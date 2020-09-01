https://ria.ru/20200901/vybory-1576587008.html

В Совфеде назвали антироссийскую риторику на выборах в США "психозом"

Выбор американскими демократами антироссийской темы как составной части предвыборной стратегии наносит урон самим США, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:21

2020-09-01T16:21

2020-09-01T16:21

россия

дональд трамп

олег морозов

совет федерации рф

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Выбор американскими демократами антироссийской темы как составной части предвыборной стратегии наносит урон самим США, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>."Это напоминает параноидальный психоз. По сути, демократы избрали антироссийскую тему как составную часть предвыборной стратегии. И тут нет никакой необходимости опираться на факты или приводить доказательства", - сказал он.Ранее кандидат в президенты от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил своего оппонента и нынешнего главу Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством.Как отметил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Морозов</a>, демократы считают, что им достаточно по каждому поводу просто заводить шарманку про "русский след" и "ужасного <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>", который, в том числе, "организовал" протесты в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, раз немцы скандируют его имя."Ну, а то, что Трамп "агент Кремля", рассказали уже каждому американцу, и вопрос только в том, какая часть оболваненной нации в это поверит. Забавно то, что демонизируя Россию и приписывая ей реальные возможности повлиять на выборы в США, демократы бьют по престижу собственной страны", - подчеркнул российский сенатор.По мнению Морозова, Трамп, безусловно, воспользуется этой ловушкой, играя на патриотических чувствах американцев, которых явно унижает идея российского и китайского влияния на их выбор.Выборы президента США пройдут 3 ноября.

https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html

https://ria.ru/20200830/vybory-1576480380.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, олег морозов, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире