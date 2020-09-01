Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200901/semi-1576576978.html
Путин поддержал идею конкурса эссе об истории семей
Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:01
2020-09-01T17:30
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
александр твардовский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570557_0:141:3142:1908_1400x0_80_0_0_fe2ad82ef4fa70525b47b0abb9473d67.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и рассказать истории своих семей, подчеркнув, что "из истории каждой российской семьи складывается история России".Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи, командир школьного военно-патриотического клуба предложил сделать сентябрь месяцем памяти и славы, а также пригласил всех желающих поучаствовать в конкурсе эссе - рассказать историю своей семьи или поделиться подробностями своей поисковой работы.Президента также спросили, какую книгу о Великой Отечественной войне он сам рекомендовал бы прочитать молодым людям - школьникам и студентам. Путин в ответ отметил, что таких книг очень много: это может быть и проза Василя Быкова, и стихи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Tvardovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Твардовского</a>, и множество других произведений, все они замечательные."Я не буду сейчас даже перечислять... Вот почитайте, как это проникновенно, так тревожно еще, тревогу определенную вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой, Великой Отечественной войны, как они жертвовали собой ради нас с вами", - добавил он.Президент упомянул и прекрасные военные фильмы, например, "...А зори здесь тихие" или "Они сражались за родину". "Здесь есть о чем поговорить, что посмотреть и что почитать. И что спеть. И песни Великой Отечественной войны настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", - заявил Путин.
https://ria.ru/20200901/rossiyane-1576570194.html
https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570557_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_5c7b049fbcb32cdd4675e59417a4717e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, александр твардовский, общество

Путин поддержал идею конкурса эссе об истории семей

14:01 01.09.2020 (обновлено: 17:30 01.09.2020)
253
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и рассказать истории своих семей, подчеркнув, что "из истории каждой российской семьи складывается история России".
Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать". Один из участников встречи, командир школьного военно-патриотического клуба предложил сделать сентябрь месяцем памяти и славы, а также пригласил всех желающих поучаствовать в конкурсе эссе - рассказать историю своей семьи или поделиться подробностями своей поисковой работы.
"Что касается вашей идеи о том, чтобы участники вашей акции писали бы об истории своих семей, - замечательная идея, прекрасная. Потому что из истории каждой российской семьи складывается история России. Я хочу пожелать вам успехов", - заявил Путин в ответ.
Президента также спросили, какую книгу о Великой Отечественной войне он сам рекомендовал бы прочитать молодым людям - школьникам и студентам. Путин в ответ отметил, что таких книг очень много: это может быть и проза Василя Быкова, и стихи Александра Твардовского, и множество других произведений, все они замечательные.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:3975 лет Великой Победы
Путин назвал неотъемлемую составляющую национального кода россиян
"Я не буду сейчас даже перечислять... Вот почитайте, как это проникновенно, так тревожно еще, тревогу определенную вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой, Великой Отечественной войны, как они жертвовали собой ради нас с вами", - добавил он.
Президент упомянул и прекрасные военные фильмы, например, "...А зори здесь тихие" или "Они сражались за родину". "Здесь есть о чем поговорить, что посмотреть и что почитать. И что спеть. И песни Великой Отечественной войны настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:1375 лет Великой Победы
Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне
1300105
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинАлександр ТвардовскийОбщество
Рекомендуем
Женщина на крыле самолета в Борисполе, Украина. Стоп-кадр видео
На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к школьникам и студентам
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Светлана Тихановская
Зюганов заявил, что Тихановскую используют как красивый сарафан
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать
Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации
Президент РФ Владимир Путин
В графике Путина нет встречи с Бегловым, заявил Песков
Владислав Крапивин
Названы дата и место похорон Владислава Крапивина
Вид Варшавы
В Польше не испугались угроз Лукашенко закрыть воздушное пространство
Иван Сафронов в зале суда
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Против жителя Минска возбудили дело за призывы нападать на ОМОН
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции
Путин оценил опасения из-за увлечения детей компьютерными играми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния