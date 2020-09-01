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Школьники предложили Путину сыграть в "танчики"
Участники открытого урока со школьниками во вторник высказали идею о матче в "танчики" с президентом страны, Владимир Путин предположил, что он бы уступил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:24
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социальный навигатор
сн_образование
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Участники открытого урока со школьниками во вторник высказали идею о матче в "танчики" с президентом страны, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предположил, что он бы уступил ребятам, так как они уже многого добились в киберспорте."Я думаю, что я бы Леше уступил, но у меня это никаких негативных чувств не вызывает, потому что я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока 9 лет, они действительно, уже многого добились и добьются еще больше", - сказал Путин, комментируя предложение сыграть со школьниками матч в " танчики".
https://ria.ru/20200901/igry-1576573635.html
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Школьники предложили президенту поддержать игру в "танчики"
Участники открытого урока со школьниками во вторник высказали идею о матче в "танчики" с президентом страны, Владимир Путин предположил, что он бы уступил ребятам, так как они уже многого добились в киберспорте.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество

Школьники предложили Путину сыграть в "танчики"

13:24 01.09.2020 (обновлено: 15:15 01.09.2020)
2078
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Участники открытого урока со школьниками во вторник высказали идею о матче в "танчики" с президентом страны, Владимир Путин предположил, что он бы уступил ребятам, так как они уже многого добились в киберспорте.
"Я думаю, что я бы Леше уступил, но у меня это никаких негативных чувств не вызывает, потому что я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока 9 лет, они действительно, уже многого добились и добьются еще больше", - сказал Путин, комментируя предложение сыграть со школьниками матч в " танчики".
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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