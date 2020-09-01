https://ria.ru/20200901/tula-1576573875.html

Выставка архивных документов об истории Тульского кремля пройдет в Москве

Открытие историко-документальной выставки "Средневековая Тула", приуроченной к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, состоится 24 сентября в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:25

2020-09-01T13:25

2020-09-01T18:47

500-летие тульского кремля

федеральное архивное агентство (росархив)

москва

тульская область

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Открытие историко-документальной выставки "Средневековая Тула", приуроченной к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля, состоится 24 сентября в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального архивного агентства.Экспозиция включает более 200 экспонатов, среди которых подлинные архивные документы, свидетельствующие о роли города-крепости в обороне российских рубежей, музейные предметы, а также кинохроника. Часть выставки будет представлена на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города Засечной черты на картах XVIII–XIX веков.В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный исторический архив, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российская национальная библиотека, Государственный архив Тульской области, Российский государственный архив древних актов, Государственный исторический музей.Выставка будет открыта для посетителей с 25 сентября по 8 ноября 2020 года ежедневно кроме понедельника и вторника. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

https://ria.ru/20200806/1575445662.html

москва

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, федеральное архивное агентство (росархив), москва, тульская область