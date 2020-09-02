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https://ria.ru/20200902/britaniya-1576593858.html
Британия лишилась патриотического гимна
История закончилась, решения приняты. Музыка "Правь, Британия!" останется, хотя в какой-то "новой версии", а вот слова — нет. Битва длилась долго, с вот таким — РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
2020-09-02T08:00
великобритания
авторы
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История закончилась, решения приняты. Музыка "Правь, Британия!" останется, хотя в какой-то "новой версии", а вот слова — нет. Битва длилась долго, с вот таким — как бы ничейным и компромиссным — результатом.Речь о разгроме давней британской традиции, тесно связанной с Британской вещательной корпорацией: она по осени проводит, уже много десятилетий, грандиозный концерт, обычно в Альберт-холле (поскольку речь о событии общенационального значения). Программа называется <a href="https://www.bbc.co.uk/events/e3pd2m" target="_blank">Last Night of the Proms</a>, ее смотрит чуть ли не вся страна. Завершается она всегда двумя грандиозными номерами — песнями "Земля надежды и славы" и, конечно, "Правь, Британия!". Это не национальный гимн, но что-то близкое. Причем поет весь зал, размахивает национальными флагами. Да, вы это тоже <a href="http://www.cix.co.uk/~lumpkin/rulebrit.mp3" target="_blank">можете услышать</a> — в исполнении не последнего в стране оркестра и хора той же Би-би-си. И это прекрасная штука, 1740 года сочинения, когда Британская империя еще не владела половиной мира, но уже очень того хотела, взрывалась от сознания собственной силы — и предупреждала врагов: "не стой на пути". Что по музыке и словам и чувствуется.А в этом году что-то случилось. Вот с поста главы Би-би-си уходит Тони Холл — извините, лорд Холл — и долго, сбивчиво <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/28/lord-hall-not-woke-corporation-diversity-opinion-matters/?WT.mc_id=e_DM1281660&amp;WT.tsrc=email&amp;etype=Edi_Edi_New_Reg&amp;utmsource=email&amp;utm_medium=Edi_Edi_New_Reg20200831&amp;utm_campaign=DM1281660" target="_blank">объясняет</a>, почему было так сложно решить, исполнять ли и в этот раз "Правь, Британия!". Вот всякие СМИ распускают слух, что против <a href="https://www.theguardian.com/music/2020/aug/24/culture-secretary-oliver-dowden-enters-row-over-axing-rule-britannia-from-proms" target="_blank">выступила</a> Далия Стасевска, а это главный дирижер оркестра Би-би-си, но гражданка Финляндии (слух подтверждаться не спешит). Вот начинаются размышления, что скажет по поводу британского патриотизма политкорректная звезда того же концерта, темнокожая сопрано Голда Шульц родом из Южной Африки. А вот мнение еще одной видной фигуры на британской культурной сцене — Чи-Чи Нваноку, чей оркестр под названием "Chineke!" почти полностью состоит из негров, азиатов и прочих меньшинств. Госпожа Чи-Чи заявляет, что "будет в ужасе, если Би-би-си не вычеркнет" из программы ту самую "Правь, Британия!". И корпорация извивается как уж на сковородке…Помните недавнюю историю, как на Британских островах начали обезьянничать у американских черных расистов и бороться с памятниками, в том числе и Уинстону Черчиллю? Вот и продолжение. В виде борьбы с наследием британского империализма, колониализма, расизма и работорговли. Драка захлестнула Оксфорд (неудачно для агрессора), затронула все соответствующие круги разноцветной лондонской публики… И в дело вступил премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борис Джонсон</a>, до которого дошли слухи, что в государственной корпорации что-то происходит. Высказался <a href="https://ria.ru/20200825/dzhonson-1576303942.html" target="_blank">дословно так</a>: "Думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры и прекратить этот общий припадок самобичевания…"В общем, в <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритании</a> происходит все то же, что в США: раскол общества, с глубокой взаимной ненавистью "прогрессистов", ненавидящих свои страны и их культуру, и несознательных нелондонских личностей, которые — среди прочего — голосуют за выход страны из Евросоюза, как будто это им поможет. И решение Би-би-си насчет музыки без слов — это ведь еще компромисс, причем весьма иезуитский. Как они объясняют свое решение: так ведь карантины же! В зале Альберт-холла не будет зрителей! И петь будет просто некому. Интересная и удобная штука эти карантины, да? Правда, в стране появилась инициатива — собрать на улице, у входа, толпу, которая все-таки будет петь и размахивать флагами. Надеемся, что не будет дождя и луж…По поводу этой истории я сейчас займусь плагиатом. Дело в том, что в консервативной Telegraph вышла <a href="https://www.telegraph.co.uk/women/life/dear-bbc-dont-want-live-land-woke-sorry/?WT.mc_id=e_DM1280495&amp;WT.tsrc=email&amp;etype=Edi_Edi_New_Reg&amp;utmsource=email&amp;utm_medium=Edi_Edi_New_Reg20200827&amp;utm_campaign=DM1280495" target="_blank">колонка</a> замечательной Элисон Пирсон, заголовок начинается "Дорогая Би-би-си…" Но Элисон пишет о своем, британском — например, о немодном подстрекательстве людей "быть британцами, как будто тут есть чем гордиться". Или о "нашей столичной элите, которая считает знаком утонченности презрение к собственной истории, а патриотизм воспринимает как вульгарный спазм простого человека".Но у нас свой угол зрения на британскую историю и культуру, включающую и всякие аспекты национальной гордости. Поэтому давайте так: дорогая Би-би-си, не делай этого, сохрани нам Британию. Ту, которая была и есть.Да, мы хорошо помним, что более двух веков "англичанка гадит" нашей стране. Включая всяческие акции по свержению императоров или временных правительств, войну в Крыму, подстрекательство Японии к нападению на Порт-Артур… и как еще нас угораздило оказаться союзниками в двух мировых войнах, пусть с резким разворотом к прежней вражде немедленно после их окончания. Но мы помним и мужество англичан, защищавших свою землю в 40-е годы под песни Веры Линн. Их есть за что уважать.Бешеный взлет пассионарности маленькой нации, завоевавшей Индию, и половину Африки, и часть Азии, и уничтожавшей там культуры, правительства и миллионы людей (а потом почти все потерявшей) — это прежде всего урок. Похожие уроки есть у каждой нации, так ведь на них можно поучиться — не говоря о том, что эта учеба — невероятно захватывающее занятие. Ну, а про великую британскую культуру и говорить не надо.Мы в ленивом изумлении наблюдаем нынешние супершпионские акции и абсурдные заявления британцев — да, в том числе и Бориса Джонсона — насчет "отравления Скрипалей", "отравления Литвиненко"… что там еще — а, еще есть стандартные требования "изменить российское поведение". Но ведь, если честно, мы сегодня имеем все возможности игнорировать все это жалкое цапанье за пятки. А вот заявление того же Джонсона насчет холуйского стыда перед собственной историей, традициями, культурой — это он хорошо сказал. Нам такой стыд пытались навязать, мы от этой заразы выздоровели, но лишнее напоминание не мешает.Великобритания — замечательный объект и ненависти, и ярости, и горького удивления и разочарования. Хотя и искреннего восхищения тоже. Но для всего этого Великобритания как минимум должна быть. А если на ее месте будет расплывчатое нечто, с презрением к собственной истории, традициям и культуре — кого тогда ненавидеть, кем восхищаться, на чьем опыте учиться? Как вообще можно обращать внимание на людей и нацию, как можно их и нацию уважать, если они не уважают сами себя, да их и вовсе как бы нет?
https://ria.ru/20200825/dzhonson-1576303942.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200105/1563124694.html
https://ria.ru/20200818/1575884838.html
Отлично сказано! Ярко, эмоционально, но до последнего знака вопроса верно! Если нет достойных врагов - у кого учиться?
84
Зачем она должна быть? Чем меньше сильных конкурентов для завоевания галактики тем лучше )
36
20
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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Новости
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РИА Новости
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353
60
великобритания, авторы

Британия лишилась патриотического гимна

08:00 02.09.2020
21086
© AP Photo / Guy Bell/PAКонцерт Last Night of the Proms в Альберт-холле. 2014 год
Концерт Last Night of the Proms в Альберт-холле. 2014 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Guy Bell/PA
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
История закончилась, решения приняты. Музыка "Правь, Британия!" останется, хотя в какой-то "новой версии", а вот слова — нет. Битва длилась долго, с вот таким — как бы ничейным и компромиссным — результатом.
Речь о разгроме давней британской традиции, тесно связанной с Британской вещательной корпорацией: она по осени проводит, уже много десятилетий, грандиозный концерт, обычно в Альберт-холле (поскольку речь о событии общенационального значения). Программа называется Last Night of the Proms, ее смотрит чуть ли не вся страна. Завершается она всегда двумя грандиозными номерами — песнями "Земля надежды и славы" и, конечно, "Правь, Британия!". Это не национальный гимн, но что-то близкое. Причем поет весь зал, размахивает национальными флагами. Да, вы это тоже можете услышать — в исполнении не последнего в стране оркестра и хора той же Би-би-си. И это прекрасная штука, 1740 года сочинения, когда Британская империя еще не владела половиной мира, но уже очень того хотела, взрывалась от сознания собственной силы — и предупреждала врагов: "не стой на пути". Что по музыке и словам и чувствуется.
