https://ria.ru/20200827/artyukhov-1576375247.html

Артюхов завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля, сообщает в четверг пресс-служба главы... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:01

2020-08-27T13:01

2020-08-27T14:12

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

политика

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)</a> завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.Поездка началась в Ноябрьске, после глава региона посетил Карамовский пост, затем отправился в Муравленко, Губкинский, Пуровский район, Новый Уренгой, Надымский район и далее по строящейся дороге доехал до Салехарда. По пути губернатор заезжал не только в крупные населенные пункты, но и в поселки – Ханымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, Уренгой, Пангоды, Правохеттинский.В каждом муниципалитете губернатор посещал строящиеся и действующие объекты: жилье, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, спортивные площадки, предприятия, а также осматривал ход дорожных работ и благоустройства. В общей сложности глава региона побывал на 112 объектах, уточняет пресс-служба.В четырех населенных пунктах – Ноябрьске, Уренгое, Коротчаево и Надыме - он вручил ключи от новых квартир жителям, которые переезжают из аварийного фонда, и участникам жилищных программ.Маршрут в муниципалитетах главе региона помогали составлять жители. В социальных сетях они писали, что посетить в городе и на какие проблемы обратить внимание. На объекты губернатор ехал вместе с подписчиком, предложившим маршрут.

https://ria.ru/20200826/fermery-1576333567.html

https://ria.ru/20200805/1575402638.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), политика