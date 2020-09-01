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https://ria.ru/20200901/vybory-1576587008.html
В Совфеде назвали антироссийскую риторику на выборах в США "психозом"
Выбор американскими демократами антироссийской темы как составной части предвыборной стратегии наносит урон самим США, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:21
2020-09-01T16:21
россия
дональд трамп
олег морозов
совет федерации рф
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Выбор американскими демократами антироссийской темы как составной части предвыборной стратегии наносит урон самим США, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>."Это напоминает параноидальный психоз. По сути, демократы избрали антироссийскую тему как составную часть предвыборной стратегии. И тут нет никакой необходимости опираться на факты или приводить доказательства", - сказал он.Ранее кандидат в президенты от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил своего оппонента и нынешнего главу Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством.Как отметил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Морозов</a>, демократы считают, что им достаточно по каждому поводу просто заводить шарманку про "русский след" и "ужасного <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>", который, в том числе, "организовал" протесты в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, раз немцы скандируют его имя."Ну, а то, что Трамп "агент Кремля", рассказали уже каждому американцу, и вопрос только в том, какая часть оболваненной нации в это поверит. Забавно то, что демонизируя Россию и приписывая ей реальные возможности повлиять на выборы в США, демократы бьют по престижу собственной страны", - подчеркнул российский сенатор.По мнению Морозова, Трамп, безусловно, воспользуется этой ловушкой, играя на патриотических чувствах американцев, которых явно унижает идея российского и китайского влияния на их выбор.Выборы президента США пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html
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россия, дональд трамп, олег морозов, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире

В Совфеде назвали антироссийскую риторику на выборах в США "психозом"

16:21 01.09.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterСторонники кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена аплодируют во время трансляции его выступления в четвертый день Национального съезда Демократической партии
Сторонники кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена аплодируют во время трансляции его выступления в четвертый день Национального съезда Демократической партии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Выбор американскими демократами антироссийской темы как составной части предвыборной стратегии наносит урон самим США, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
"Это напоминает параноидальный психоз. По сути, демократы избрали антироссийскую тему как составную часть предвыборной стратегии. И тут нет никакой необходимости опираться на факты или приводить доказательства", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:00
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Ранее кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден обвинил своего оппонента и нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством.
Как отметил Морозов, демократы считают, что им достаточно по каждому поводу просто заводить шарманку про "русский след" и "ужасного Путина", который, в том числе, "организовал" протесты в Берлине, раз немцы скандируют его имя.
"Ну, а то, что Трамп "агент Кремля", рассказали уже каждому американцу, и вопрос только в том, какая часть оболваненной нации в это поверит. Забавно то, что демонизируя Россию и приписывая ей реальные возможности повлиять на выборы в США, демократы бьют по престижу собственной страны", - подчеркнул российский сенатор.
По мнению Морозова, Трамп, безусловно, воспользуется этой ловушкой, играя на патриотических чувствах американцев, которых явно унижает идея российского и китайского влияния на их выбор.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 00:52
Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
2950001
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РоссияДональд ТрампОлег МорозовСовет Федерации РФДжо БайденСШАВ мире
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