А в этом году что-то случилось. Вот с поста главы Би-би-си уходит Тони Холл — извините, лорд Холл — и долго, сбивчиво объясняет, почему было так сложно решить, исполнять ли и в этот раз "Правь, Британия!". Вот всякие СМИ распускают слух, что против выступила Далия Стасевска, а это главный дирижер оркестра Би-би-си, но гражданка Финляндии (слух подтверждаться не спешит). Вот начинаются размышления, что скажет по поводу британского патриотизма политкорректная звезда того же концерта, темнокожая сопрано Голда Шульц родом из Южной Африки. А вот мнение еще одной видной фигуры на британской культурной сцене — Чи-Чи Нваноку, чей оркестр под названием "Chineke!" почти полностью состоит из негров, азиатов и прочих меньшинств. Госпожа Чи-Чи заявляет, что "будет в ужасе, если Би-би-си не вычеркнет" из программы ту самую "Правь, Британия!". И корпорация извивается как уж на сковородке…
Помните недавнюю историю, как на Британских островах начали обезьянничать у американских черных расистов и бороться с памятниками, в том числе и Уинстону Черчиллю? Вот и продолжение. В виде борьбы с наследием британского империализма, колониализма, расизма и работорговли. Драка захлестнула Оксфорд (неудачно для агрессора), затронула все соответствующие круги разноцветной лондонской публики… И в дело вступил премьер-министр Борис Джонсон, до которого дошли слухи, что в государственной корпорации что-то происходит. Высказался дословно так: "Думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры и прекратить этот общий припадок самобичевания…"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 19:10
Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории
В общем, в Великобритании происходит все то же, что в США: раскол общества, с глубокой взаимной ненавистью "прогрессистов", ненавидящих свои страны и их культуру, и несознательных нелондонских личностей, которые — среди прочего — голосуют за выход страны из Евросоюза, как будто это им поможет. И решение Би-би-си насчет музыки без слов — это ведь еще компромисс, причем весьма иезуитский. Как они объясняют свое решение: так ведь карантины же! В зале Альберт-холла не будет зрителей! И петь будет просто некому. Интересная и удобная штука эти карантины, да? Правда, в стране появилась инициатива — собрать на улице, у входа, толпу, которая все-таки будет петь и размахивать флагами. Надеемся, что не будет дождя и луж…
По поводу этой истории я сейчас займусь плагиатом. Дело в том, что в консервативной Telegraph вышла колонка замечательной Элисон Пирсон, заголовок начинается "Дорогая Би-би-си…" Но Элисон пишет о своем, британском — например, о немодном подстрекательстве людей "быть британцами, как будто тут есть чем гордиться". Или о "нашей столичной элите, которая считает знаком утонченности презрение к собственной истории, а патриотизм воспринимает как вульгарный спазм простого человека".
© РИА Новости / Алекс МакнотонОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Но у нас свой угол зрения на британскую историю и культуру, включающую и всякие аспекты национальной гордости. Поэтому давайте так: дорогая Би-би-си, не делай этого, сохрани нам Британию. Ту, которая была и есть.
Да, мы хорошо помним, что более двух веков "англичанка гадит" нашей стране. Включая всяческие акции по свержению императоров или временных правительств, войну в Крыму, подстрекательство Японии к нападению на Порт-Артур… и как еще нас угораздило оказаться союзниками в двух мировых войнах, пусть с резким разворотом к прежней вражде немедленно после их окончания. Но мы помним и мужество англичан, защищавших свою землю в 40-е годы под песни Веры Линн. Их есть за что уважать.
Оборона Порт-Артура: как защищали крепость и почему не удержали? - РИА Новости, 1920, 05.01.2020
5 января, 12:04Спутник эрудита
Оборона Порт-Артура: как защищали крепость и почему не удержали?
Бешеный взлет пассионарности маленькой нации, завоевавшей Индию, и половину Африки, и часть Азии, и уничтожавшей там культуры, правительства и миллионы людей (а потом почти все потерявшей) — это прежде всего урок. Похожие уроки есть у каждой нации, так ведь на них можно поучиться — не говоря о том, что эта учеба — невероятно захватывающее занятие. Ну, а про великую британскую культуру и говорить не надо.
Мы в ленивом изумлении наблюдаем нынешние супершпионские акции и абсурдные заявления британцев — да, в том числе и Бориса Джонсона — насчет "отравления Скрипалей", "отравления Литвиненко"… что там еще — а, еще есть стандартные требования "изменить российское поведение". Но ведь, если честно, мы сегодня имеем все возможности игнорировать все это жалкое цапанье за пятки. А вот заявление того же Джонсона насчет холуйского стыда перед собственной историей, традициями, культурой — это он хорошо сказал. Нам такой стыд пытались навязать, мы от этой заразы выздоровели, но лишнее напоминание не мешает.
Великобритания — замечательный объект и ненависти, и ярости, и горького удивления и разочарования. Хотя и искреннего восхищения тоже. Но для всего этого Великобритания как минимум должна быть. А если на ее месте будет расплывчатое нечто, с презрением к собственной истории, традициям и культуре — кого тогда ненавидеть, кем восхищаться, на чьем опыте учиться? Как вообще можно обращать внимание на людей и нацию, как можно их и нацию уважать, если они не уважают сами себя, да их и вовсе как бы нет?
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 08:00
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
5226565136
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ВеликобританияАвторы
Популярные комментарии
Отлично сказано! Ярко, эмоционально, но до последнего знака вопроса верно! Если нет достойных врагов - у кого учиться?
2 сентября, 08:16
Ильяс Димиров
7631301
Зачем она должна быть? Чем меньше сильных конкурентов для завоевания галактики тем лучше )
2 сентября, 09:18
Андрей Дашков
17121303
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