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"Тупая русофобия". Аксенов оценил запрет русского в украинских школах
Запрет на преподавание в школах Украины на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, считает... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:15
2020-09-01T17:27
ситуация на украине
сергей аксенов (политик)
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Запрет на преподавание в школах <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, считает глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках."В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушел Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушел Донбасс. Уйдут и другие при первой же возможности. Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200826/zelenskiy-1576329634.html
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украина
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ситуация на украине, сергей аксенов (политик), украина, в мире

"Тупая русофобия". Аксенов оценил запрет русского в украинских школах

17:15 01.09.2020 (обновлено: 17:27 01.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Запрет на преподавание в школах Украины на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.
"В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушел Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушел Донбасс. Уйдут и другие при первой же возможности. Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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"Бред слушать не надо". Аксенов оценил заявление Зеленского по Крыму
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Ситуация на УкраинеСергей Аксенов (политик)УкраинаВ мире
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