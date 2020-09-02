https://ria.ru/20200902/klyuev-1576606791.html

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T01:34

2020-09-02T01:34

2020-09-02T03:19

культура

умер борис клюев

борис клюев

москва

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong>Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Борис Владимирович скончался после болезни", - сообщила представитель пресс-службы.Прощание с актером Борисом Клюевым, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена."Невосполнимая утрата"Соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева выразила министр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>.По ее словам, актер и театральный педагог Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом."Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои – граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", - отметила <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Любимова</a>.Министр выразила соболезнования семье и коллегам Бориса Клюева.Биография КлюеваБорис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова) и был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.Первое время играл небольшие роли, но уже в 1970 году главный режиссер театра Леонид Верпаховский доверил Клюеву роль архитектора Сергея Синицына в спектакле "Так и будет" по пьесе Константина Симонова.За 50 лет творческой карьеры Борис Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра, сыграв более 70 ролей классического и современного репертуара. В 1967 году Борис Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В 1970-е годы актер снялся в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971), "Хождение по мукам" (1974). Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В начале 1980-х годов актер в нескольких сериях "Приключений <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона" сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), где ему досталась роль шпиона Трианона.В конце 1990-х – начале 2000-х актер снялся в таких известных сериалах и фильмах, как: "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), "На углу у Патриарших" (1995), "Каменская" (2002), "Слепой" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Любовь моя" (2005), "Защита Красина - 2" (2006) и других.Актер много снимался в телесериалах. Среди сериалов с его участием – "Королева Марго" (1997), "Графиня де Монсоро" (1997), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" (2004), "Общая терапия" (2008), "Земский доктор" (2011) и другие. Успешной для актера стала роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "<a href="http://ria.ru/person_Lev_Voronin1/" target="_blank" data-auto="true">Воронины</a>", вышедшем на экраны в 2010 году.Всего фильмография Бориса Клюева насчитывает более ста картин.С 1969 года (с перерывом) Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина дисциплину "Мастерство актера". Являлся заведующим кафедрой мастерства актера и художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) имени Михаила Щепкина.Борис Клюев – народный артист РФ (2002).Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019).Лауреат премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").Был женат третьим браком на Виктории Клюевой, супруги прожили вместе 45 лет.

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605638.html

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605601.html

https://ria.ru/20200901/klyuev-1576604755.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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