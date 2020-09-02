https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576615140.html

Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски

Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью "Комсомольской правде" вирусолог, член-корреспондент РАН Александр... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:20

2020-09-02T10:20

2020-09-02T10:24

распространение нового коронавируса

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Россияне смогут отказаться от медицинских масок в январе 2021 года, рассказал в интервью <a href="https://www.rostov.kp.ru/daily/217176/4279862/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> вирусолог, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Лукашев.Он также отметил, что вирус продолжает экспансию, но не лавинообразно. И его распространение удалось взять под контроль спокойными, не экстремальными мерами.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/studenty-1576551855.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, общество