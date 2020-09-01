https://ria.ru/20200901/yamal-1576557105.html

Артюхов уволил главу дорожного департамента после поездки по Ямалу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после автомобильной поездки по региону отправил в отставку руководителя департамента транспорта и... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:13

2020-09-01T08:13

2020-09-01T08:13

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

инфраструктура

ямал

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> после <a href="https://ria.ru/20200827/artyukhov-1576375247.html" target="_blank">автомобильной поездки по региону</a> отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, сообщает окружной оперативный штаб.В большую поездку по региону Артюхов отправился в середине августа после того, как переболел COVID-19. В течение десяти дней он побывал в восточной части ЯНАО и преодолел около 2 тысяч километров, находясь за рулем автомобиля. Маршрут помогали составлять жители округа, при этом губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> оценивал состояние дорог между населенными пунктами, ход дорожного ремонта и благоустройства.Отмечается, что Артюхов не удовлетворен контролем качества и сроков работ со стороны руководителя профильного департамента."Нового руководителя ведомства выберут по результатам конкурса. Вместе с тем на Ямале создадут региональную компанию, которая будет нести ответственность за содержание дорог", - добавили в штабе.

https://ria.ru/20200827/dorogi-1576393981.html

ямал

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, инфраструктура, ямал, общество