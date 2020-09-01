https://ria.ru/20200901/vospitatelnitsa-1576566570.html
Россиянин зарезал жену в детском саду
Житель подмосковного города Воскресенск зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:48
2020-09-01T11:48
2020-09-01T12:47
воскресенск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного города <a href="https://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank">Воскресенск</a> зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской области. Инцидент произошел 31 августа. По данным ведомства, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте.Нападавшего задержали. Следователи допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. Кроме того, они дадут правовую оценку обеспечению безопасности на территории детсада и действиям ответственных за это лиц.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20200716/1574468665.html
Валерий Семенов
Существо, в котором ничего от человека не осталось. Люди так себя не ведут.
155
Olga Yael
почему у нас отменили смертную казнь....
146
29
воскресенск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воскресенск, происшествия