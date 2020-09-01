https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html
В Воронежской области открылись четыре новые школы
Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах Воронежской области, сообщает во вторник областная дума. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:51
2020-09-01T18:51
2020-09-01T18:51
воронежская область
владимир нетесов
воронежская область
бобровский район
общество
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<strong>ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщает во вторник областная дума.Всего в Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тысячи школьников и почти 25 тысяч из них – первоклассники.Одну из новых школ посетил в День знаний председатель Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетёсов</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> открыли пристройку на 108 мест в Хреновской средней школе №1."В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. Стоимость объекта составила более 225 миллионов рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов", - говорится в сообщении.Осмотрев школу, Нетёсов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов."Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий", - говорится в сообщении думы.Нетёсов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 миллиарда рублей.Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной думы, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" колледжу был выделен грант на сумму около 66 миллионов рублей (в том числе 22 миллиона рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в пяти современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. По его словам, коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра "Лидер" как раз решает эту задачу. Нетёсов отметил, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других районах области и страны.
https://ria.ru/20200831/voronezh-1576535865.html
воронежская область
бобровский район
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир нетесов, воронежская область, бобровский район, общество
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости.
Четыре новых школы открылись 1 сентября в сельских районах Воронежской области
, сообщает во вторник областная дума.
Всего в Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тысячи школьников и почти 25 тысяч из них – первоклассники.
Одну из новых школ посетил в День знаний председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
. В Бобровском районе
открыли пристройку на 108 мест в Хреновской средней школе №1.
"В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. Стоимость объекта составила более 225 миллионов рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов", - говорится в сообщении.
Осмотрев школу, Нетёсов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов.
"Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий", - говорится в сообщении думы.
Нетёсов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 миллиарда рублей.
Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной думы, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева. В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" колледжу был выделен грант на сумму около 66 миллионов рублей (в том числе 22 миллиона рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в пяти современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".
Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. По его словам, коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра "Лидер" как раз решает эту задачу. Нетёсов отметил, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других районах области и страны.
В школу по-новому: Первое сентября в России
1 из 19
В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.
2 из 19
А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.
3 из 19
После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.
4 из 19
Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.
5 из 19
Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.
6 из 19
Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.
7 из 19
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.
8 из 19
Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.
9 из 19
Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.
10 из 19
Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.
11 из 19
В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.
12 из 19
Детям будут каждый день измерять температуру.
13 из 19
Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.
14 из 19
За каждым классом закрепили собственный кабинет.
15 из 19
Для учеников составили гибкие графики.
16 из 19
Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.
17 из 19
В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.
18 из 19
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.
19 из 19
Первоклассники за партой в День знаний.
1 из 19
В этом году порог школы в День знаний перешагнули около двух миллионов первоклассников.
2 из 19
А всего в российские школы пришли почти 17 миллионов ребят.
3 из 19
После долгих обсуждений решено вернуться к очной форме обучения.
4 из 19
Однако из-за пандемии коронавируса День знаний не такой, каким он был еще год назад.
5 из 19
Главный вопрос, который остается на особом контроле, — здоровье школьников и учителей.
6 из 19
Формат праздничных мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.
7 из 19
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничной линейке в филиале СОШ № 82 во Владивостоке.
8 из 19
Школьные линейки разрешили проводить только на открытом воздухе.
9 из 19
Несмотря на ограничения, атмосферу праздника удалось сохранить.
10 из 19
Учебный процесс начался в обычном режиме, но с соблюдением определенных правил.
11 из 19
В школах приняли меры, чтобы никто не заболел.
12 из 19
Детям будут каждый день измерять температуру.
13 из 19
Для разграничения потоков учащихся подготовили особое расписание.
14 из 19
За каждым классом закрепили собственный кабинет.
15 из 19
Для учеников составили гибкие графики.
16 из 19
Первое сентября в новосибирском селе Юрт-Акбалык.
17 из 19
В первые две недели нового учебного года в каждой школе будет дежурить медработник.
18 из 19
На случай ухудшения эпидемиологической ситуации остается возможность дистанционного обучения.
19 из 19
Первоклассники за партой в День знаний.