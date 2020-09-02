https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html
Япония предлагала СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны, заявил историк
За нейтралитет Советского Союза и выход из войны в 1945 году Япония предлагала остров Хоккайдо, рассказал профессор Института стран Востока на базе Института... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:30
2020-09-02T13:30
2020-09-02T14:13
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> За нейтралитет Советского Союза и выход из войны в 1945 году <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> предлагала остров <a href="http://ria.ru/location_KHokkajjdo/" target="_blank" data-auto="true">Хоккайдо</a>, рассказал профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Историк отметил, что Советский Союз никогда не претендовал на этот второй по величине остров Японии.В принятой 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции декларации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Великобритания и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выступили с требованием безоговорочной капитуляции и в случае невыполнения условий декларации угрожали уничтожить Японию. Тем же летом Токио пытался вести переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> о посредничестве, но безуспешно.
https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html
Старков Фирс
Ты - моя Хоккайдо, я тебя Хонсю. За твою Сикоку я тебя Кюсю. (как быстро запомнить названия Японских островов).
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великобритания
китай
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, великобритания, китай, япония, ссср, сша, в мире