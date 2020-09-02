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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576623908.html
Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским коллегой Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе, необходимости в этом нет,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:40
2020-09-02T12:40
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не согласовывает с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> свои заявления о внешней угрозе, необходимости в этом нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как сообщал в пятницу <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", <a href="https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html" target="_blank">Минск и Москва задействуют</a> совместную группировку вооруженных сил.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия

Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозе

12:40 02.09.2020
680
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Stringer
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским коллегой Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе, необходимости в этом нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщал в пятницу Sputnik Беларусь, Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.
"Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости", - ответил Песков на вопрос журналиста, согласовывал ли Лукашенко свое заявление с Путиным.
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