https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html

Япония предлагала СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны, заявил историк

За нейтралитет Советского Союза и выход из войны в 1945 году Япония предлагала остров Хоккайдо, рассказал профессор Института стран Востока на базе Института... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:30

2020-09-02T13:30

2020-09-02T14:13

российская академия наук

великобритания

китай

япония

ссср

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> За нейтралитет Советского Союза и выход из войны в 1945 году <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> предлагала остров <a href="http://ria.ru/location_KHokkajjdo/" target="_blank" data-auto="true">Хоккайдо</a>, рассказал профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Историк отметил, что Советский Союз никогда не претендовал на этот второй по величине остров Японии.В принятой 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции декларации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Великобритания и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выступили с требованием безоговорочной капитуляции и в случае невыполнения условий декларации угрожали уничтожить Японию. Тем же летом Токио пытался вести переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> о посредничестве, но безуспешно.

https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html

Старков Фирс Ты - моя Хоккайдо, я тебя Хонсю. За твою Сикоку я тебя Кюсю. (как быстро запомнить названия Японских островов). 30

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китай

япония

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, великобритания, китай, япония, ссср, сша, в мире