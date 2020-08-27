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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200827/artyukhov-1576375247.html
Артюхов завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля, сообщает в четверг пресс-служба главы... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:01
2020-08-27T14:12
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
политика
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)</a> завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.Поездка началась в Ноябрьске, после глава региона посетил Карамовский пост, затем отправился в Муравленко, Губкинский, Пуровский район, Новый Уренгой, Надымский район и далее по строящейся дороге доехал до Салехарда. По пути губернатор заезжал не только в крупные населенные пункты, но и в поселки – Ханымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, Уренгой, Пангоды, Правохеттинский.В каждом муниципалитете губернатор посещал строящиеся и действующие объекты: жилье, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, спортивные площадки, предприятия, а также осматривал ход дорожных работ и благоустройства. В общей сложности глава региона побывал на 112 объектах, уточняет пресс-служба.В четырех населенных пунктах – Ноябрьске, Уренгое, Коротчаево и Надыме - он вручил ключи от новых квартир жителям, которые переезжают из аварийного фонда, и участникам жилищных программ.Маршрут в муниципалитетах главе региона помогали составлять жители. В социальных сетях они писали, что посетить в городе и на какие проблемы обратить внимание. На объекты губернатор ехал вместе с подписчиком, предложившим маршрут.
https://ria.ru/20200826/fermery-1576333567.html
https://ria.ru/20200805/1575402638.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), политика

Артюхов завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля

13:01 27.08.2020 (обновлено: 14:12 27.08.2020)
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© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округаГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле
© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершил большую поездку по муниципалитетам за рулем автомобиля, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил десятидневную поездку на автомобиле по восточной части округа. Глава региона проехал за рулем от Ноябрьска до Салехарда, заезжая по дороге в каждый муниципалитет. Большую часть пути Дмитрий Артюхов преодолел на отечественной Lada Xray и только на последнем участке – строящейся дороге Надым-Салехард – пересел на автомобиль "УАЗ Патриот". Общее расстояние на одометре – около 2 тысяч километров. За рулем губернатор провел почти 30 часов", - говорится в сообщении.
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Поездка началась в Ноябрьске, после глава региона посетил Карамовский пост, затем отправился в Муравленко, Губкинский, Пуровский район, Новый Уренгой, Надымский район и далее по строящейся дороге доехал до Салехарда. По пути губернатор заезжал не только в крупные населенные пункты, но и в поселки – Ханымей, Пурпе, Пурпе-1, Сывдарму, Уренгой, Пангоды, Правохеттинский.
В каждом муниципалитете губернатор посещал строящиеся и действующие объекты: жилье, учреждения здравоохранения, школы и детские сады, спортивные площадки, предприятия, а также осматривал ход дорожных работ и благоустройства. В общей сложности глава региона побывал на 112 объектах, уточняет пресс-служба.
В четырех населенных пунктах – Ноябрьске, Уренгое, Коротчаево и Надыме - он вручил ключи от новых квартир жителям, которые переезжают из аварийного фонда, и участникам жилищных программ.
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Маршрут в муниципалитетах главе региона помогали составлять жители. В социальных сетях они писали, что посетить в городе и на какие проблемы обратить внимание. На объекты губернатор ехал вместе с подписчиком, предложившим маршрут.
"Для того, чтобы ехать не только по объектам, согласованным с администрацией, появилась идея сделать честный маршрут. Мне важно получить от жителей обратную связь: предложения, как решить ту или иную проблему, инициативы по развитию общественных пространств", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Политика
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