https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:44
2020-08-27T16:44
2020-08-28T03:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
юрий жданов
александр шерин
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".По словам Путина, его белорусский коллега <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попросил "сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов". "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — добавил глава государства.Обязательства в сфере безопасностиПутин подчеркнул, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Так он ответил на реплику, что ранее Лукашенко заявлял, что когда речь идет о военной составляющей, у Минска имеется договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и что глава Белоруссии якобы договорился с Путиным, что при первой необходимости Минску окажут помощь."Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", — сказал Путин."Остудить горячие головы"Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии, если оппозиция захватит госучреждения, банки или допустит другие силовые варианты действий, но случится это только в крайнем случае и в случае соответствующего обращения со стороны официального Минска.По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Джабарова</a>, имеется в виду помощь в виде российских сил сдерживания — Росгвардии или ОМОНа.Он указал на то, что в Белоруссии продолжается эскалация напряженности, "дирижеры которой сидят за границей, причем даже не в Польше или Литве, а на Западе". При этом Джабаров выразил надежду, что сделанные Путиным заявления по Белоруссии "предостерегут многих и остудят горячие головы"."Предупредительный характер"Первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a> считает, что заявление Путина о готовности отправить в Белоруссию резерв силовиков сделано "на всякий случай", чтобы "предупредить о решимости", оно может нести предупредительный характер, чтобы не дошло до необходимости в этих мерах.Глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов пояснил РИА Новости, что такой может оказать белорусским властям как консультативную помощь, так и военную поддержку в рамках Союзного государства."Надеюсь, до такого никогда не дойдет. Но правовые основы для такой помощи существуют", — добавил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_ZHdanov/" target="_blank" data-auto="true">Жданов</a>.Он предположил, что в целом, скорее всего, российские правоохранительные органы будут оказывать консультативную помощь в области безопасности и правоохранительной деятельности, а также обороны.По его словам, в состав такого "резерва" могут войти представители различных структур МВД — от подразделений охраны общественного порядка до следователей.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, потом от этой тактики отказались.По официальным данным, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/belorussiya-1576372250.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576230877.html
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576086500.html
https://ria.ru/20200819/1575984262.html
Слава Мишкич
Любое насилие против мирного населения не оправдано,притом выдвинуто конкретное обвинение в махинациях на выборах,есть документальное подтверждение.На стороне народа закон,на который диктаторы положили.
324
sergey-78
Хоть природа протестов внутренняя, помощь протестующим внешняя, так что с точки зрения договора, все верно.
254
209
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, юрий жданов, александр шерин, белоруссия, безопасность, в мире
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".
По словам Путина, его белорусский коллега Александр Лукашенко
попросил "сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов". "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — добавил глава государства.
Обязательства в сфере безопасности
Путин подчеркнул, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Так он ответил на реплику, что ранее Лукашенко заявлял, что когда речь идет о военной составляющей, у Минска имеется договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и что глава Белоруссии якобы договорился с Путиным, что при первой необходимости Минску окажут помощь.
"Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", — сказал Путин.
"Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", — добавил президент России.
"Остудить горячие головы"
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии, если оппозиция захватит госучреждения, банки или допустит другие силовые варианты действий, но случится это только в крайнем случае и в случае соответствующего обращения со стороны официального Минска.
"Сейчас не исключен вариант силовых акций со стороны оппозиции. Если будет обращение от Минска, конечно, мы окажем помощь, ведь Белоруссия — наш ключевой союзник, у нас Союзное государство, кроме того, обязательства в рамках ОДКБ", — пояснил Джабаров.
По словам Джабарова
, имеется в виду помощь в виде российских сил сдерживания — Росгвардии или ОМОНа.
"Мы имеем полное право вмешаться, ведь речь идет о помощи нашему ближайшему союзнику. Но мы рассчитываем, что этого не произойдет", — подчеркнул сенатор.
Он указал на то, что в Белоруссии продолжается эскалация напряженности, "дирижеры которой сидят за границей, причем даже не в Польше или Литве, а на Западе". При этом Джабаров выразил надежду, что сделанные Путиным заявления по Белоруссии "предостерегут многих и остудят горячие головы".
"Предупредительный характер"
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин
считает, что заявление Путина о готовности отправить в Белоруссию резерв силовиков сделано "на всякий случай", чтобы "предупредить о решимости", оно может нести предупредительный характер, чтобы не дошло до необходимости в этих мерах.
"У нас есть обязательства как Союзного государства, так и ОДКБ, мы обязаны прийти на помощь в случае, если президент обратится к нам за соответствующей помощью. Ну а помогать можно по-разному. Я думаю, что можно оказывать существенную техническую помощь без использования личного состава. Надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал РИА Новости Шерин.
Глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов пояснил РИА Новости, что такой может оказать белорусским властям как консультативную помощь, так и военную поддержку в рамках Союзного государства.
"У нас действуют договоры в рамках Союзного государства в сфере безопасности, правопорядка. Более того, статья 51 устава ООН говорит о праве государства на индивидуальную и коллективную самооборону. И если, не дай бог, в Белоруссии дойдет до внутреннего вооруженного конфликта, в рамках данной статьи государство, которое имеет соглашение с Белоруссией, может оказать и военную помощь", — отметил он.
"Надеюсь, до такого никогда не дойдет. Но правовые основы для такой помощи существуют", — добавил Жданов
.
Он предположил, что в целом, скорее всего, российские правоохранительные органы будут оказывать консультативную помощь в области безопасности и правоохранительной деятельности, а также обороны.
По его словам, в состав такого "резерва" могут войти представители различных структур МВД — от подразделений охраны общественного порядка до следователей.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская
.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, потом от этой тактики отказались.
По официальным данным, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.
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