https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576623908.html

Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским коллегой Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе, необходимости в этом нет,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:40

2020-09-02T12:40

2020-09-02T12:40

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не согласовывает с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> свои заявления о внешней угрозе, необходимости в этом нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как сообщал в пятницу <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", <a href="https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html" target="_blank">Минск и Москва задействуют</a> совместную группировку вооруженных сил.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия