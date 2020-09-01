Перед школьниками открыты все пути, уверен Путин
12:33 01.09.2020 (обновлено: 12:43 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам осознать свои способности, обратив внимание на то, что перед современными учениками открыты все пути и резервы современного образования.
"Перед вами сейчас открыты все пути, все ресурсы, резервы современного образования. Хочу пожелать вам, чтобы вы при поддержке своих наставников нашли, осознали в себе свои способности, которые, все всякого сомнения, есть у каждого из вас", — сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
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