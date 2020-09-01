Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html
В Воронежской области открылись четыре новые школы
Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах Воронежской области, сообщает во вторник областная дума. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:51
2020-09-01T18:51
воронежская область
владимир нетесов
воронежская область
бобровский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155753/18/1557531829_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_7399e3e3a4281397d82d69859768db67.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщает во вторник областная дума.Всего в Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тысячи школьников и почти 25 тысяч из них – первоклассники.Одну из новых школ посетил в День знаний председатель Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетёсов</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> открыли пристройку на 108 мест в Хреновской средней школе №1."В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. Стоимость объекта составила более 225 миллионов рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов", - говорится в сообщении.Осмотрев школу, Нетёсов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов."Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий", - говорится в сообщении думы.Нетёсов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 миллиарда рублей.Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной думы, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" колледжу был выделен грант на сумму около 66 миллионов рублей (в том числе 22 миллиона рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в пяти современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. По его словам, коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра "Лидер" как раз решает эту задачу. Нетёсов отметил, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других районах области и страны.
https://ria.ru/20200831/voronezh-1576535865.html
воронежская область
бобровский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/18/1557531829_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_0eceeb4088b881395378147f1abd1848.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир нетесов, воронежская область, бобровский район, общество

В Воронежской области открылись четыре новые школы

18:51 01.09.2020
60
© Фото : пресс-служба Воронежской областной ДумыОбщеобразовательная школа в Воронеже
Общеобразовательная школа в Воронеже - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах Воронежской области, сообщает во вторник областная дума.
Всего в Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тысячи школьников и почти 25 тысяч из них – первоклассники.
Одну из новых школ посетил в День знаний председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. В Бобровском районе открыли пристройку на 108 мест в Хреновской средней школе №1.
"В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. Стоимость объекта составила более 225 миллионов рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов", - говорится в сообщении.
Осмотрев школу, Нетёсов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов.
Воронежские власти рассказали о средствах на подготовку к учебному году - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:50Воронежская область
Воронежские власти рассказали о средствах на подготовку к учебному году
"Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий", - говорится в сообщении думы.
Нетёсов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 миллиарда рублей.
Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной думы, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" колледжу был выделен грант на сумму около 66 миллионов рублей (в том числе 22 миллиона рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в пяти современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".
Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. По его словам, коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра "Лидер" как раз решает эту задачу. Нетёсов отметил, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других районах области и страны.
В школу по-новому: Первое сентября в России
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

Первоклассники на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
1 из 19

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
2 из 19

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

Учитель провожает первоклассников в класс в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
3 из 19

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

День знаний в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
4 из 19

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

Первоклассницы перед началом праздничной линейки в московской школе №1520 в День знаний
5 из 19

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

Родители наблюдают за праздничной линейкой в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
6 из 19

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
7 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

Первоклассники на праздничной в филиале СОШ №82 во Владивостоке в День знаний
8 из 19

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
9 из 19

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

Праздничная линейка в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
10 из 19

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

Первоклассники входят в здание московской школы №1520 после праздничной линейки в День знаний
11 из 19

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Детям будут каждый день измерять температуру.

Ученикам проверяют температуру тела на входе в школу No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
12 из 19

Детям будут каждый день измерять температуру.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
13 из 19

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

Ученики в классе в школе No215 Созвездие в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге в День знаний
14 из 19

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для учеников составили гибкие графики.

1 сентября в школе села Юрт-Акбалык в Новосибирской области
15 из 19

Для учеников составили гибкие графики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

1 сентября в селе Юрт-Акбалык в Новосибирской области
16 из 19

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

Первоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе №1520 в День знаний
17 из 19

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

Первоклассники в классе школы №71 в День знаний в Краснодаре
18 из 19

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первоклассники за партой в День знаний.

Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
19 из 19

Первоклассники за партой в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 19

В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 19

А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 19

После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 19

Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 19

Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 19

Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 19

Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 19

Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
10 из 19

Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 19

В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 19

Детям будут каждый день измерять температуру.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 19

Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 19

За каждым классом закрепили собственный кабинет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
15 из 19

Для учеников составили гибкие графики.

© РИА Новости / Александр Кряжев
16 из 19

Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.

© РИА Новости / Александр Кряжев
17 из 19

В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
18 из 19

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
19 из 19

Первоклассники за партой в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областьБобровский районОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Ярославский губернатор открыл в Рыбинске новую школу на 786 мест
Певица Алла Пугачева
Пугачева поразила фанатов "нарядом старшеклассницы"
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц Сергия
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Костромской губернатор высоко оценил развитие IT-отрасли в регионе
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане
Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Подмосковье полностью перешло на онлайн-собрания собственников квартир
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
На Кубани предложили включить модернизацию курортов в нацпроект
Мужчина со смартфоном
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин: окончательно доступ к личным данным должен давать пользователь
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния