https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html

В Воронежской области открылись четыре новые школы

Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах Воронежской области, сообщает во вторник областная дума. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:51

2020-09-01T18:51

2020-09-01T18:51

воронежская область

владимир нетесов

воронежская область

бобровский район

общество

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<strong>ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщает во вторник областная дума.Всего в Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тысячи школьников и почти 25 тысяч из них – первоклассники.Одну из новых школ посетил в День знаний председатель Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетёсов</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> открыли пристройку на 108 мест в Хреновской средней школе №1."В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. Стоимость объекта составила более 225 миллионов рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов", - говорится в сообщении.Осмотрев школу, Нетёсов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов."Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий", - говорится в сообщении думы.Нетёсов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 миллиарда рублей.Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной думы, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" колледжу был выделен грант на сумму около 66 миллионов рублей (в том числе 22 миллиона рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в пяти современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. По его словам, коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра "Лидер" как раз решает эту задачу. Нетёсов отметил, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других районах области и страны.

https://ria.ru/20200831/voronezh-1576535865.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, воронежская область, бобровский район, общество