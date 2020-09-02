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https://ria.ru/20200902/koza-1576590964.html
В США сняли на видео козу, которая ворует письма из почтового ящика
В Алабаме сняли на видео козу, которая ворует и съедает письма из почтового ящика, сообщает UPI. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:27
2020-09-02T01:27
туризм
туризм
новости - туризм
алабама
сша
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>В Алабаме сняли на видео козу, которая ворует и съедает письма из почтового ящика, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/31/Goat-steals-eats-mail-outside-Alabama-home/2311598890539/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Жительница города Токси Ила Мазинго запечатлела козу, которая смогла открыть находящийся у дороги почтовый ящик, вытащила оттуда письмо и начала его жевать.Она опубликовала ролик в соцсети. "Это сцену невозможно даже представить. Добро пожаловать в Токси!" — написала она.По словам Мазинго, коза сбежала из соседнего дома и вскоре была поймана хозяином.
https://ria.ru/20200829/retsepty-1576419576.html
алабама
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туризм, новости - туризм, алабама, сша

В США сняли на видео козу, которая ворует письма из почтового ящика

01:27 02.09.2020
100
© Flickr / Jon Stammersкоза
коза - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Flickr / Jon Stammers
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В Алабаме сняли на видео козу, которая ворует и съедает письма из почтового ящика, сообщает UPI.
Жительница города Токси Ила Мазинго запечатлела козу, которая смогла открыть находящийся у дороги почтовый ящик, вытащила оттуда письмо и начала его жевать.
Она опубликовала ролик в соцсети. "Это сцену невозможно даже представить. Добро пожаловать в Токси!" — написала она.
По словам Мазинго, коза сбежала из соседнего дома и вскоре была поймана хозяином.
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