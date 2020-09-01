В Минкультуры рассказали о ситуации вокруг фильма Учителя "Цой"
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© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обращение сына музыканта Виктора Цоя Александра с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя "Цой" не поступало в Минкультуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.
"Не получали обращение. Прокатное удостоверение выдали", - сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее сын музыканта написал в Facebook, что направил президенту страны письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования.
Он также отметил, что рассказанная в фильме история "полностью вымышленная" и "создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях".
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
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Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.