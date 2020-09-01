https://ria.ru/20200901/znaniya-1576574061.html

Путин отметил важность приобретения новых знаний

Современный мир быстро меняется, темпы нарастают, поэтому человеку очень важно научиться учиться самому, приобретать новые знания и совершать открытия на стыке... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:28

2020-09-01T13:28

2020-09-01T13:33

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Современный мир быстро меняется, темпы нарастают, поэтому человеку очень важно научиться учиться самому, приобретать новые знания и совершать открытия на стыке дисциплин, а для этого нужно иметь фундаментальную базу, считает президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Современный мир быстро-быстро меняется, я уже говорил о темпах - темпы нарастают, то есть он меняется всегда и всегда менялся, но сегодня темпы изменений нарастают. Поэтому человеку очень важно научиться учиться самому, приобретать новые знания, переходить из одной области в другую, совершать открытия на стыке знаний, на стыке наук и дисциплин, а для того, чтобы иметь такой навык, нужно иметь фундаментальную базу основных знаний, ну, например, в области биологии или математики. Все современные достижения делаются с использованием больших данных и математических вычислений разного рода", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".Президент напомнил, что есть базовые знания, которые обязательны для всех, это "несколько направлений, несколько предметов – русский язык, литература, математика, астрономия, история". "В общем, то, без чего нормальный современный человек не может существовать", - отметил он.При этом, добавил Путин, уже с этого года некоторые школы могут предоставлять возможность школьникам специализироваться по отдельным направлениям, выбирать предметы."В этом году принято решение, что школы в зависимости от своей готовности к такому способу передачи знаний, такому образовательному процессу, вместе с учениками и родителями, исходя из своих возможностей, разумеется, могут предоставлять возможность в том числе и учащимся средней школы в старших классах специализироваться по отдельным направлениям. Поэтому ваши родительские комитеты вместе с преподавателями, вместе с руководством школы, должны над этим поработать и помочь вам сделать тот выбор, который будет счастливым билетом в вашей профессии, вашей карьере и вашей жизни", - отметил он.

https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html

https://ria.ru/20200901/pozdravlenie-1576567569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество