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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:45
2020-08-28T16:31
владимир путин
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
союзное государство
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил, передает агентство <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."У нас договор. Говорю (президенту России. — Прим. ред.): давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов, от чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой", — сказал Лукашенко.При этом он отметил, что основу совместной группировки составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого".Также он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".Накануне в интервью Сергею Брилеву <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Он также рассказал, что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости применять их нет и не будет, если ситуация не выйдет из-под контроля.Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html
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владимир путин, россия, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, безопасность, в мире

Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"

14:45 28.08.2020 (обновлено: 16:31 28.08.2020)
22071
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© REUTERS / Stringer
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил, передает агентство Sputnik Беларусь.
"У нас договор. Говорю (президенту России. — Прим. ред.): давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов, от чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой", — сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что основу совместной группировки составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого".
Также он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".
Участники акции протеста в Минске
27 августа, 12:14Протесты в Белоруссии
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Накануне в интервью Сергею Брилеву Владимир Путин напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Он также рассказал, что сформировал по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости применять их нет и не будет, если ситуация не выйдет из-под контроля.
Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в Литву.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Протесты в БелоруссииВладимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Галантерейщики и кардинал - это сила
28 августа, 14:52
Андрей Дашков
3818211135
С козырей заходит
28 августа, 14:45
Gloomy Humorist
113570207
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