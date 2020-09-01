https://ria.ru/20200901/vospitatelnitsa-1576566570.html

Россиянин зарезал жену в детском саду

Житель подмосковного города Воскресенск зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:48

2020-09-01T11:48

2020-09-01T12:47

воскресенск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного города <a href="https://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank">Воскресенск</a> зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской области. Инцидент произошел 31 августа. По данным ведомства, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте.Нападавшего задержали. Следователи допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. Кроме того, они дадут правовую оценку обеспечению безопасности на территории детсада и действиям ответственных за это лиц.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20200716/1574468665.html

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воскресенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воскресенск, происшествия