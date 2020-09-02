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Туризм
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
Не только Валаам и Кижи. Правила путешествия по Карелии
Карелия в этом году стала одним из самых популярных у туристов маршрутов. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, гости могут посетить все... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
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куда поехать в выходные
куда поехать
куда сходить
еда - туризм
фото - туризм
маршруты - туризм
валаамский монастырь
кижи (музей-заповедник)
кижи
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Карелия в этом году стала одним из самых популярных у туристов маршрутов. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, гости могут посетить все достопримечательности региона. Где любоваться живописными бухтами со скалистыми берегами, увидеть церковь, построенную без гвоздей, найти ухо для шепота сокровенных желаний, пробовать "пироги для зятя" и другие блюда местной кухни — в фотоленте РИА Новости.
кижи
петрозаводск
валаам
республика карелия
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куда поехать в выходные, куда поехать, куда сходить , еда - туризм, фото - туризм, маршруты - туризм, валаамский монастырь, кижи (музей-заповедник), кижи, петрозаводск, валаам, республика карелия, фото, туризм

Не только Валаам и Кижи. Правила путешествия по Карелии

08:00 02.09.2020 (обновлено: 17:50 02.09.2020)
8449
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Карелия в этом году стала одним из самых популярных у туристов маршрутов. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, гости могут посетить все достопримечательности региона. Где любоваться живописными бухтами со скалистыми берегами, увидеть церковь, построенную без гвоздей, найти ухо для шепота сокровенных желаний, пробовать "пироги для зятя" и другие блюда местной кухни — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

С 20 июня Карелия возобновила прием туристов после трехмесячного перерыва.

Сейчас можно попасть и в Кижи, и на Валаам. Правда, в группе должно быть не более 20 путешественников, а посадка на "метеор" начинается раньше обычного — за полчаса. Перед отправлением у всех измеряют температуру. А еще в республике действует строгий масочно-перчаточный режим.

Регион входит в тройку самых благополучных по COVID-19: в середине августа прирост заразившихся не превышал 0,1 процента в день.

Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам
1 из 15

С 20 июня Карелия возобновила прием туристов после трехмесячного перерыва.

Сейчас можно попасть и в Кижи, и на Валаам. Правда, в группе должно быть не более 20 путешественников, а посадка на "метеор" начинается раньше обычного — за полчаса. Перед отправлением у всех измеряют температуру. А еще в республике действует строгий масочно-перчаточный режим.

Регион входит в тройку самых благополучных по COVID-19: в середине августа прирост заразившихся не превышал 0,1 процента в день.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© Depositphotos / Demanna

Столица Карелии Петрозаводск возник в начале XVIII века из поселка Петровская слобода. Градообразующим стал оружейный завод.

Туристы обязательно посещают Онежскую набережную. Смотрят на монумент Петру I, памятники-подарки от городов-побратимов и идут к дереву, на стволе которого — большое ухо, куда нужно прошептать желания, чтобы они сбылись.

В местном парке культуры и отдыха — разные аттракционы, на площади Кирова — Музей изобразительных искусств и четыре из пяти городских театров.

А еще в Петрозаводске, как и в Санкт-Петербурге, бывают белые ночи: в июне световой день длится 22 часа.

Городская набережная в Петрозаводске
2 из 15

Столица Карелии Петрозаводск возник в начале XVIII века из поселка Петровская слобода. Градообразующим стал оружейный завод.

Туристы обязательно посещают Онежскую набережную. Смотрят на монумент Петру I, памятники-подарки от городов-побратимов и идут к дереву, на стволе которого — большое ухо, куда нужно прошептать желания, чтобы они сбылись.

В местном парке культуры и отдыха — разные аттракционы, на площади Кирова — Музей изобразительных искусств и четыре из пяти городских театров.

А еще в Петрозаводске, как и в Санкт-Петербурге, бывают белые ночи: в июне световой день длится 22 часа.

© Depositphotos / Demanna
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Большинство путешественников отправляются в Карелию, чтобы увидеть природу Русского Севера. Там замечательный отдых на озерах, которых много даже в окрестностях Петрозаводска. "Мы жили недалеко от города, а на экскурсии и прогулки ездили на такси, это недорого, — рассказывает туристка Инга Чернышева. — Купаться в теплую погоду комфортно: вода прохладная, чистейшая. Гостиница, правда, оказалась на территории детского лагеря, и вечером там ничего не купить. Зато днем в столовой нам продали хорошее мясо. Пикник с шашлыками на берегу и аренда лодки — еще одно развлечение на карельских озерах".

Лесные озёра в Карелии
3 из 15

Большинство путешественников отправляются в Карелию, чтобы увидеть природу Русского Севера. Там замечательный отдых на озерах, которых много даже в окрестностях Петрозаводска. "Мы жили недалеко от города, а на экскурсии и прогулки ездили на такси, это недорого, — рассказывает туристка Инга Чернышева. — Купаться в теплую погоду комфортно: вода прохладная, чистейшая. Гостиница, правда, оказалась на территории детского лагеря, и вечером там ничего не купить. Зато днем в столовой нам продали хорошее мясо. Пикник с шашлыками на берегу и аренда лодки — еще одно развлечение на карельских озерах".

