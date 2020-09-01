https://ria.ru/20200901/semi-1576576978.html
Путин поддержал идею конкурса эссе об истории семей
Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:01
2020-09-01T14:01
2020-09-01T17:30
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
александр твардовский
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и рассказать истории своих семей, подчеркнув, что "из истории каждой российской семьи складывается история России".Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи, командир школьного военно-патриотического клуба предложил сделать сентябрь месяцем памяти и славы, а также пригласил всех желающих поучаствовать в конкурсе эссе - рассказать историю своей семьи или поделиться подробностями своей поисковой работы.Президента также спросили, какую книгу о Великой Отечественной войне он сам рекомендовал бы прочитать молодым людям - школьникам и студентам. Путин в ответ отметил, что таких книг очень много: это может быть и проза Василя Быкова, и стихи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Tvardovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Твардовского</a>, и множество других произведений, все они замечательные."Я не буду сейчас даже перечислять... Вот почитайте, как это проникновенно, так тревожно еще, тревогу определенную вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой, Великой Отечественной войны, как они жертвовали собой ради нас с вами", - добавил он.Президент упомянул и прекрасные военные фильмы, например, "...А зори здесь тихие" или "Они сражались за родину". "Здесь есть о чем поговорить, что посмотреть и что почитать. И что спеть. И песни Великой Отечественной войны настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", - заявил Путин.
https://ria.ru/20200901/rossiyane-1576570194.html
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, александр твардовский, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и рассказать истории своих семей, подчеркнув, что "из истории каждой российской семьи складывается история России".
Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи, командир школьного военно-патриотического клуба предложил сделать сентябрь месяцем памяти и славы, а также пригласил всех желающих поучаствовать в конкурсе эссе - рассказать историю своей семьи или поделиться подробностями своей поисковой работы.
"Что касается вашей идеи о том, чтобы участники вашей акции писали бы об истории своих семей, - замечательная идея, прекрасная. Потому что из истории каждой российской семьи складывается история России. Я хочу пожелать вам успехов", - заявил Путин в ответ.
Президента также спросили, какую книгу о Великой Отечественной войне он сам рекомендовал бы прочитать молодым людям - школьникам и студентам. Путин в ответ отметил, что таких книг очень много: это может быть и проза Василя Быкова, и стихи Александра Твардовского
, и множество других произведений, все они замечательные.
"Я не буду сейчас даже перечислять... Вот почитайте, как это проникновенно, так тревожно еще, тревогу определенную вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой, Великой Отечественной войны, как они жертвовали собой ради нас с вами", - добавил он.
Президент упомянул и прекрасные военные фильмы, например, "...А зори здесь тихие" или "Они сражались за родину". "Здесь есть о чем поговорить, что посмотреть и что почитать. И что спеть. И песни Великой Отечественной войны настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", - заявил Путин.