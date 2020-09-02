https://ria.ru/20200902/deti-1576606530.html

Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье

Житель подмосковного города Воскресенск, который подозревается в убийстве своей супруги — воспитательницы детского сада, проник в дошкольное учреждение,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T01:04

2020-09-02T01:04

2020-09-02T01:04

московская область (подмосковье)

воскресенск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного города <a href="http://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank" data-auto="true">Воскресенск</a>, который подозревается в убийстве своей супруги — воспитательницы детского сада, проник в дошкольное учреждение, воспользовавшись запасным выходом, где не дежурит охранник, пишет <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/09/01/detali-ubiystva-v-detskom-sadu-malysham-zakryli-glaza.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.Инцидент <a href="https://ria.ru/20200901/vospitatelnitsa-1576566570.html" target="_blank">произошел</a> 31 августа. По данным Следственного комитета по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело.По информации издания, 54-летняя супруга задержанного последние три года работала младшим воспитателем в детском саду, присматривая за четырехлетними детьми. Они не видели момент нападения на женщину, поскольку второй воспитатель завела подопечных в туалет. После того, как прибыли экстренные службы, малышам закрыли глаза и вывели на улицу через запасной выход.По словам знакомых погибшей, пара планировала развестись.

https://ria.ru/20200716/1574468665.html

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московская область (подмосковье)

воскресенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия