https://ria.ru/20200901/shkola-1576555293.html

Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего

Больше всего россияне не любили в школе уроки химии, математики и физики, показало исследование сервиса Работа.ру, имеющееся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:29

2020-09-01T03:29

2020-09-01T10:46

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Больше всего <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">россияне</a> не любили в школе уроки химии, математики и физики, показало исследование сервиса Работа.ру, имеющееся в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось во всех округах России в августе этого года. В нем принялм участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.Кроме того, 13% опрошенных не любили иностранные языки, 12% — гуманитарные дисциплины и 11% — физкультуру. А мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика, напротив, набрали меньше всего отрицательных отзывов.Также исследователи спросили россиян о том, какие предметы в школе они считают самыми важными и нужными. Лидерами стали русский язык (его выбрали 61% респондентов) и математика (59%). На третьем месте оказались иностранные языки (38%).Немного отстали история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Менее важными россияне посчитали физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.

https://sn.ria.ru/20200828/uroki-1576410114.html

Иван Неважно Все просто.. Потому что советская система обучения тупо работала на отсев «лучших из лучших» и не более...С детьми нужен подход и конечно же элементарная психология привлечения внимания чтобы было интересно...Не каждый преподаватель будет учителем чтобы научить...Все на слух и никакого зрительного восприятия где легче воспринимается детьми сами вспомните..Нудные какие-то лабораторки и курсовые 27

Иван Неважно Лично я помню как попал в 13 в больницу на операцию...Там пролежал в больнице и полгода реабилитации дома...Когда вышел,конечно же никто мне ничего не объяснял и не тратил дополнительное свое время за что им не платят...В итоге смотрел на доску с этими символами как на китайский...вслепую пытаясь уравнять уравнения и не понимал смысла..В итоге родители наняли репетитора и попался очень мудрый преподаватель-женщина пожилая...Не сразу помню нашла подход...но по итогу она меня так натаскала,что я на память знал количество электронов у каждого элемента в таблицах и т.д...А когда находил ошибки в уравнениях (ну по невнимательности скорее всего) на меня взъедались аж 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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