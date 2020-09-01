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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200901/voyna-1576568483.html
Путин рассказал, что могло привести к уничтожению народов СССР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы в Великую Отечественную войну города сдавались без боя, это привело бы к тотальному уничтожению народов СССР и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:17
2020-09-01T17:30
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что если бы в Великую Отечественную войну города сдавались без боя, это привело бы к тотальному уничтожению народов <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и России.Глава государства во вторник в режиме видеоконференции принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать"."Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации - вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, ссср, в мире

Путин рассказал, что могло привести к уничтожению народов СССР

12:17 01.09.2020 (обновлено: 17:30 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы в Великую Отечественную войну города сдавались без боя, это привело бы к тотальному уничтожению народов СССР и России.
Глава государства во вторник в режиме видеоконференции принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
"Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации - вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:1375 лет Великой Победы
Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинСССРВ мире
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