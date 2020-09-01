Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии
18:50 01.09.2020 (обновлено: 00:00 02.09.2020)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае "открытого вмешательства" России в дела Белоруссии, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Отмечается, что США также допускают ввод ограничений против семи белорусских чиновников в связи с "фальсификацией" президентских выборов.
31 августа, 21:47АкцентыЭффект бумеранга: сценарии санкционного будущего Белоруссии и БалтииМинск считает поспешным решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Тем временем ПАСЕ готовит встречу для Светланы Тихановской.
Ранее Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко. Президент напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ. В Кремле считают, что российская помощь республике потребуется только если органы государственной власти или мирное население окажутся в опасности.
США и страны Евросоюза, в свою очередь, неоднократно высказывались о ситуации в Белоруссии. В частности, ранее дипломаты заявили о "непропорциональном применении силы" властями республики и призвали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, они требовали "немедленно и безоговорочно" освободить всех "несправедливо задержанных". При этом Лукашенко считает, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа. Он выражал сожаление, что некоторые государства не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела.
Вчера, 08:00Что нам делать с Белоруссией?
Протесты в Белоруссии
Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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