Костромской губернатор высоко оценил развитие IT-отрасли в регионе
КОСТРОМА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников высоко оценил перспективы развития IT-отрасли в регионе и предложил местным компаниям стажировать у себя студентов технических специальностей, сообщила областная администрация.
Во вторник Ситников посетил новый IT-центр компании ММТР, которая занимается разработкой и контролем качества программного обеспечения для государственного и частного сектора. Она участвует в крупных проектах в сфере госзакупок, автоматизирует и сопровождает систему железнодорожного транспорта, единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Также ММТР успешно сотрудничает с крупными компаниями из США, Канады, Великобритании и других стран Европы.
Губернатор обсудил с руководством компании планы по развитию и созданию новых рабочих мест – ММТР, имеющая в штате более 350 сотрудников, намерена принять на работу еще 300. Глава региона подчеркнул, что у студентов технических специальностей из Костромской области открываются отличные перспективы для работы в успешной развивающейся компании, расположенной в самом центре Костромы.
"Очень здорово, что сегодня в Костроме есть специалисты, которые работают с ведущими IT-компаниями мира. Три года назад я встречался с руководителями и специалистами ММТР. Тогда компания располагалась в другом месте. Сегодня обсудили перспективы развития. В ближайшие годы будет рост еще в два раза. Весной был ещё в одной такой IT-компании в Костроме. И там те же самые подходы. Объемы растут, число работников растет", - прокомментировал итоги встречи Сергей Ситников.
Глава региона подчеркнул, что сегодня крайне важно, чтобы студенты, будущие специалисты, еще в период обучения были напрямую вовлечены в практическую деятельность и имели возможность стажироваться, проходить практику в ведущих компаниях региона.
"Для реализации данных задач на базе нового IT-центра в Костроме будут организованы учебно-производственные площадки для проведения студенческих практик и разработки дипломных работ студентами костромских учебных заведений. Все это позволит уже на раннем этапе обучения вовлекать студентов в работу над реальными IT-проектами", - говорится в сообщении.