https://ria.ru/20200901/zarplaty-1576554730.html
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T01:26
2020-09-01T01:26
2020-09-01T08:44
россия
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности России", — говорится в тексте указа.Регионы с самыми высокими зарплатами чиновниковНаиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".Согласно исследованию, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%. При этом общее число вакансий в стране выросло за второй квартал текущего года всего на 6%, но остается на 4% меньше, чем в прошлом году.Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей.По итогам квартала она выросла на 2%, а за год — на 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год — 10%.Увеличение окладов военнослужащихВ конце июня премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.В частности, это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.Как указывал глава Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, выплаты военным должны быть на уровне зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции.В минувшем году оклады военных и силовиков выросли на 4,3 процента. В конце 2019 года Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200812/1575674919.html
https://ria.ru/20200810/1575596368.html
Aprel
Действительно, это ж "самые незащищенные слои власти". Хоть бы уже в новостях это не афишировали.
147
ЮРАН Hi_SantA
А обычным смертным когда также зарплату поднимут?
101
46
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета
, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности России", — говорится в тексте указа.
Регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
Согласно исследованию, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%. При этом общее число вакансий в стране выросло за второй квартал текущего года всего на 6%, но остается на 4% меньше, чем в прошлом году.
Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей.
По итогам квартала она выросла на 2%, а за год — на 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год — 10%.
Увеличение окладов военнослужащих
В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин
утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
В частности, это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.
Как указывал глава Минобороны Сергей Шойгу
, выплаты военным должны быть на уровне зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции.
В минувшем году оклады военных и силовиков выросли на 4,3 процента. В конце 2019 года Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 миллиардов рублей.