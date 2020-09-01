https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576598333.html

Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии

Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае "открытого вмешательства" России в дела Белоруссии, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:50

2020-09-01T18:50

2020-09-02T00:00

протесты в белоруссии

россия

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае "открытого вмешательства" России в дела Белоруссии, пишет <a href="https://ru.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a> со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.Отмечается, что США также допускают ввод ограничений против семи белорусских чиновников в связи с "фальсификацией" президентских выборов.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html" target="_blank">создал резерв</a> из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Президент напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ. В Кремле считают, что российская помощь республике потребуется только если органы государственной власти или мирное население окажутся в опасности.США и страны Евросоюза, в свою очередь, неоднократно высказывались о ситуации в Белоруссии. В частности, ранее дипломаты заявили о "непропорциональном применении силы" властями республики и призвали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, они требовали "немедленно и безоговорочно" освободить всех "несправедливо задержанных". При этом Лукашенко считает, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа. Он выражал сожаление, что некоторые государства не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела.Протесты в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576552219.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576566492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, сша, в мире