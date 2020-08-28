https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html

Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:45

2020-08-28T14:45

2020-08-28T16:31

владимир путин

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

союзное государство

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил, передает агентство <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."У нас договор. Говорю (президенту России. — Прим. ред.): давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов, от чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой", — сказал Лукашенко.При этом он отметил, что основу совместной группировки составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого".Также он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".Накануне в интервью Сергею Брилеву <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Он также рассказал, что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости применять их нет и не будет, если ситуация не выйдет из-под контроля.Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html

https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, безопасность, в мире