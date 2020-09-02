https://ria.ru/20200902/koza-1576590964.html
В США сняли на видео козу, которая ворует письма из почтового ящика
В Алабаме сняли на видео козу, которая ворует и съедает письма из почтового ящика, сообщает UPI. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:27
2020-09-02T01:27
2020-09-02T01:27
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>В Алабаме сняли на видео козу, которая ворует и съедает письма из почтового ящика, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/31/Goat-steals-eats-mail-outside-Alabama-home/2311598890539/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Жительница города Токси Ила Мазинго запечатлела козу, которая смогла открыть находящийся у дороги почтовый ящик, вытащила оттуда письмо и начала его жевать.Она опубликовала ролик в соцсети. "Это сцену невозможно даже представить. Добро пожаловать в Токси!" — написала она.По словам Мазинго, коза сбежала из соседнего дома и вскоре была поймана хозяином.
https://ria.ru/20200829/retsepty-1576419576.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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