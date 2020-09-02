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Миронов предложил ввести госрегулирование тарифов мобильного интернета
Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
сергей миронов
справедливая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время действия режима повышенной готовности, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета, сообщает пресс-служба Миронова.Он отметил, что сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного интернета, стали социально значимой услугой, базовой потребностью для значительной части населения, такой же, как образование и здравоохранение.Он заявил, что операторы сотовой связи пытаются нажиться на трудностях, порожденных пандемией коронавируса, и раскритиковал ценовую политику провайдеров, которые в одностороннем порядке отказываются от безлимитных тарифов на интернет: с конца прошлого года операторы в среднем повысили стоимость этих тарифов на 47%, по экспертным оценкам осенью "безлимиты" подорожают еще на 15–20%.Лидер СР отметил, что трафик мобильного интернета значительно вырос из-за вынужденного перехода на дистанционный режим работы и ограничений, связанных с режимом самоизоляции, и граждан следует избавить от дополнительных расходов.
https://ria.ru/20200626/1573497753.html
https://ria.ru/20191226/1562859624.html
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сергей миронов, справедливая россия, политика

Миронов предложил ввести госрегулирование тарифов мобильного интернета

15:48 02.09.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время действия режима повышенной готовности, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета, сообщает пресс-служба Миронова.
Он отметил, что сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного интернета, стали социально значимой услугой, базовой потребностью для значительной части населения, такой же, как образование и здравоохранение.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 09:59
До 70% россиян до 2025 года получат мобильный интернет более 1 Мбит/с
"С этим уже мало кто спорит. Пора переходить к практическим шагам: ввести государственное регулирование тарифов, а на время действия режима повышенной готовности сделать эту услугу бесплатной, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета", - цитирует пресс-служба слова Миронова.
Он заявил, что операторы сотовой связи пытаются нажиться на трудностях, порожденных пандемией коронавируса, и раскритиковал ценовую политику провайдеров, которые в одностороннем порядке отказываются от безлимитных тарифов на интернет: с конца прошлого года операторы в среднем повысили стоимость этих тарифов на 47%, по экспертным оценкам осенью "безлимиты" подорожают еще на 15–20%.
Лидер СР отметил, что трафик мобильного интернета значительно вырос из-за вынужденного перехода на дистанционный режим работы и ограничений, связанных с режимом самоизоляции, и граждан следует избавить от дополнительных расходов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
26 декабря 2019, 03:40
Исследование: мобильный интернет в России подешевел вдвое за год
24400111
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Сергей МироновСправедливая РоссияПолитика
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