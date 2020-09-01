https://ria.ru/20200901/shkola-1576531422.html

"Идиот" из столицы". Они бросили Москву ради села и сделали невероятное

Писатель и журналист Владимир Мартышин перебрался из благополучной Москвы в глубинку Ярославской области. Устроился учителем истории, преподавал в классах, где... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

2020-09-01T11:32

журналист

дети

школа

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Мария Марикян.</strong> Писатель и журналист Владимир Мартышин перебрался из благополучной Москвы в глубинку Ярославской области. Устроился учителем истории, преподавал в классах, где было всего по пять учеников. Коллеги — вчерашние выпускники. Прошло тридцать лет. Теперь Мартышин — директор той самой школы. Только попасть в нее с каждым годом все сложнее: сюда съезжаются дети и из разных уголков России, и из ближнего зарубежья. О необычном градообразующем предприятии — в материале РИА Новости ко Дню знаний.Из города в деревнюВладимир Сергеевич родом из Новгородской области, сейчас ему шестьдесят шесть. Юность сложилась, как у многих в советские годы: из школы — в армию, после — на завод. В двадцать три поступил в Ленинграде на журфак. В студгородке познакомился с будущей супругой, вскоре они поженились и стали родителями. "Учился, подрабатывал дворником. Дали небольшую комнату, там мы и жили с сыном", — вспоминает Мартышин.Молодые родители получили дипломы, и семья перебралась в Москву. Владимира ждала успешная карьера: в 1986-м его признали одним из лучших репортеров Москвы за освещение катастрофы пассажирского парохода "Адмирал Нахимов". Звали во многие издания, пригласили в престижный тогда литературный журнал "Москва" редактором отдела очерков и публицистики. Однако проработал он там недолго: "Я увлекался писательством, интересовался российской глубинкой. Мало что знал о жизни в селах, потому и хотел туда перебраться хотя бы на время. Признаться, Москва меня всегда тяготила". Так в 1990-м Мартышины оказались в Ярославской области — Владимир с женой, сын и две дочери. "Остановились в деревне Кучеры Борисоглебского района. Перевезли из столицы все до последней иголки. Уже тридцать лет, как мы здесь, и ни о чем не жалеем". "Школа будущего"Мартышины застали село в плачевном состоянии: колхоз разваливался, заводы закрывались, люди массово уезжали, работы — никакой. Владимир устроился учителем литературы и истории в Ивановском — это в километре от Кучеры. В школе, куда ходили дети из двадцати близлежащих деревень, числилось чуть больше пятидесяти человек. В классах всего по пять учеников, а педагоги — недавние выпускники: высшее образование только у двоих. В школе открылись кружки (музыка, живопись, хореография), параллельно Мартышин разрабатывал новые программы. "Здесь — центр святой Руси. Но, к сожалению, местные не очень понимали, на какой уникальной земле живут. Тогда я ввел краеведение. Структура обучения выстроена по-особенному: начинаем с истории школьного двора и дальше по нарастающей — район, область. И в конечном итоге охватываем мир русской деревни во всех ее проявлениях — как она развивается в экономическом и духовном плане".В 1995-м Владимира Сергеевича назначили директором: "На этой должности люди менялись каждый год, а образовательное учреждение приходило в упадок. Тяжелые были времена, никто и не думал, что мы справимся. Я поставил себе цель: создать школу целостного (всестороннего) развития". Особое внимание Мартышин предложил уделить истории края и нравственному воспитанию. Местные власти инициативу поддержали."В 1996-м мы заключили договор с областным департаментом образования на разработку всякого рода новшеств. Через два года получили статус федеральной экспериментальной площадки — это дало право изменять стандартную программу, — продолжает Владимир Сергеевич. — На тот момент мы были своего рода "школой будущего"."Учитываем желания каждого"Предметы, которые он ввел, уникальны: таких в среднестатистическом учреждении нет. "Например — "Добротолюбие". Изучаем историю духовности русского народа: что хорошо, а что плохо с точки зрения наших дедов и прадедов. Есть курс "Достопамятные люди России" — рассматриваем жизненный путь тех, кто служит для всех образцом. Один из любимых уроков — "Твоя родословная": дети с большим удовольствием рассказывают о подвигах предков".В школе также преподают красноречие, каллиграфию, старославянский язык. Помогают освоить робототехнику, 3D-технологии. "Это малая часть из того, что у нас есть. Учитываем желания и способности каждого, — говорит Мартышин. — Сам, признаюсь, без особого удовольствия ходил в школу. Уже после задумался, что именно неинтересно и как сделать, чтобы дети с радостью посещали уроки". К примеру, чтобы лучше усваивалась история, в школе воссоздают атмосферу определенной эпохи или ключевого события: "Смутное время, Великая Отечественная война и так далее. Развешиваем на стенах картины, доспехи, выставляем репродукции, проводим тематические мероприятия: показываем спектакли, иногда даже устраиваем балы".Особая гордость — хор: "Уже два года наши воспитанники участвуют в детских патриарших литургиях в храме Христа Спасителя", — рассказывает директор. Есть и свой поисковый отряд: за пятнадцать лет помогли поднять останки более пятисот солдат. Градообразующая школаСейчас в Ивановском около 160 учеников — плюс дошкольная группа. Общий преподавательский состав — 25 человек, у всех высшее образование. Фактически учреждение — градообразующее предприятие в селе. Многие работают вахтовым методом. В Ивановское и окрестности за последнее десятилетие перебралось больше 400 человек. Деревни, которые, казалось, вот-вот исчезнут, оживают: появляются новые дома и хозяйства, каждая семья — многодетная. Люди приезжают специально, чтобы устроить сыновей и дочерей в школу Мартышина. "Для меня это самая ценная награда — о чем еще мечтать. К нам стекаются не только из России, но из ближнего зарубежья — Украины и Белоруссии".Вместе с тем, замечает Владимир Сергеевич, находятся и те, кто к нему и его идеям относится скептически. "Что за идиот — бросил Москву, о которой все мечтают! Зачем переехал в деревню? У людей с таким перевернутым сознанием ненормальное восприятие действительности", — цитирует критиков Мартышин. Впрочем, недоброжелатели в любом деле будут, отмахивается он. Главное — жизнь в деревне кипит. Директор признается: хотелось бы, чтобы местные чиновники уделили больше внимания инфраструктуре. "Все семьи здесь большие. Что и говорить, я и сам живу в доме с пятнадцатью внуками. Мои дети получили высшее образование в городах, но вернулись. Вот у нас в Ивановском три хоккейные команды сложились, а коробки нормальной нет". Владимир Сергеевич заверяет: планов у него много, хватило бы здоровья.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

журналист, дети, школа, общество