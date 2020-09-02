https://ria.ru/20200902/internet-1576636108.html
Миронов предложил ввести госрегулирование тарифов мобильного интернета
Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
сергей миронов
справедливая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время действия режима повышенной готовности, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета, сообщает пресс-служба Миронова.Он отметил, что сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного интернета, стали социально значимой услугой, базовой потребностью для значительной части населения, такой же, как образование и здравоохранение.Он заявил, что операторы сотовой связи пытаются нажиться на трудностях, порожденных пандемией коронавируса, и раскритиковал ценовую политику провайдеров, которые в одностороннем порядке отказываются от безлимитных тарифов на интернет: с конца прошлого года операторы в среднем повысили стоимость этих тарифов на 47%, по экспертным оценкам осенью "безлимиты" подорожают еще на 15–20%.Лидер СР отметил, что трафик мобильного интернета значительно вырос из-за вынужденного перехода на дистанционный режим работы и ограничений, связанных с режимом самоизоляции, и граждан следует избавить от дополнительных расходов.
https://ria.ru/20200626/1573497753.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, справедливая россия, политика
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Глава "Справедливой России" Сергей Миронов
предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время действия режима повышенной готовности, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета, сообщает пресс-служба Миронова.
Он отметил, что сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного интернета, стали социально значимой услугой, базовой потребностью для значительной части населения, такой же, как образование и здравоохранение.
"С этим уже мало кто спорит. Пора переходить к практическим шагам: ввести государственное регулирование тарифов, а на время действия режима повышенной готовности сделать эту услугу бесплатной, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета", - цитирует пресс-служба слова Миронова.
Он заявил, что операторы сотовой связи пытаются нажиться на трудностях, порожденных пандемией коронавируса, и раскритиковал ценовую политику провайдеров, которые в одностороннем порядке отказываются от безлимитных тарифов на интернет: с конца прошлого года операторы в среднем повысили стоимость этих тарифов на 47%, по экспертным оценкам осенью "безлимиты" подорожают еще на 15–20%.
Лидер СР отметил, что трафик мобильного интернета значительно вырос из-за вынужденного перехода на дистанционный режим работы и ограничений, связанных с режимом самоизоляции, и граждан следует избавить от дополнительных расходов.