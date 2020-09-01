https://ria.ru/20200901/ukraina-1576592469.html

"Тупая русофобия". Аксенов оценил запрет русского в украинских школах

Запрет на преподавание в школах Украины на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, считает... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:15

2020-09-01T17:15

2020-09-01T17:27

ситуация на украине

сергей аксенов (политик)

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.</strong> Запрет на преподавание в школах <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, считает глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.С 1 сентября действующие на территории Украины русскоязычные школы переходят на украинский язык преподавания. При этом школы для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках."В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушел Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушел Донбасс. Уйдут и другие при первой же возможности. Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20200826/zelenskiy-1576329634.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, сергей аксенов (политик), украина, в мире