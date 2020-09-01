https://ria.ru/20200901/tsoy-1576605540.html

Друг Виктора Цоя прокомментировал скандал вокруг фильма Учителя

Режиссер и друг Виктора Цоя Рашид Нугманов, снявший в свое время картину "Игла" с участием музыканта, усмотрел в действиях Алексея Учителя нарушение... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:20

2020-09-01T23:20

2020-09-01T23:20

культура

россия

александр цой

алексей учитель

виктор цой

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Режиссер и друг <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> Рашид Нугманов, снявший в свое время картину "Игла" с участием музыканта, <a href="https://www.facebook.com/nougmanov/posts/10159339676488115" target="_blank" rel="nofollow noopener">усмотрел</a> в действиях <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Учителя</a> нарушение профессиональной этики.По его словам, режиссер нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска фильма в производство необходимо получить согласие правообладателей. Как отметил в своем <a href="https://www.facebook.com/nougmanov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> Нугманов, ему было известно о несогласии близких музыканта со сценарием фильма "Цой".Кроме того, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Он заявил, что говорил об этом ранее с Алексеем Учителем, после чего тот заменил в картине некоторые имена, в которых, по мнению Нугманова, все равно угадываются настоящие люди.Друг музыканта вспомнил, что во время съемок фильма "Игла Remix" (картины, базирующейся на оригинальном фильме Нугманова с участием Виктора Цоя) он подписал с наследниками певца все необходимые документы, а также произвел необходимые выплаты.Как отметил Нугманов, его мнение не относится к самому фильму, который "возможно будет шедевром". Он уточнил, что эти слова касаются исключительно недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".Ранее сын Виктора Цоя Александр написал в Facebook, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Он заявил, что также обращался в Минкультуры. В ведомстве позже <a href="https://ria.ru/20200901/kino-1576591290.html" target="_blank">заявили</a>, что письмо сына музыканта к ним не поступало.

https://ria.ru/20200901/tsoy-1576569276.html

https://ria.ru/20200815/1575787230.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр цой, алексей учитель, виктор цой, общество