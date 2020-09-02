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Ярый пастор и вирусный террор. Кому грозит новый карантин
Отгремели клубы, позабылись секты, ушла в прошлое "китайская угроза". Стране, успешно справившейся с первой волной коронавируса, инфекция, казалось, уже не... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
2020-09-02T08:06
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Андрей Ольферт. </strong>Отгремели клубы, позабылись секты, ушла в прошлое "китайская угроза". Стране, успешно справившейся с первой волной коронавируса, инфекция, казалось, уже не навредит. Все добровольно носят маски, в распоряжении эпидемиологов передовые ИТ-решения, зараженных быстро вычисляют и изолируют. Тем не менее Южная Корея возвращается к жестким мерам. Что послужило причиной очередной вспышки эпидемии и как Сеул рассчитывает ее обуздать — в материале РИА Новости.Выдумки все этоКонец июля и начало августа в Южной Корее — традиционное время отпусков. Из-за коронавируса провести его за рубежом многие не решились, поэтому люди отправились в путешествия по стране. И хотя о вспышках заболевания в местах отдыха не сообщали, власти зафиксировали групповые заражения в самых разных местах. Особую тревогу вызвали случаи на центральных столичных рынках и среди работников популярной сети ресторанов быстрого питания. Больше всего инфицированных выявили в церквях. Когда ежедневный прирост локальных заражений подскочил до сотни, эпидемиологи заговорили о новой волне COVID-19.Тем не менее это не удержало десятки тысяч корейцев от того, чтобы собраться 15 августа, в День освобождения, на центральной площади Сеула. Люди выразили недовольство политикой президента и результатами последних выборов в парламент. Для сдерживания натиска протестующих мэрии пришлось задействовать тысячи полицейских, и о социальной дистанции, разумеется, забыли.Один из организаторов митинга — пастор небольшой сеульской пресвитерианской церкви Чон Гванхун, придерживающийся ультраправых взглядов и обвиняющий президента Мун Чжэина в том, что он сдает страну северокорейским коммунистам. Чон обрел большую популярность и еще в прошлом году собирал тысячи сторонников в центре столицы. Когда же власти попытались ограничить массовые митинги из-за угрозы коронавируса, пастор заявил, что настоящих патриотов никакой вирус не берет, те, кто участвует в митингах, наоборот, выздоровеют, а даже если и заболеют, то ради благого дела и умереть не страшно.Любовь превыше правилВ результате Чон два месяца провел под стражей, а его церковь "Саран чеиль" (название которой можно перевести как "Любовь превыше всего") временно закрыли за игнорирование противоэпидемических правил. После освобождения священника и снятия ограничений церковь оставалась под пристальным контролем эпидемиологов, и когда у пятерых прихожан выявили коронавирус, началась масштабная проверка. Всем контактировавшим с инфицированными предписали сидеть дома, но многие это проигнорировали.На митинге 15 августа пастор Чон сообщил, что власти обрушили на его последователей "вирусный террор". Через пару дней коронавирус обнаружили и у него, и у тех, с кем он общался на публике без маски. И все же его сторонники продолжили сопротивление, пытаясь всячески уклониться от "политически ангажированного" тестирования.Сейчас уже тысяча инфицированных, напрямую связанных с "Саран чеиль". Почти триста человек заразились на митинге в Сеуле. Все больше людей цепляют вирус в кофейнях и ресторанах, больницах, администрациях и школах. Причем в каждом пятом случае проследить источник заражения не удается. Поэтому власти прогнозируют, что Южная Корея может вскоре побить собственный антирекорд, и в стране будут фиксировать до двух тысяч новых заболевших в день.Последнее корейское предупреждениеВ Сеуле и столичной провинции Кёнгидо еще 16 августа ввели второй из трех уровней карантина, а затем распространили его на всю страну. Закрыты точки общественного питания, аквапарки, кинотеатры, театры, спортзалы и другие заведения из "опасной" категории, за исключением лишь тех, где полностью соблюдают все противоэпидемические меры при площади более 150 квадратных метров. Но и за ними власти обещают внимательно следить: при первом же нарушении — двухнедельный запрет на работу.Детские сады и школы, кроме выпускных классов, в столичном регионе с 26 августа вернули на онлайн-обучение. В такой же формат перевели и богослужения. Ведь неформальные собрания после основных ритуалов, когда верующие вместе ужинают, ведут беседы или разучивают песнопения, по мнению специалистов, — одна из главных причин групповых заражений. К тому же многие посетители церквей — из группы риска, и это грозит печальными последствиями не только для них самих, но и для всей системы здравоохранения.Согласно данным клинической комиссии при Государственном центральном медицинском центре, из-за резкого роста заболеваемости на 24 августа из 85 имеющихся в столичной агломерации специализированных койко-мест для больных с COVID-19 свободных оставалось только семь. И несмотря на договоренности с рядом крупных клиник, к началу сентября коек может просто не хватить. При этом председатель клинической комиссии советует не надеяться пока на массовую вакцинацию.Усиливаются опасения, что в конце сентября — начале октября, когда южнокорейцы будут отмечать один из главных национальных праздников Чхусок и начнутся массовые перемещения по стране, случится по-настоящему взрывной рост. И тогда уже понадобится тотальный локдаун. Удержат ли нынешние меры эпидемию, покажет время. Однако очевидно, что к обычной жизни, которую южнокорейцы могли себе позволить в течение последних месяцев, быстро вернуться уже не получится.
южная корея
сеул
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, в мире

