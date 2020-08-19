https://ria.ru/20200819/1575977302.html

Туроператоры рассказали, как в этом году отдыхать в Карелии и на Соловках

Туроператоры фиксируют повышенный спрос на экскурсионные туры с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:08

2020-08-19T14:08

2020-08-19T14:08

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Туроператоры фиксируют повышенный спрос на экскурсионные туры с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52427.html" target="_blank">сообщает </a>АТОР. Эксперты уточняют, что попасть на Соловецкие острова можно только со справкой об отсутствии коронавируса, выданной не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое".Наличие документа проверяют при посадке на теплоход и при заселении. Впрочем существует возможность сдать экспресс-тест прямо в туркомплексе перед поездкой на Соловки. Стоимость исследования, результаты которого станут известны через два часа, составит две тысячи рублей.Посетить Валаам и Кижи проще: Карелия для туристов открыта с 20 июня, для въезда в регион не требуется справок. По данным одного из туроператоров, экскурсии на Кижи проводятся в полном объеме. Ограничения есть только по количеству людей в группе (не более 20 человек). Посадка на "метеор" начинается раньше, чем обычно: за 30 минут до отправления, так как пассажиры проходят термометрию. На острове действует масочно-перчаточный режим.Кстати, из-за пандемии на следующий год перенесли торжественное открытие после многолетней реставрации Преображенского храма Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас главную достопримечательность можно осмотреть только снаружи. Размещение на Валааме в этом году запрещено, поэтому посетить его можно только одним днем. Кроме того, по эпидемиологическим требованиям при входе в монастырь не выдают платки и юбки. Впрочем, как уточняют специалисты, ввиду этих мер смотрители не требуют от посетителей строгого соблюдения "дресс-кода". На острове также нужны маски и перчатки.Представители компаний рекомендуют бронировать туры на Кижи и Валаам заблаговременно, так как Карелия в этом сезоне пользуется огромным спросом. Кроме того, туристические объекты нередко отказывают в проведении индивидуальных экскурсий: музеям не хватает гидов.Средняя цена тура с включенными экскурсиями на Кижи, Соловки и Валаам – около 30 тысяч рублей на человека. Есть и короткие программы выходного дня, стоимостью 10 тысяч рублей (с выездом из Санкт-Петербурга.Туроператоры напоминают, что навигация на Валаам и Соловецкие острова закрывается 24 сентября и возобновится в апреле 2021 года. Остров Кижи открыт для туристов практически круглый год, кроме периода с конца сентября до начала января. В зимний сезон попасть туда можно по льду на специальных судах на воздушной "подушке".

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

https://ria.ru/20200806/1575342085.html

https://ria.ru/20200817/1575682606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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