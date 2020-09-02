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Умер народный артист России Борис Клюев
Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:34
2020-09-02T03:19
культура
умер борис клюев
борис клюев
москва
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. </strong>Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Клюев</a> скончался во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Борис Владимирович скончался после болезни", - сообщила представитель пресс-службы.Прощание с актером Борисом Клюевым, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена."Невосполнимая утрата"Соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева выразила министр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>.По ее словам, актер и театральный педагог Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом."Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои – граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", - отметила <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Любимова</a>.Министр выразила соболезнования семье и коллегам Бориса Клюева.Биография КлюеваБорис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова) и был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.Первое время играл небольшие роли, но уже в 1970 году главный режиссер театра Леонид Верпаховский доверил Клюеву роль архитектора Сергея Синицына в спектакле "Так и будет" по пьесе Константина Симонова.За 50 лет творческой карьеры Борис Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра, сыграв более 70 ролей классического и современного репертуара. В 1967 году Борис Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В 1970-е годы актер снялся в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971), "Хождение по мукам" (1974). Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В начале 1980-х годов актер в нескольких сериях "Приключений <a href="http://ria.ru/person_7d46d388b0bd2079c06454261978c196/" target="_blank" data-auto="true">Шерлока Холмса</a> и доктора Ватсона" сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), где ему досталась роль шпиона Трианона.В конце 1990-х – начале 2000-х актер снялся в таких известных сериалах и фильмах, как: "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), "На углу у Патриарших" (1995), "Каменская" (2002), "Слепой" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Любовь моя" (2005), "Защита Красина - 2" (2006) и других.Актер много снимался в телесериалах. Среди сериалов с его участием – "Королева Марго" (1997), "Графиня де Монсоро" (1997), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" (2004), "Общая терапия" (2008), "Земский доктор" (2011) и другие. Успешной для актера стала роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "<a href="http://ria.ru/person_Lev_Voronin1/" target="_blank" data-auto="true">Воронины</a>", вышедшем на экраны в 2010 году.Всего фильмография Бориса Клюева насчитывает более ста картин.С 1969 года (с перерывом) Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина дисциплину "Мастерство актера". Являлся заведующим кафедрой мастерства актера и художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) имени Михаила Щепкина.Борис Клюев – народный артист РФ (2002).Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019).Лауреат премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").Был женат третьим браком на Виктории Клюевой, супруги прожили вместе 45 лет.
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605638.html
https://ria.ru/20200901/klyuev-1576605601.html
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умер борис клюев, борис клюев, москва

Умер народный артист России Борис Клюев

01:34 02.09.2020 (обновлено: 03:19 02.09.2020)
23290
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля "Маскарад" в Малом театре
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля "Маскарад" в Малом театре. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Народный артист, один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался во вторник в Москве после болезни на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Борис Владимирович скончался после болезни", - сообщила представитель пресс-службы.
"Мастер с большой буквы": умер Борис Клюев
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

Актер Борис Клюев на церемонии вручения национальной телевизионной премии Дай Пять! в Москве
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

Народный артист России Борис Клюев в роли Крутицкого в сцене из спектакля по пьесе А.Н.Островского На всякого мудреца довольно простоты
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Ленфильм (1987)

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

Актер Борис Клюев в роли Майкрофта Холмса
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

Актриса Ирина Леонова в роли Инкены Петерс и актер Борис Клюев во время репетиции спектакля Перед заходом солнца в постановке Владимира Бейлиса в Государственном академическом Малом театре
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

Актеры Виталий Петр в роли Альфреда Меню и Борис Клюев в роли Фромантеля в сцене из спектакля Как обмануть государство по пьесе Луи Вернея и Жоржа Берра Школа налогоплательщиков в Малом театре
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

Актер Борис Клюев с призом за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 - Лица
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и артист драмы Государственного академического Малого театра России Борис Клюев, удостоенный медали ордена За заслуги перед Отечеством IV степени
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

Актер Борис Клюев на сборе труппы Государственного академического Малого театра России в Москв
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

Актер Борис Клюев
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 12

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, сыграв роль немецкого офицера в фильме "Конец "Сатурна".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

Фильмография артиста насчитывает более 100 фильмов. Наиболее заметные из его работ - роли в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) и "ТАСС уполномочен заявить…" (1984).

© Ленфильм (1987)
5 из 12

В 1970 году Клюев получил первую заметную театральную роль в спектакле "Так и будет".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 12

За 50-летнюю карьеру он стал одним из ведущих актеров Малого театра, где сыграл более 70 ролей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

С 1969 года Борис Клюев с перерывом преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, где был заведующим кафедрой мастерства актера.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 12

У Клюева было более 200 учеников, среди которых артисты Кристина Асмус, Егор Бероев, Елена Великанова и другие.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Клюев получил множество наград, включая ордена Дружбы (1999), Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Актер много снимался в телесериалах. Молодежь знает его по ролям в сериалах "Воронины", "Физрук" и "Улицы разбитых фонарей".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Клюев был трижды женат. Его единственный сын умер в 1993 году от сердечной недостаточности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

В 2018 году у Клюева выявили онкологическое заболевание. Артист продолжал работать, несмотря на недуг.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Прощание с актером Борисом Клюевым, который скончался во вторник, пройдет в Малом театре в Москве, точная дата пока не определена.

"Невосполнимая утрата"

Соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева выразила министр культуры Ольга Любимова.
"Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме главы Минкульта.
По ее словам, актер и театральный педагог Клюев в любом деле проявлял себя исключительным профессионалом.
"Обладая уникальным талантом и трудолюбием, он был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои – граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие. Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми", - отметила Любимова.
Министр выразила соболезнования семье и коллегам Бориса Клюева.
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева

Биография Клюева

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве.
В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (курс Леонида Волкова) и был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.
Первое время играл небольшие роли, но уже в 1970 году главный режиссер театра Леонид Верпаховский доверил Клюеву роль архитектора Сергея Синицына в спектакле "Так и будет" по пьесе Константина Симонова.
За 50 лет творческой карьеры Борис Клюев стал одним из ведущих актеров Малого театра, сыграв более 70 ролей классического и современного репертуара.
В 1967 году Борис Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В 1970-е годы актер снялся в исторических лентах "Крушение империи" (1970), "Рудобельская республика" (1971), "Хождение по мукам" (1974). Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). В начале 1980-х годов актер в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Борису Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), где ему досталась роль шпиона Трианона.
Актер Борис Клюев - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 23:26
В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
В конце 1990-х – начале 2000-х актер снялся в таких известных сериалах и фильмах, как: "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), "На углу у Патриарших" (1995), "Каменская" (2002), "Слепой" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Любовь моя" (2005), "Защита Красина - 2" (2006) и других.
Актер много снимался в телесериалах. Среди сериалов с его участием – "Королева Марго" (1997), "Графиня де Монсоро" (1997), "Марш Турецкого" (2000), "Сыщики" (2001), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" (2004), "Общая терапия" (2008), "Земский доктор" (2011) и другие. Успешной для актера стала роль пенсионера Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины", вышедшем на экраны в 2010 году.
Всего фильмография Бориса Клюева насчитывает более ста картин.
С 1969 года (с перерывом) Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина дисциплину "Мастерство актера". Являлся заведующим кафедрой мастерства актера и художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) имени Михаила Щепкина.
Борис Клюев – народный артист РФ (2002).
Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019).
Лауреат премии "Звезда театрала" за исполнение роли Людовика Великого в спектакле "Мольер" ("Кабала святош").
Был женат третьим браком на Виктории Клюевой, супруги прожили вместе 45 лет.
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 22:45Культура
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