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Остров Кижи на Онежском озере знаменит уникальными деревянными церквями Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века.

По легенде, первый храм построил местный плотник Нестор одним топором, без единого гвоздя. На самом же деле 23 гвоздя разного размера использовались при сооружении куполов.

Музей-заповедник Кижи
4 из 15

Остров Кижи на Онежском озере знаменит уникальными деревянными церквями Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века.

По легенде, первый храм построил местный плотник Нестор одним топором, без единого гвоздя. На самом же деле 23 гвоздя разного размера использовались при сооружении куполов.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Старинные часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары полвека назад свезли на остров из других частей Карелии.

Можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам: на Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.

Восьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи на острове Кижи в Карелии
5 из 15

Старинные часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары полвека назад свезли на остров из других частей Карелии.

Можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам: на Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Валаам — самый большой остров Валаамского архипелага. Тут главная достопримечательность — Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный на рубеже XI-XII веков. Паломников привлекает духовность этого уникального места, туристов — потрясающе красивая природа: живописные бухты со скалистыми берегами, сосновые рощи и... тишина.

Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
6 из 15

Валаам — самый большой остров Валаамского архипелага. Тут главная достопримечательность — Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный на рубеже XI-XII веков. Паломников привлекает духовность этого уникального места, туристов — потрясающе красивая природа: живописные бухты со скалистыми берегами, сосновые рощи и... тишина.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В этом году из-за пандемии коронавируса посетить Валаам можно только одним днем или приехав по специальным паломническим программам.

Платки и юбки при входе в монастырь сейчас не выдают, но и смотрители не требуют от приезжих такого уж строгого соблюдения дресс-кода. Маски и перчатки — обязательны.

Туроператоры говорят, что навигация на остров закроется 24 сентября и возобновится в апреле.

Остров Валаам на Ладожском озере
7 из 15

В этом году из-за пандемии коронавируса посетить Валаам можно только одним днем или приехав по специальным паломническим программам.

Платки и юбки при входе в монастырь сейчас не выдают, но и смотрители не требуют от приезжих такого уж строгого соблюдения дресс-кода. Маски и перчатки — обязательны.

Туроператоры говорят, что навигация на остров закроется 24 сентября и возобновится в апреле.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Олеся Печенкина

Горный парк "Рускеала" — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер вблизи одноименного поселка.

Туристы приезжают туда полюбоваться живописными видами: светлый мрамор, ярко-синяя вода, вокруг — зелень насыщенного цвета.

"В парке стоит прокатиться на зиплайне — посмотреть на природу с высоты, хотя полет длится секунд 20. Хотелось еще!" — говорит туристка Олеся Можаева.

Карелия. Горный парк Рускеала.
8 из 15

Горный парк "Рускеала" — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер вблизи одноименного поселка.

Туристы приезжают туда полюбоваться живописными видами: светлый мрамор, ярко-синяя вода, вокруг — зелень насыщенного цвета.

"В парке стоит прокатиться на зиплайне — посмотреть на природу с высоты, хотя полет длится секунд 20. Хотелось еще!" — говорит туристка Олеся Можаева.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

С XVIII века в карьере добывали мрамор четырех цветов: пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого.

Камнем из "Рускеалы" облицован Исаакиевский собор в Петербурге, полы Казанского собора, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка, а также станции метро "Приморская" и "Ладожская".

Карелия. Горный парк Рускеала. Итальянский карьер.
9 из 15

С XVIII века в карьере добывали мрамор четырех цветов: пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого.

Камнем из "Рускеалы" облицован Исаакиевский собор в Петербурге, полы Казанского собора, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка, а также станции метро "Приморская" и "Ладожская".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© Фото : Pixabay/Negrebets

До водопада Кивач на реке Суна можно добраться из Петрозаводска всего за час.

Название произошло от финского kivas ("мощный, стремительный").

С десятиметровой высоты несутся два потока воды, их разделяет скала. Рядом — музей природы и дендрарий.

Водопад Кивач в Республике Карелия
10 из 15

До водопада Кивач на реке Суна можно добраться из Петрозаводска всего за час.

Название произошло от финского kivas ("мощный, стремительный").

С десятиметровой высоты несутся два потока воды, их разделяет скала. Рядом — музей природы и дендрарий.

© Фото : Pixabay/Negrebets
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Кижи, Валаам и горный парк "Рускеала" — самые посещаемые достопримечательности республики, отмечает экскурсовод Марина Щербак. "Но сейчас там слишком много приезжих. В "Рускеале" большие очереди, чтобы покататься на лодке, посидеть в кафе или посетить Парк троллей. Получить удовольствие от единения с природой, на самом деле, трудно", — предупреждает она.

