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Перед школьниками открыты все пути, уверен Путин
Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам осознать свои способности, обратив внимание на то, что перед современными учениками открыты все пути и резервы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:33
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пожелал школьникам осознать свои способности, обратив внимание на то, что перед современными учениками открыты все пути и резервы современного образования.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200827/shkolniki-1576375539.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество, общество

Перед школьниками открыты все пути, уверен Путин

12:33 01.09.2020 (обновлено: 12:43 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам осознать свои способности, обратив внимание на то, что перед современными учениками открыты все пути и резервы современного образования.
"Перед вами сейчас открыты все пути, все ресурсы, резервы современного образования. Хочу пожелать вам, чтобы вы при поддержке своих наставников нашли, осознали в себе свои способности, которые, все всякого сомнения, есть у каждого из вас", — сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
Школьница - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:06
Стало известно, на что чаще всего жалуются школьники
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