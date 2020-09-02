Не только Валаам и Кижи. Правила путешествия по Карелии
С 20 июня Карелия возобновила прием туристов после трехмесячного перерыва.
Сейчас можно попасть и в Кижи, и на Валаам. Правда, в группе должно быть не более 20 путешественников, а посадка на "метеор" начинается раньше обычного — за полчаса. Перед отправлением у всех измеряют температуру. А еще в республике действует строгий масочно-перчаточный режим.
Регион входит в тройку самых благополучных по COVID-19: в середине августа прирост заразившихся не превышал 0,1 процента в день.
С 20 июня Карелия возобновила прием туристов после трехмесячного перерыва.
Сейчас можно попасть и в Кижи, и на Валаам. Правда, в группе должно быть не более 20 путешественников, а посадка на "метеор" начинается раньше обычного — за полчаса. Перед отправлением у всех измеряют температуру. А еще в республике действует строгий масочно-перчаточный режим.
Регион входит в тройку самых благополучных по COVID-19: в середине августа прирост заразившихся не превышал 0,1 процента в день.
Столица Карелии Петрозаводск возник в начале XVIII века из поселка Петровская слобода. Градообразующим стал оружейный завод.
Туристы обязательно посещают Онежскую набережную. Смотрят на монумент Петру I, памятники-подарки от городов-побратимов и идут к дереву, на стволе которого — большое ухо, куда нужно прошептать желания, чтобы они сбылись.
В местном парке культуры и отдыха — разные аттракционы, на площади Кирова — Музей изобразительных искусств и четыре из пяти городских театров.
А еще в Петрозаводске, как и в Санкт-Петербурге, бывают белые ночи: в июне световой день длится 22 часа.
Столица Карелии Петрозаводск возник в начале XVIII века из поселка Петровская слобода. Градообразующим стал оружейный завод.
Туристы обязательно посещают Онежскую набережную. Смотрят на монумент Петру I, памятники-подарки от городов-побратимов и идут к дереву, на стволе которого — большое ухо, куда нужно прошептать желания, чтобы они сбылись.
В местном парке культуры и отдыха — разные аттракционы, на площади Кирова — Музей изобразительных искусств и четыре из пяти городских театров.
А еще в Петрозаводске, как и в Санкт-Петербурге, бывают белые ночи: в июне световой день длится 22 часа.
Большинство путешественников отправляются в Карелию, чтобы увидеть природу Русского Севера. Там замечательный отдых на озерах, которых много даже в окрестностях Петрозаводска. "Мы жили недалеко от города, а на экскурсии и прогулки ездили на такси, это недорого, — рассказывает туристка Инга Чернышева. — Купаться в теплую погоду комфортно: вода прохладная, чистейшая. Гостиница, правда, оказалась на территории детского лагеря, и вечером там ничего не купить. Зато днем в столовой нам продали хорошее мясо. Пикник с шашлыками на берегу и аренда лодки — еще одно развлечение на карельских озерах".
Большинство путешественников отправляются в Карелию, чтобы увидеть природу Русского Севера. Там замечательный отдых на озерах, которых много даже в окрестностях Петрозаводска. "Мы жили недалеко от города, а на экскурсии и прогулки ездили на такси, это недорого, — рассказывает туристка Инга Чернышева. — Купаться в теплую погоду комфортно: вода прохладная, чистейшая. Гостиница, правда, оказалась на территории детского лагеря, и вечером там ничего не купить. Зато днем в столовой нам продали хорошее мясо. Пикник с шашлыками на берегу и аренда лодки — еще одно развлечение на карельских озерах".
Остров Кижи на Онежском озере знаменит уникальными деревянными церквями Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века.
По легенде, первый храм построил местный плотник Нестор одним топором, без единого гвоздя. На самом же деле 23 гвоздя разного размера использовались при сооружении куполов.
Остров Кижи на Онежском озере знаменит уникальными деревянными церквями Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века.
По легенде, первый храм построил местный плотник Нестор одним топором, без единого гвоздя. На самом же деле 23 гвоздя разного размера использовались при сооружении куполов.