Ярый пастор и вирусный террор. Кому грозит новый карантин

08:00 02.09.2020 (обновлено: 08:06 02.09.2020)
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© REUTERS / Kim Hong-JiДезинфекция церкви в Сеуле
Дезинфекция церкви в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Андрей Ольферт. Отгремели клубы, позабылись секты, ушла в прошлое "китайская угроза". Стране, успешно справившейся с первой волной коронавируса, инфекция, казалось, уже не навредит. Все добровольно носят маски, в распоряжении эпидемиологов передовые ИТ-решения, зараженных быстро вычисляют и изолируют. Тем не менее Южная Корея возвращается к жестким мерам. Что послужило причиной очередной вспышки эпидемии и как Сеул рассчитывает ее обуздать — в материале РИА Новости.

Выдумки все это

Конец июля и начало августа в Южной Корее — традиционное время отпусков. Из-за коронавируса провести его за рубежом многие не решились, поэтому люди отправились в путешествия по стране. И хотя о вспышках заболевания в местах отдыха не сообщали, власти зафиксировали групповые заражения в самых разных местах. Особую тревогу вызвали случаи на центральных столичных рынках и среди работников популярной сети ресторанов быстрого питания. Больше всего инфицированных выявили в церквях. Когда ежедневный прирост локальных заражений подскочил до сотни, эпидемиологи заговорили о новой волне COVID-19.
Тем не менее это не удержало десятки тысяч корейцев от того, чтобы собраться 15 августа, в День освобождения, на центральной площади Сеула. Люди выразили недовольство политикой президента и результатами последних выборов в парламент. Для сдерживания натиска протестующих мэрии пришлось задействовать тысячи полицейских, и о социальной дистанции, разумеется, забыли.
© REUTERS / Kim Hong-JiАнтиправительственный протест в Сеуле. 15 августа 2020 года
Антиправительственный протест в Сеуле. 15 августа 2020 года - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Антиправительственный протест в Сеуле. 15 августа 2020 года
Один из организаторов митинга — пастор небольшой сеульской пресвитерианской церкви Чон Гванхун, придерживающийся ультраправых взглядов и обвиняющий президента Мун Чжэина в том, что он сдает страну северокорейским коммунистам. Чон обрел большую популярность и еще в прошлом году собирал тысячи сторонников в центре столицы. Когда же власти попытались ограничить массовые митинги из-за угрозы коронавируса, пастор заявил, что настоящих патриотов никакой вирус не берет, те, кто участвует в митингах, наоборот, выздоровеют, а даже если и заболеют, то ради благого дела и умереть не страшно.

