Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш"

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в <a href="https://ria.ru/location_zapovednik-utrish" target="_blank">заповеднике "Утриш"</a> на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России.В ходе проверки региональными прокурорами установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь. Отмечается, что директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации контроля деятельности подчиненных, обеспечения режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, а также принятия мер к организации ликвидации пожара."Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Как отметили в СК РФ, 24 августа на территории заповедника "Утриш" произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным заявлял, что для избежания подобного вновь "необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство". Он предложил для усиления охраны расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш".
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России.
В ходе проверки региональными прокурорами установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь. Отмечается, что директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации контроля деятельности подчиненных, обеспечения режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, а также принятия мер к организации ликвидации пожара.
"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.
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"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.
"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.
"Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Как отметили в СК РФ, 24 августа на территории заповедника "Утриш" произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным заявлял, что для избежания подобного вновь "необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство". Он предложил для усиления охраны расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш".
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