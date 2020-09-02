Не только Валаам и Кижи. Правила путешествия по Карелии

С 20 июня Карелия возобновила прием туристов после трехмесячного перерыва.

Сейчас можно попасть и в Кижи, и на Валаам. Правда, в группе должно быть не более 20 путешественников, а посадка на "метеор" начинается раньше обычного — за полчаса. Перед отправлением у всех измеряют температуру. А еще в республике действует строгий масочно-перчаточный режим.

Регион входит в тройку самых благополучных по COVID-19: в середине августа прирост заразившихся не превышал 0,1 процента в день.