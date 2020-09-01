Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200901/tsoy-1576605540.html
Друг Виктора Цоя прокомментировал скандал вокруг фильма Учителя
Режиссер и друг Виктора Цоя Рашид Нугманов, снявший в свое время картину "Игла" с участием музыканта, усмотрел в действиях Алексея Учителя нарушение... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:20
2020-09-01T23:20
культура
россия
александр цой
алексей учитель
виктор цой
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460402_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_96b31562152907c95df34399b4840ccb.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Режиссер и друг <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> Рашид Нугманов, снявший в свое время картину "Игла" с участием музыканта, <a href="https://www.facebook.com/nougmanov/posts/10159339676488115" target="_blank" rel="nofollow noopener">усмотрел</a> в действиях <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Учителя</a> нарушение профессиональной этики.По его словам, режиссер нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска фильма в производство необходимо получить согласие правообладателей. Как отметил в своем <a href="https://www.facebook.com/nougmanov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> Нугманов, ему было известно о несогласии близких музыканта со сценарием фильма "Цой".Кроме того, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Он заявил, что говорил об этом ранее с Алексеем Учителем, после чего тот заменил в картине некоторые имена, в которых, по мнению Нугманова, все равно угадываются настоящие люди.Друг музыканта вспомнил, что во время съемок фильма "Игла Remix" (картины, базирующейся на оригинальном фильме Нугманова с участием Виктора Цоя) он подписал с наследниками певца все необходимые документы, а также произвел необходимые выплаты.Как отметил Нугманов, его мнение не относится к самому фильму, который "возможно будет шедевром". Он уточнил, что эти слова касаются исключительно недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".Ранее сын Виктора Цоя Александр написал в Facebook, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Он заявил, что также обращался в Минкультуры. В ведомстве позже <a href="https://ria.ru/20200901/kino-1576591290.html" target="_blank">заявили</a>, что письмо сына музыканта к ним не поступало.
https://ria.ru/20200901/tsoy-1576569276.html
https://ria.ru/20200815/1575787230.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460402_135:0:1067:699_1400x0_80_0_0_de2f1b1807a00087df44c526cdb4199d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр цой, алексей учитель, виктор цой, общество

Друг Виктора Цоя прокомментировал скандал вокруг фильма Учителя

23:20 01.09.2020
919
© ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© ТПО "Рок" (2020)
Кадр из фильма "Цой"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Режиссер и друг Виктора Цоя Рашид Нугманов, снявший в свое время картину "Игла" с участием музыканта, усмотрел в действиях Алексея Учителя нарушение профессиональной этики.
По его словам, режиссер нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска фильма в производство необходимо получить согласие правообладателей. Как отметил в своем Facebook Нугманов, ему было известно о несогласии близких музыканта со сценарием фильма "Цой".
Роберт Цой - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:27Культура
Отец Цоя не видел фильм Учителя и не просил отменить его выход в прокат
Кроме того, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Он заявил, что говорил об этом ранее с Алексеем Учителем, после чего тот заменил в картине некоторые имена, в которых, по мнению Нугманова, все равно угадываются настоящие люди.
Друг музыканта вспомнил, что во время съемок фильма "Игла Remix" (картины, базирующейся на оригинальном фильме Нугманова с участием Виктора Цоя) он подписал с наследниками певца все необходимые документы, а также произвел необходимые выплаты.

"Без всякой ссылки на многолетнюю дружбу. Этика есть этика", — подытожил режиссер.

Как отметил Нугманов, его мнение не относится к самому фильму, который "возможно будет шедевром". Он уточнил, что эти слова касаются исключительно недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".
Ранее сын Виктора Цоя Александр написал в Facebook, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Он заявил, что также обращался в Минкультуры. В ведомстве позже заявили, что письмо сына музыканта к ним не поступало.
Кадр из фильма Игла (1988) - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 08:00Культура
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
2610122
Обсудить 0
КультураРоссияАлександр ЦойАлексей УчительВиктор ЦойОбщество
Рекомендуем
Прогон спектакля Принцесса Ивонна
Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
Юрий Шлыков на прощании с режиссёром Станиславом Говорухиным
В центре Москвы побили народного артиста Юрия Шлыкова
Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло
Автор хита "I Like to Move It" умер в возрасте 49 лет
Актер Борис Клюев
В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов
Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
Летучая мышь
Специалисты рассказали, как избавиться от "залетных" летучих мышей
Отдых в Крыму
Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Модельер Айшат Кадырова на ежегодной церемонии вручения наград Fashion New Year Awards 2018 в Москве. 18 декабря 2017
Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Студенты на территории кампуса университета Джорджа Вашингтона
В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский сделал прививку от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния