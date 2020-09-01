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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200901/yamal-1576557105.html
Артюхов уволил главу дорожного департамента после поездки по Ямалу
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после автомобильной поездки по региону отправил в отставку руководителя департамента транспорта и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:13
2020-09-01T08:13
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
инфраструктура
ямал
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> после <a href="https://ria.ru/20200827/artyukhov-1576375247.html" target="_blank">автомобильной поездки по региону</a> отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, сообщает окружной оперативный штаб.В большую поездку по региону Артюхов отправился в середине августа после того, как переболел COVID-19. В течение десяти дней он побывал в восточной части ЯНАО и преодолел около 2 тысяч километров, находясь за рулем автомобиля. Маршрут помогали составлять жители округа, при этом губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> оценивал состояние дорог между населенными пунктами, ход дорожного ремонта и благоустройства.Отмечается, что Артюхов не удовлетворен контролем качества и сроков работ со стороны руководителя профильного департамента."Нового руководителя ведомства выберут по результатам конкурса. Вместе с тем на Ямале создадут региональную компанию, которая будет нести ответственность за содержание дорог", - добавили в штабе.
https://ria.ru/20200827/dorogi-1576393981.html
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дмитрий артюхов, инфраструктура, ямал, общество

Артюхов уволил главу дорожного департамента после поездки по Ямалу

08:13 01.09.2020
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© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округаГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после автомобильной поездки по региону отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, сообщает окружной оперативный штаб.
В большую поездку по региону Артюхов отправился в середине августа после того, как переболел COVID-19. В течение десяти дней он побывал в восточной части ЯНАО и преодолел около 2 тысяч километров, находясь за рулем автомобиля. Маршрут помогали составлять жители округа, при этом губернатор Ямала оценивал состояние дорог между населенными пунктами, ход дорожного ремонта и благоустройства.
"Дмитрий Артюхов отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Глава округа объяснил, что это решение принято в результате поездок по дорогам округа", - информирует штаб.
Отмечается, что Артюхов не удовлетворен контролем качества и сроков работ со стороны руководителя профильного департамента.
"Нового руководителя ведомства выберут по результатам конкурса. Вместе с тем на Ямале создадут региональную компанию, которая будет нести ответственность за содержание дорог", - добавили в штабе.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховИнфраструктураЯмалОбщество
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