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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20200901/sitnikov-1576602179.html
Костромской губернатор высоко оценил развитие IT-отрасли в регионе
Губернатор Костромской области Сергей Ситников высоко оценил перспективы развития IT-отрасли в регионе и предложил местным компаниям стажировать у себя... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:48
2020-09-01T20:48
костромская область
сергей ситников
костромская область
кострома
общество
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<strong>КОСТРОМА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Костромской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> высоко оценил перспективы развития IT-отрасли в регионе и предложил местным компаниям стажировать у себя студентов технических специальностей, сообщила областная администрация.Во вторник Ситников посетил новый IT-центр компании ММТР, которая занимается разработкой и контролем качества программного обеспечения для государственного и частного сектора. Она участвует в крупных проектах в сфере госзакупок, автоматизирует и сопровождает систему железнодорожного транспорта, единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Также ММТР успешно сотрудничает с крупными компаниями из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и других стран Европы.Губернатор обсудил с руководством компании планы по развитию и созданию новых рабочих мест – ММТР, имеющая в штате более 350 сотрудников, намерена принять на работу еще 300. Глава региона подчеркнул, что у студентов технических специальностей из <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> открываются отличные перспективы для работы в успешной развивающейся компании, расположенной в самом центре <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костромы</a>."Очень здорово, что сегодня в Костроме есть специалисты, которые работают с ведущими IT-компаниями мира. Три года назад я встречался с руководителями и специалистами ММТР. Тогда компания располагалась в другом месте. Сегодня обсудили перспективы развития. В ближайшие годы будет рост еще в два раза. Весной был ещё в одной такой IT-компании в Костроме. И там те же самые подходы. Объемы растут, число работников растет", - прокомментировал итоги встречи Сергей Ситников.Глава региона подчеркнул, что сегодня крайне важно, чтобы студенты, будущие специалисты, еще в период обучения были напрямую вовлечены в практическую деятельность и имели возможность стажироваться, проходить практику в ведущих компаниях региона."Для реализации данных задач на базе нового IT-центра в Костроме будут организованы учебно-производственные площадки для проведения студенческих практик и разработки дипломных работ студентами костромских учебных заведений. Все это позволит уже на раннем этапе обучения вовлекать студентов в работу над реальными IT-проектами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200821/kostroma-1576115290.html
https://ria.ru/20200722/1574743286.html
костромская область
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сергей ситников, костромская область, кострома, общество

Костромской губернатор высоко оценил развитие IT-отрасли в регионе

20:48 01.09.2020
58
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КОСТРОМА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников высоко оценил перспективы развития IT-отрасли в регионе и предложил местным компаниям стажировать у себя студентов технических специальностей, сообщила областная администрация.
Во вторник Ситников посетил новый IT-центр компании ММТР, которая занимается разработкой и контролем качества программного обеспечения для государственного и частного сектора. Она участвует в крупных проектах в сфере госзакупок, автоматизирует и сопровождает систему железнодорожного транспорта, единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Также ММТР успешно сотрудничает с крупными компаниями из США, Канады, Великобритании и других стран Европы.
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Губернатор обсудил с руководством компании планы по развитию и созданию новых рабочих мест – ММТР, имеющая в штате более 350 сотрудников, намерена принять на работу еще 300. Глава региона подчеркнул, что у студентов технических специальностей из Костромской области открываются отличные перспективы для работы в успешной развивающейся компании, расположенной в самом центре Костромы.
"Очень здорово, что сегодня в Костроме есть специалисты, которые работают с ведущими IT-компаниями мира. Три года назад я встречался с руководителями и специалистами ММТР. Тогда компания располагалась в другом месте. Сегодня обсудили перспективы развития. В ближайшие годы будет рост еще в два раза. Весной был ещё в одной такой IT-компании в Костроме. И там те же самые подходы. Объемы растут, число работников растет", - прокомментировал итоги встречи Сергей Ситников.
Глава региона подчеркнул, что сегодня крайне важно, чтобы студенты, будущие специалисты, еще в период обучения были напрямую вовлечены в практическую деятельность и имели возможность стажироваться, проходить практику в ведущих компаниях региона.
"Для реализации данных задач на базе нового IT-центра в Костроме будут организованы учебно-производственные площадки для проведения студенческих практик и разработки дипломных работ студентами костромских учебных заведений. Все это позволит уже на раннем этапе обучения вовлекать студентов в работу над реальными IT-проектами", - говорится в сообщении.
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