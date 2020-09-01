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Россиянин зарезал жену в детском саду
Житель подмосковного города Воскресенск зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:48
2020-09-01T12:47
воскресенск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного города <a href="https://ria.ru/location_Voskresensk/" target="_blank">Воскресенск</a> зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской области. Инцидент произошел 31 августа. По данным ведомства, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте.Нападавшего задержали. Следователи допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. Кроме того, они дадут правовую оценку обеспечению безопасности на территории детсада и действиям ответственных за это лиц.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
https://ria.ru/20200716/1574468665.html
Существо, в котором ничего от человека не осталось. Люди так себя не ведут.
155
почему у нас отменили смертную казнь....
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воскресенск
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
воскресенск, происшествия

Россиянин зарезал жену в детском саду

11:48 01.09.2020 (обновлено: 12:47 01.09.2020)
40284
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Житель подмосковного города Воскресенск зарезал свою супругу — воспитательницу детского сада, сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской области.
Инцидент произошел 31 августа. По данным ведомства, пьяный 53-летний мужчина перелез через забор, зашел в помещение младшей группы и несколько раз ударил жену ножом на глазах у детей. От полученных ранений она скончалась на месте.
Нападавшего задержали. Следователи допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. Кроме того, они дадут правовую оценку обеспечению безопасности на территории детсада и действиям ответственных за это лиц.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 22:05
В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года
1514375568582
Обсудить 29
ВоскресенскПроисшествия
Популярные комментарии
Существо, в котором ничего от человека не осталось. Люди так себя не ведут.
1 сентября, 11:56
ВСВалерий Семенов
14330801
почему у нас отменили смертную казнь....
1 сентября, 12:55
OYOlga Yael
13820015
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