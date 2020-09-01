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Культура
https://ria.ru/20200901/kino-1576591290.html
В Минкультуры рассказали о ситуации вокруг фильма Учителя "Цой"
Обращение сына музыканта Виктора Цоя Александра с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя "Цой" не поступало в Минкультуры РФ, сообщает... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:57
2020-09-01T16:57
культура
россия
группа "кино"
кино и сериалы
алексей учитель
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
виктор цой
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Обращение сына музыканта <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> Александра с просьбой запретить выход в прокат фильма <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Учителя</a> "Цой" не поступало в Минкультуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.Ранее сын музыканта написал в Facebook, что направил президенту страны письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования.Он также отметил, что рассказанная в фильме история "полностью вымышленная" и "создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях".Лидер <a href="http://ria.ru/organization_gruppa-kino/" target="_blank" data-auto="true">группы "Кино"</a> Виктор Цой погиб в автокатастрофе под <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Ригой</a> 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Cyganov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Цыганов</a>. Также в фильме снялись <a href="http://ria.ru/person_paulina-andreeva/" target="_blank" data-auto="true">Паулина Андреева</a>, Марьяна Спивак, <a href="http://ria.ru/person_Igor_Vernik/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Верник</a> и другие. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.
https://ria.ru/20200901/tsoy-1576569276.html
https://ria.ru/20200815/1575787230.html
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россия, группа "кино", кино и сериалы, алексей учитель, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), виктор цой

В Минкультуры рассказали о ситуации вокруг фильма Учителя "Цой"

16:57 01.09.2020
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© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обращение сына музыканта Виктора Цоя Александра с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя "Цой" не поступало в Минкультуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
"Не получали обращение. Прокатное удостоверение выдали", - сообщили РИА Новости в министерстве.
Роберт Цой - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:27Культура
Отец Цоя не видел фильм Учителя и не просил отменить его выход в прокат
Ранее сын музыканта написал в Facebook, что направил президенту страны письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования.
Он также отметил, что рассказанная в фильме история "полностью вымышленная" и "создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях".
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Кадр из фильма Игла (1988) - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 08:00Культура
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.
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КультураРоссияГруппа "Кино"Кино и сериалыАлексей УчительМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Виктор Цой
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