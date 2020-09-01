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Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш"
Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:02
2020-09-01T17:18
заповедник "утриш"
краснодарский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в <a href="https://ria.ru/location_zapovednik-utrish" target="_blank">заповеднике "Утриш"</a> на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России.В ходе проверки региональными прокурорами установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь. Отмечается, что директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации контроля деятельности подчиненных, обеспечения режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, а также принятия мер к организации ликвидации пожара."Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Как отметили в СК РФ, 24 августа на территории заповедника "Утриш" произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным заявлял, что для избежания подобного вновь "необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство". Он предложил для усиления охраны расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш".
заповедник "утриш"
краснодарский край
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заповедник "утриш", краснодарский край, происшествия

Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш"

17:02 01.09.2020 (обновлено: 17:18 01.09.2020)
3882
© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт АнапаЛесной пожар на Утрише
Лесной пожар на Утрише - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Лесной пожар на Утрише
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России.
В ходе проверки региональными прокурорами установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка и граждане использовали в бытовых целях открытый огонь. Отмечается, что директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по организации контроля деятельности подчиненных, обеспечения режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, а также принятия мер к организации ликвидации пожара.
"Сгорел реликтовый лес": пожар в заповеднике "Утриш"
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.

Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
1 из 12

В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сотрудники МЧС РФ принимают участие в тушении лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
2 из 12

"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.

Самолет Ил-76ТДП Михаил Водопьянов МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
3 из 12

Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.

Автомобили МЧС РФ в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
4 из 12

Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.

Сотрудники МЧС РФ принимают участие в тушении лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
5 из 12

Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.

Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
6 из 12

Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Пожар в "Утрише" тушат 500 человек.

Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
7 из 12

Пожар в "Утрише" тушат 500 человек.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.

Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
8 из 12

Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.

Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
9 из 12

Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".

Автомобили МЧС РФ в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
10 из 12

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.

Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
11 из 12

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.

Автомобили скорой медицинской помощи в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
12 из 12

"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В результате пожара между поселками Большой и Малый Утриш пострадало более 60 гектаров земель природного заповедника.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
2 из 12

"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Глава региона поручил задействовать все ресурсы для ликвидации пожаров.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Власти Анапы ввели в Супсехском сельском округе режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Из района пожаров эвакуировали около тысячи отдыхающих.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для борьбы с огнем задействовали авиацию и катера.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Пожар в "Утрише" тушат 500 человек.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Работают 86 единиц техники, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Работу спасателей затрудняет сложный ландшафт местности.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш".

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Учитывая то, что там реликтовые можжевельники, фисташки краснокнижные, которым 200, некоторым 400, есть деревья, которые там росли до 700 лет, сами понимаете, что восстановление этого леса будет длительно проходить", — отметил замдиректора заповедника Олег Козырев.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
"Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Как отметили в СК РФ, 24 августа на территории заповедника "Утриш" произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоселектора с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным заявлял, что для избежания подобного вновь "необходимо обеспечить охрану "Утриша", запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство". Он предложил для усиления охраны расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш".
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Заповедник "Утриш"Краснодарский крайПроисшествия
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