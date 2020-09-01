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Выставка архивных документов об истории Тульского кремля пройдет в Москве
Открытие историко-документальной выставки "Средневековая Тула", приуроченной к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, состоится 24 сентября в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:25
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500-летие тульского кремля
федеральное архивное агентство (росархив)
москва
тульская область
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Открытие историко-документальной выставки "Средневековая Тула", приуроченной к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, состоится 24 сентября в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального архивного агентства.Экспозиция включает более 200 экспонатов, среди которых подлинные архивные документы, свидетельствующие о роли города-крепости в обороне российских рубежей, музейные предметы, а также кинохроника. Часть выставки будет представлена на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города Засечной черты на картах XVIII–XIX веков.В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российская национальная библиотека, Государственный архив Тульской области, Российский государственный архив древних актов, Государственный исторический музей.Выставка будет открыта для посетителей с 25 сентября по 8 ноября 2020 года ежедневно кроме понедельника и вторника. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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500-летие тульского кремля, федеральное архивное агентство (росархив), москва, тульская область

Выставка архивных документов об истории Тульского кремля пройдет в Москве

13:25 01.09.2020 (обновлено: 18:47 01.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоИвановская (Тайницкая) башня Тульского кремля
Ивановская (Тайницкая) башня Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Открытие историко-документальной выставки "Средневековая Тула", приуроченной к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, состоится 24 сентября в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального архивного агентства.
Экспозиция включает более 200 экспонатов, среди которых подлинные архивные документы, свидетельствующие о роли города-крепости в обороне российских рубежей, музейные предметы, а также кинохроника. Часть выставки будет представлена на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города Засечной черты на картах XVIII–XIX веков.
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 14:05
Филиал Исторического музея откроется в Туле в сентябре
В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российская национальная библиотека, Государственный архив Тульской области, Российский государственный архив древних актов, Государственный исторический музей.
Выставка будет открыта для посетителей с 25 сентября по 8 ноября 2020 года ежедневно кроме понедельника и вторника. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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500-летие Тульского кремляФедеральное архивное агентство (Росархив)МоскваТульская область
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