Учитывая наплыв гостей, турфирмы предлагают посетить менее раскрученные места: каньон Поор-порог, столицу карельского юмора — деревню Киндасово, карьер уникального малинового кварцита и старинное вепсское село Шелтозеро.

Карелия. Остров Кижи
11 из 15

Кижи, Валаам и горный парк "Рускеала" — самые посещаемые достопримечательности республики, отмечает экскурсовод Марина Щербак. "Но сейчас там слишком много приезжих. В "Рускеале" большие очереди, чтобы покататься на лодке, посидеть в кафе или посетить Парк троллей. Получить удовольствие от единения с природой, на самом деле, трудно", — предупреждает она.

Учитывая наплыв гостей, турфирмы предлагают посетить менее раскрученные места: каньон Поор-порог, столицу карельского юмора — деревню Киндасово, карьер уникального малинового кварцита и старинное вепсское село Шелтозеро.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© Depositphotos / SergeyPhoto7

В Шелтозере есть этнографический музей — единственный в России центр вепсской культуры. Экспонаты — предметы быта и интерьера крестьянской избы. Вокруг — деревянные дома, построенные почти 200 лет назад.

Этнографический музей им. Р. П. Лонина в Республики Карелия
12 из 15

В Шелтозере есть этнографический музей — единственный в России центр вепсской культуры. Экспонаты — предметы быта и интерьера крестьянской избы. Вокруг — деревянные дома, построенные почти 200 лет назад.

© Depositphotos / SergeyPhoto7
© Public domain

В карельских и вепсских деревнях предлагают традиционную выпечку.

Калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из ячневой крупы, картофельного пюре или риса с яйцом.

"Пироги для зятя" (или "свательные") в старину готовили, когда в дом приходили сваты. Так будущая теща угощала жениха.

Хозяйки взбивали яйцо, добавляли сметану, молоко, ложку сахара, щепотку соли, сливочное масло и замешивали густое тесто. Из раскатанной колбаски нарезали кружки, раскатывали их, посыпали сахаром, складывали пополам и жарили в горячем масле с двух сторон.

Калитка с рисом
13 из 15

В карельских и вепсских деревнях предлагают традиционную выпечку.

Калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из ячневой крупы, картофельного пюре или риса с яйцом.

"Пироги для зятя" (или "свательные") в старину готовили, когда в дом приходили сваты. Так будущая теща угощала жениха.

Хозяйки взбивали яйцо, добавляли сметану, молоко, ложку сахара, щепотку соли, сливочное масло и замешивали густое тесто. Из раскатанной колбаски нарезали кружки, раскатывали их, посыпали сахаром, складывали пополам и жарили в горячем масле с двух сторон.

© Public domain
© Фото : Pixabay/silviarita

А еще в этом году в Карелии небывалый урожай белых грибов, поэтому туристов отвозят в лес на тихую охоту, добавляет Марина Щербак. "За 40 минут можно набрать большую корзину", — уверяет она.

Белые грибы
14 из 15

А еще в этом году в Карелии небывалый урожай белых грибов, поэтому туристов отвозят в лес на тихую охоту, добавляет Марина Щербак. "За 40 минут можно набрать большую корзину", — уверяет она.

© Фото : Pixabay/silviarita
CC BY-SA 3.0 / Tuijasal / Salmon soup with cream

"На экскурсии в форелевое хозяйство вы увидите, как разводят красную рыбу, попробуете суп "лохикейтто" — уху с молоком", — отмечает Марина Щербак.

Рецепт простой: очищенные голову и хвост лосося, перец, лук, морковь и соль отправляют в кастрюлю с водой, доводят до кипения и варят примерно час.

В другой кастрюле филе семги заливают литром воды с двумя ложками соли и сахара.

На сковороде обжаривают порезанный лук, картофель и смешивают их с процеженным бульоном, доводят до готовности. Затем добавляют сливки с мукой и порезанные кубики рыбного филе. Все — приятного аппетита!

Калакейтто — карельское и финское национальное блюдо
15 из 15

"На экскурсии в форелевое хозяйство вы увидите, как разводят красную рыбу, попробуете суп "лохикейтто" — уху с молоком", — отмечает Марина Щербак.

Рецепт простой: очищенные голову и хвост лосося, перец, лук, морковь и соль отправляют в кастрюлю с водой, доводят до кипения и варят примерно час.

В другой кастрюле филе семги заливают литром воды с двумя ложками соли и сахара.

На сковороде обжаривают порезанный лук, картофель и смешивают их с процеженным бульоном, доводят до готовности. Затем добавляют сливки с мукой и порезанные кубики рыбного филе. Все — приятного аппетита!

CC BY-SA 3.0 / Tuijasal / Salmon soup with cream
13700130
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