Старинные часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары полвека назад свезли на остров из других частей Карелии.
Можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам: на Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.
Старинные часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары полвека назад свезли на остров из других частей Карелии.
Можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам: на Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.
Валаам — самый большой остров Валаамского архипелага. Тут главная достопримечательность — Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный на рубеже XI-XII веков. Паломников привлекает духовность этого уникального места, туристов — потрясающе красивая природа: живописные бухты со скалистыми берегами, сосновые рощи и... тишина.
Валаам — самый большой остров Валаамского архипелага. Тут главная достопримечательность — Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный на рубеже XI-XII веков. Паломников привлекает духовность этого уникального места, туристов — потрясающе красивая природа: живописные бухты со скалистыми берегами, сосновые рощи и... тишина.
В этом году из-за пандемии коронавируса посетить Валаам можно только одним днем или приехав по специальным паломническим программам.
Платки и юбки при входе в монастырь сейчас не выдают, но и смотрители не требуют от приезжих такого уж строгого соблюдения дресс-кода. Маски и перчатки — обязательны.
Туроператоры говорят, что навигация на остров закроется 24 сентября и возобновится в апреле.
В этом году из-за пандемии коронавируса посетить Валаам можно только одним днем или приехав по специальным паломническим программам.
Платки и юбки при входе в монастырь сейчас не выдают, но и смотрители не требуют от приезжих такого уж строгого соблюдения дресс-кода. Маски и перчатки — обязательны.
Туроператоры говорят, что навигация на остров закроется 24 сентября и возобновится в апреле.
Горный парк "Рускеала" — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер вблизи одноименного поселка.
Туристы приезжают туда полюбоваться живописными видами: светлый мрамор, ярко-синяя вода, вокруг — зелень насыщенного цвета.
"В парке стоит прокатиться на зиплайне — посмотреть на природу с высоты, хотя полет длится секунд 20. Хотелось еще!" — говорит туристка Олеся Можаева.
Горный парк "Рускеала" — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер вблизи одноименного поселка.
Туристы приезжают туда полюбоваться живописными видами: светлый мрамор, ярко-синяя вода, вокруг — зелень насыщенного цвета.
"В парке стоит прокатиться на зиплайне — посмотреть на природу с высоты, хотя полет длится секунд 20. Хотелось еще!" — говорит туристка Олеся Можаева.
С XVIII века в карьере добывали мрамор четырех цветов: пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого.
Камнем из "Рускеалы" облицован Исаакиевский собор в Петербурге, полы Казанского собора, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка, а также станции метро "Приморская" и "Ладожская".
С XVIII века в карьере добывали мрамор четырех цветов: пепельно-серого, серо-зеленого, белого с серыми прожилками и бело-сине-серого.
Камнем из "Рускеалы" облицован Исаакиевский собор в Петербурге, полы Казанского собора, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка, а также станции метро "Приморская" и "Ладожская".
До водопада Кивач на реке Суна можно добраться из Петрозаводска всего за час.
Название произошло от финского kivas ("мощный, стремительный").
С десятиметровой высоты несутся два потока воды, их разделяет скала. Рядом — музей природы и дендрарий.
До водопада Кивач на реке Суна можно добраться из Петрозаводска всего за час.
Название произошло от финского kivas ("мощный, стремительный").
С десятиметровой высоты несутся два потока воды, их разделяет скала. Рядом — музей природы и дендрарий.
Кижи, Валаам и горный парк "Рускеала" — самые посещаемые достопримечательности республики, отмечает экскурсовод Марина Щербак. "Но сейчас там слишком много приезжих. В "Рускеале" большие очереди, чтобы покататься на лодке, посидеть в кафе или посетить Парк троллей. Получить удовольствие от единения с природой, на самом деле, трудно", — предупреждает она.
Учитывая наплыв гостей, турфирмы предлагают посетить менее раскрученные места: каньон Поор-порог, столицу карельского юмора — деревню Киндасово, карьер уникального малинового кварцита и старинное вепсское село Шелтозеро.
Кижи, Валаам и горный парк "Рускеала" — самые посещаемые достопримечательности республики, отмечает экскурсовод Марина Щербак. "Но сейчас там слишком много приезжих. В "Рускеале" большие очереди, чтобы покататься на лодке, посидеть в кафе или посетить Парк троллей. Получить удовольствие от единения с природой, на самом деле, трудно", — предупреждает она.
Учитывая наплыв гостей, турфирмы предлагают посетить менее раскрученные места: каньон Поор-порог, столицу карельского юмора — деревню Киндасово, карьер уникального малинового кварцита и старинное вепсское село Шелтозеро.
В Шелтозере есть этнографический музей — единственный в России центр вепсской культуры. Экспонаты — предметы быта и интерьера крестьянской избы. Вокруг — деревянные дома, построенные почти 200 лет назад.
В Шелтозере есть этнографический музей — единственный в России центр вепсской культуры. Экспонаты — предметы быта и интерьера крестьянской избы. Вокруг — деревянные дома, построенные почти 200 лет назад.
В карельских и вепсских деревнях предлагают традиционную выпечку.
Калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из ячневой крупы, картофельного пюре или риса с яйцом.
"Пироги для зятя" (или "свательные") в старину готовили, когда в дом приходили сваты. Так будущая теща угощала жениха.
Хозяйки взбивали яйцо, добавляли сметану, молоко, ложку сахара, щепотку соли, сливочное масло и замешивали густое тесто. Из раскатанной колбаски нарезали кружки, раскатывали их, посыпали сахаром, складывали пополам и жарили в горячем масле с двух сторон.
В карельских и вепсских деревнях предлагают традиционную выпечку.
Калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из ячневой крупы, картофельного пюре или риса с яйцом.
"Пироги для зятя" (или "свательные") в старину готовили, когда в дом приходили сваты. Так будущая теща угощала жениха.
Хозяйки взбивали яйцо, добавляли сметану, молоко, ложку сахара, щепотку соли, сливочное масло и замешивали густое тесто. Из раскатанной колбаски нарезали кружки, раскатывали их, посыпали сахаром, складывали пополам и жарили в горячем масле с двух сторон.
А еще в этом году в Карелии небывалый урожай белых грибов, поэтому туристов отвозят в лес на тихую охоту, добавляет Марина Щербак. "За 40 минут можно набрать большую корзину", — уверяет она.
А еще в этом году в Карелии небывалый урожай белых грибов, поэтому туристов отвозят в лес на тихую охоту, добавляет Марина Щербак. "За 40 минут можно набрать большую корзину", — уверяет она.
"На экскурсии в форелевое хозяйство вы увидите, как разводят красную рыбу, попробуете суп "лохикейтто" — уху с молоком", — отмечает Марина Щербак.
Рецепт простой: очищенные голову и хвост лосося, перец, лук, морковь и соль отправляют в кастрюлю с водой, доводят до кипения и варят примерно час.
В другой кастрюле филе семги заливают литром воды с двумя ложками соли и сахара.
На сковороде обжаривают порезанный лук, картофель и смешивают их с процеженным бульоном, доводят до готовности. Затем добавляют сливки с мукой и порезанные кубики рыбного филе. Все — приятного аппетита!
"На экскурсии в форелевое хозяйство вы увидите, как разводят красную рыбу, попробуете суп "лохикейтто" — уху с молоком", — отмечает Марина Щербак.
Рецепт простой: очищенные голову и хвост лосося, перец, лук, морковь и соль отправляют в кастрюлю с водой, доводят до кипения и варят примерно час.
В другой кастрюле филе семги заливают литром воды с двумя ложками соли и сахара.
На сковороде обжаривают порезанный лук, картофель и смешивают их с процеженным бульоном, доводят до готовности. Затем добавляют сливки с мукой и порезанные кубики рыбного филе. Все — приятного аппетита!