедливо". При этом сенатор подчеркнул, что крымчане всегда стремились в Россию.
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Еще один сенатор, Ольга Ковитиди, выразила мнение, что Тихановская лукавит. Она объяснила это тем, что экс-кандидат в президенты Белоруссии хочет замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.
Ковитиди подчеркнула, что к расколу общества в Белоруссии ведет не крымский вопрос, а внутренние проблемы Белоруссии, которые, по словам сенатора, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".
Кроме того, сенатор отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма — это тест для политиков на независимость, а также на приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская не смогла пройти этот тест.
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Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Власти России неоднократно подчеркивали, что это произошло в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, участники которых не признают результаты выборов президента страны. На них, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Он получил 80,1 процента голосов. Светлана Тихановская набрала 10,12 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и заявила о создании координационного совета по передачи власти. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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3603172841
Обсудить 18
Светлана ТихановскаяРоссияОльга КовитидиАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымООНЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Товарищи сенаторы дарю беспроигрышный вариант. Провести предстоящую встречу Владимира Владимировича и Александра Григорьевича в Ялте или Севастополе!
2 сентября, 09:27
Игорь Лучко
105130115
А Лукашенко признал Крым Российским? Какие могут быть претензии к Тихановской? Она делает заявления, как политик. Было бы удивительно (и самоубийственно для неё), если бы признала.
2 сентября, 09:28
Евгений Лобода
53601035
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