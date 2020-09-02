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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615140.html
Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски
Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью "Комсомольской правде" вирусолог, член-корреспондент РАН Александр... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:20
2020-09-02T10:24
распространение нового коронавируса
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью <a href="https://www.rostov.kp.ru/daily/217176/4279862/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> вирусолог, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Лукашев.Он также отметил, что вирус продолжает экспансию, но не лавинообразно. И его распространение удалось взять под контроль спокойными, не экстремальными мерами.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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российская академия наук, общество

Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски

10:20 02.09.2020 (обновлено: 10:24 02.09.2020)
68741
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске идет по улице
Девушка в защитной маске идет по улице - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью "Комсомольской правде" вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"Постепенно от них (масок — Прим. ред.) можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно", — заявил специалист.

Он также отметил, что вирус продолжает экспансию, но не лавинообразно. И его распространение удалось взять под контроль спокойными, не экстремальными мерами.
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 21:22Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссийская академия наукОбщество
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