Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200819/1575977302.html
Туроператоры рассказали, как в этом году отдыхать в Карелии и на Соловках
Туроператоры фиксируют повышенный спрос на экскурсионные туры с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:08
2020-08-19T14:08
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
соловки
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
кижи
соловецкие острова
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147384/73/1473847320_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_b306869a1034f081a4162fd8cc20f34c.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Туроператоры фиксируют повышенный спрос на экскурсионные туры с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52427.html" target="_blank">сообщает </a>АТОР. Эксперты уточняют, что попасть на Соловецкие острова можно только со справкой об отсутствии коронавируса, выданной не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое".Наличие документа проверяют при посадке на теплоход и при заселении. Впрочем существует возможность сдать экспресс-тест прямо в туркомплексе перед поездкой на Соловки. Стоимость исследования, результаты которого станут известны через два часа, составит две тысячи рублей.Посетить Валаам и Кижи проще: Карелия для туристов открыта с 20 июня, для въезда в регион не требуется справок. По данным одного из туроператоров, экскурсии на Кижи проводятся в полном объеме. Ограничения есть только по количеству людей в группе (не более 20 человек). Посадка на "метеор" начинается раньше, чем обычно: за 30 минут до отправления, так как пассажиры проходят термометрию. На острове действует масочно-перчаточный режим.Кстати, из-за пандемии на следующий год перенесли торжественное открытие после многолетней реставрации Преображенского храма Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас главную достопримечательность можно осмотреть только снаружи. Размещение на Валааме в этом году запрещено, поэтому посетить его можно только одним днем. Кроме того, по эпидемиологическим требованиям при входе в монастырь не выдают платки и юбки. Впрочем, как уточняют специалисты, ввиду этих мер смотрители не требуют от посетителей строгого соблюдения "дресс-кода". На острове также нужны маски и перчатки.Представители компаний рекомендуют бронировать туры на Кижи и Валаам заблаговременно, так как Карелия в этом сезоне пользуется огромным спросом. Кроме того, туристические объекты нередко отказывают в проведении индивидуальных экскурсий: музеям не хватает гидов.Средняя цена тура с включенными экскурсиями на Кижи, Соловки и Валаам – около 30 тысяч рублей на человека. Есть и короткие программы выходного дня, стоимостью 10 тысяч рублей (с выездом из Санкт-Петербурга.Туроператоры напоминают, что навигация на Валаам и Соловецкие острова закрывается 24 сентября и возобновится в апреле 2021 года. Остров Кижи открыт для туристов практически круглый год, кроме периода с конца сентября до начала января. В зимний сезон попасть туда можно по льду на специальных судах на воздушной "подушке".
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
https://ria.ru/20200806/1575342085.html
https://ria.ru/20200817/1575682606.html
соловки
кижи
соловецкие острова
валаам
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147384/73/1473847320_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_9c937b768fb43e8d7d02f200cc0f6482.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, соловки, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кижи, соловецкие острова, юнеско, валаам, республика карелия

Туроператоры рассказали, как в этом году отдыхать в Карелии и на Соловках

14:08 19.08.2020
1777
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТуристы в древнем каменном лабиринте на берегу Белого моря
Туристы в древнем каменном лабиринте на берегу Белого моря
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Туроператоры фиксируют повышенный спрос на экскурсионные туры с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага, сообщает АТОР.
Эксперты уточняют, что попасть на Соловецкие острова можно только со справкой об отсутствии коронавируса, выданной не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое".
Наличие документа проверяют при посадке на теплоход и при заселении. Впрочем существует возможность сдать экспресс-тест прямо в туркомплексе перед поездкой на Соловки. Стоимость исследования, результаты которого станут известны через два часа, составит две тысячи рублей.
Посетить Валаам и Кижи проще: Карелия для туристов открыта с 20 июня, для въезда в регион не требуется справок. По данным одного из туроператоров, экскурсии на Кижи проводятся в полном объеме. Ограничения есть только по количеству людей в группе (не более 20 человек). Посадка на "метеор" начинается раньше, чем обычно: за 30 минут до отправления, так как пассажиры проходят термометрию. На острове действует масочно-перчаточный режим.
Туристы в ауле Верхняя Балкария в Кабардино-Балкарии
11 августа, 08:00Туризм
Русские Гималаи на термальном курорте. Отпуск в Кабардино-Балкарии
Кстати, из-за пандемии на следующий год перенесли торжественное открытие после многолетней реставрации Преображенского храма Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас главную достопримечательность можно осмотреть только снаружи.
Размещение на Валааме в этом году запрещено, поэтому посетить его можно только одним днем. Кроме того, по эпидемиологическим требованиям при входе в монастырь не выдают платки и юбки. Впрочем, как уточняют специалисты, ввиду этих мер смотрители не требуют от посетителей строгого соблюдения "дресс-кода". На острове также нужны маски и перчатки.
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
6 августа, 08:00Туризм
Поездка в Азов по дороге к морю: золото скифов, единорог и царский обед
Представители компаний рекомендуют бронировать туры на Кижи и Валаам заблаговременно, так как Карелия в этом сезоне пользуется огромным спросом. Кроме того, туристические объекты нередко отказывают в проведении индивидуальных экскурсий: музеям не хватает гидов.
Средняя цена тура с включенными экскурсиями на Кижи, Соловки и Валаам – около 30 тысяч рублей на человека. Есть и короткие программы выходного дня, стоимостью 10 тысяч рублей (с выездом из Санкт-Петербурга.
Туроператоры напоминают, что навигация на Валаам и Соловецкие острова закрывается 24 сентября и возобновится в апреле 2021 года. Остров Кижи открыт для туристов практически круглый год, кроме периода с конца сентября до начала января. В зимний сезон попасть туда можно по льду на специальных судах на воздушной "подушке".
Георгиевская и Воскресенская церкви
17 августа, 08:00Туризм
Медвежий угол: зачем ехать в архангельскую глушь
010001
Туризмкуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмСоловкиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКижиСоловецкие островаЮНЕСКОВалаамРеспублика Карелия
Рекомендуем
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
В Египте хотят открыть пирамиды и увеличить число гостей в отелях
Пляж в Турции
Специалисты рассказали, потеснят ли немецкие туристы россиян в Турции
Страны мира. Испания
Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков высказался об участии россиян в акциях протеста в Белоруссии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
Помощник Лукашенко: более 150 силовиков пострадали во время протестов
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
Эксперты рассказали о популярности Алтая у российских туристов
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты
Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Эксперты назвали размер потерь туротрасли Петербурга из-за коронавируса
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
В Кремле прокомментировали военный мятеж в Мали
Приложение Tik Tok
Эксперт объяснил, почему Китаю не нужно вступаться за TikTok
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния