Перед школьниками открыты все пути, уверен Путин

"Перед вами сейчас открыты все пути, все ресурсы, резервы современного образования. Хочу пожелать вам, чтобы вы при поддержке своих наставников нашли, осознали в себе свои способности, которые, все всякого сомнения, есть у каждого из вас", — сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.