https://ria.ru/20200901/utrish-1576591657.html

Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш"

Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:02

2020-09-01T17:02

2020-09-01T17:18

заповедник "утриш"

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в <a href="https://ria.ru/location_zapovednik-utrish" target="_blank">заповеднике "Утриш"</a> на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России.В ходе проверки региональными прокурорами установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь. Отмечается, что директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации контроля деятельности подчиненных, обеспечения режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, а также принятия мер к организации ликвидации пожара."Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Как отметили в СК РФ, 24 августа на территории заповедника "Утриш" произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным заявлял, что для избежания подобного вновь "необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство". Он предложил для усиления охраны расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш".

заповедник "утриш"

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заповедник "утриш", краснодарский край, происшествия