Любовь превыше правил

В результате Чон два месяца провел под стражей, а его церковь "Саран чеиль" (название которой можно перевести как "Любовь превыше всего") временно закрыли за игнорирование противоэпидемических правил. После освобождения священника и снятия ограничений церковь оставалась под пристальным контролем эпидемиологов, и когда у пятерых прихожан выявили коронавирус, началась масштабная проверка. Всем контактировавшим с инфицированными предписали сидеть дома, но многие это проигнорировали.
На митинге 15 августа пастор Чон сообщил, что власти обрушили на его последователей "вирусный террор". Через пару дней коронавирус обнаружили и у него, и у тех, с кем он общался на публике без маски. И все же его сторонники продолжили сопротивление, пытаясь всячески уклониться от "политически ангажированного" тестирования.
© AP Photo / Ko Jun-beom/NewsiПастор пресвитерианской церкви "Саран чеиль" Чон Гванхун
Пастор пресвитерианской церкви Саран чеиль Чон Гванхун - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© AP Photo / Ko Jun-beom/Newsi
Пастор пресвитерианской церкви "Саран чеиль" Чон Гванхун
Сейчас уже тысяча инфицированных, напрямую связанных с "Саран чеиль". Почти триста человек заразились на митинге в Сеуле. Все больше людей цепляют вирус в кофейнях и ресторанах, больницах, администрациях и школах. Причем в каждом пятом случае проследить источник заражения не удается. Поэтому власти прогнозируют, что Южная Корея может вскоре побить собственный антирекорд, и в стране будут фиксировать до двух тысяч новых заболевших в день.

Последнее корейское предупреждение

В Сеуле и столичной провинции Кёнгидо еще 16 августа ввели второй из трех уровней карантина, а затем распространили его на всю страну. Закрыты точки общественного питания, аквапарки, кинотеатры, театры, спортзалы и другие заведения из "опасной" категории, за исключением лишь тех, где полностью соблюдают все противоэпидемические меры при площади более 150 квадратных метров. Но и за ними власти обещают внимательно следить: при первом же нарушении — двухнедельный запрет на работу.
Детские сады и школы, кроме выпускных классов, в столичном регионе с 26 августа вернули на онлайн-обучение. В такой же формат перевели и богослужения. Ведь неформальные собрания после основных ритуалов, когда верующие вместе ужинают, ведут беседы или разучивают песнопения, по мнению специалистов, — одна из главных причин групповых заражений. К тому же многие посетители церквей — из группы риска, и это грозит печальными последствиями не только для них самих, но и для всей системы здравоохранения.
© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция церкви в Сеуле
Дезинфекция церкви в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Дезинфекция церкви в Сеуле
Согласно данным клинической комиссии при Государственном центральном медицинском центре, из-за резкого роста заболеваемости на 24 августа из 85 имеющихся в столичной агломерации специализированных койко-мест для больных с COVID-19 свободных оставалось только семь. И несмотря на договоренности с рядом крупных клиник, к началу сентября коек может просто не хватить. При этом председатель клинической комиссии советует не надеяться пока на массовую вакцинацию.
Усиливаются опасения, что в конце сентября — начале октября, когда южнокорейцы будут отмечать один из главных национальных праздников Чхусок и начнутся массовые перемещения по стране, случится по-настоящему взрывной рост. И тогда уже понадобится тотальный локдаун. Удержат ли нынешние меры эпидемию, покажет время. Однако очевидно, что к обычной жизни, которую южнокорейцы могли себе позволить в течение последних месяцев, быстро вернуться уже не получится.
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Коронавирус COVID-19Южная КореяСеулВ мире
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