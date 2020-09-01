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Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
Больше всего россияне не любили в школе уроки химии, математики и физики, показало исследование сервиса Работа.ру, имеющееся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:29
2020-09-01T10:46
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сн_образование
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общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Больше всего <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">россияне</a> не любили в школе уроки химии, математики и физики, показало исследование сервиса Работа.ру, имеющееся в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось во всех округах России в августе этого года. В нем принялм участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.Кроме того, 13% опрошенных не любили иностранные языки, 12% — гуманитарные дисциплины и 11% — физкультуру. А мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика, напротив, набрали меньше всего отрицательных отзывов.Также исследователи спросили россиян о том, какие предметы в школе они считают самыми важными и нужными. Лидерами стали русский язык (его выбрали 61% респондентов) и математика (59%). На третьем месте оказались иностранные языки (38%).Немного отстали история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Менее важными россияне посчитали физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.
https://sn.ria.ru/20200828/uroki-1576410114.html
Все просто.. Потому что советская система обучения тупо работала на отсев «лучших из лучших» и не более...С детьми нужен подход и конечно же элементарная психология привлечения внимания чтобы было интересно...Не каждый преподаватель будет учителем чтобы научить...Все на слух и никакого зрительного восприятия где легче воспринимается детьми сами вспомните..Нудные какие-то лабораторки и курсовые
27
Лично я помню как попал в 13 в больницу на операцию...Там пролежал в больнице и полгода реабилитации дома...Когда вышел,конечно же никто мне ничего не объяснял и не тратил дополнительное свое время за что им не платят...В итоге смотрел на доску с этими символами как на китайский...вслепую пытаясь уравнять уравнения и не понимал смысла..В итоге родители наняли репетитора и попался очень мудрый преподаватель-женщина пожилая...Не сразу помню нашла подход...но по итогу она меня так натаскала,что я на память знал количество электронов у каждого элемента в таблицах и т.д...А когда находил ошибки в уравнениях (ну по невнимательности скорее всего) на меня взъедались аж
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество

Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего

03:29 01.09.2020 (обновлено: 10:46 01.09.2020)
4219
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчеба в гимназии №2 во Владивостоке
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Больше всего россияне не любили в школе уроки химии, математики и физики, показало исследование сервиса Работа.ру, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось во всех округах России в августе этого года. В нем принялм участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.

"Четверть респондентов (26%) больше всего не любили химию. Двадцать два процента опрошенных отметили трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. Двадцать один процент участников исследования проголосовали против физики", — рассказали аналитики.

Кроме того, 13% опрошенных не любили иностранные языки, 12% — гуманитарные дисциплины и 11% — физкультуру. А мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика, напротив, набрали меньше всего отрицательных отзывов.
Также исследователи спросили россиян о том, какие предметы в школе они считают самыми важными и нужными. Лидерами стали русский язык (его выбрали 61% респондентов) и математика (59%). На третьем месте оказались иностранные языки (38%).
Немного отстали история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Менее важными россияне посчитали физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 09:21
Опрос: большинство россиян поддерживают возвращение детей на очные уроки
17821353
Обсудить 15
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все просто.. Потому что советская система обучения тупо работала на отсев «лучших из лучших» и не более...С детьми нужен подход и конечно же элементарная психология привлечения внимания чтобы было интересно...Не каждый преподаватель будет учителем чтобы научить...Все на слух и никакого зрительного восприятия где легче воспринимается детьми сами вспомните..Нудные какие-то лабораторки и курсовые
1 сентября, 03:55
Иван Неважно
1000026
Лично я помню как попал в 13 в больницу на операцию...Там пролежал в больнице и полгода реабилитации дома...Когда вышел,конечно же никто мне ничего не объяснял и не тратил дополнительное свое время за что им не платят...В итоге смотрел на доску с этими символами как на китайский...вслепую пытаясь уравнять уравнения и не понимал смысла..В итоге родители наняли репетитора и попался очень мудрый преподаватель-женщина пожилая...Не сразу помню нашла подход...но по итогу она меня так натаскала,что я на память знал количество электронов у каждого элемента в таблицах и т.д...А когда находил ошибки в уравнениях (ну по невнимательности скорее всего) на меня взъедались аж
1 сентября, 04:04
Иван Неважно
100009
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