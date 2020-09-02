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Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
Житель подмосковного города Воскресенск, который подозревается в убийстве своей супруги — воспитательницы детского сада, проник в дошкольное учреждение,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:04
2020-09-02T01:04
московская область (подмосковье)
воскресенск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного города <a href="http://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank" data-auto="true">Воскресенск</a>, который подозревается в убийстве своей супруги — воспитательницы детского сада, проник в дошкольное учреждение, воспользовавшись запасным выходом, где не дежурит охранник, пишет <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/09/01/detali-ubiystva-v-detskom-sadu-malysham-zakryli-glaza.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Инцидент <a href="https://ria.ru/20200901/vospitatelnitsa-1576566570.html" target="_blank">произошел</a> 31 августа. По данным Следственного комитета по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.По информации издания, 54-летняя супруга задержанного последние три года работала младшим воспитателем в детском саду, присматривая за четырехлетними детьми. Они не видели момент нападения на женщину, поскольку второй воспитатель завела подопечных в туалет. После того, как прибыли экстренные службы, малышам закрыли глаза и вывели на улицу через запасной выход.По словам знакомых погибшей, пара планировала развестись.
https://ria.ru/20200716/1574468665.html
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московская область (подмосковье)
воскресенск
РИА Новости
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московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия

Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье

01:04 02.09.2020
1715
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Житель подмосковного города Воскресенск, который подозревается в убийстве своей супруги — воспитательницы детского сада, проник в дошкольное учреждение, воспользовавшись запасным выходом, где не дежурит охранник, пишет mk.ru.
Инцидент произошел 31 августа. По данным Следственного комитета по Московской области, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.
По информации издания, 54-летняя супруга задержанного последние три года работала младшим воспитателем в детском саду, присматривая за четырехлетними детьми. Они не видели момент нападения на женщину, поскольку второй воспитатель завела подопечных в туалет. После того, как прибыли экстренные службы, малышам закрыли глаза и вывели на улицу через запасной выход.
По словам знакомых погибшей, пара планировала развестись.
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 22:05
В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года
10610443
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Московская область (Подмосковье)ВоскресенскПроисшествия
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