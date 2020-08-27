https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html

Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:44

2020-08-27T16:44

2020-08-28T03:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

юрий жданов

александр шерин

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если для этого возникнет необходимость. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "Россия 1".По словам Путина, его белорусский коллега <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попросил "сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов". "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — добавил глава государства.Обязательства в сфере безопасностиПутин подчеркнул, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Так он ответил на реплику, что ранее Лукашенко заявлял, что когда речь идет о военной составляющей, у Минска имеется договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и что глава Белоруссии якобы договорился с Путиным, что при первой необходимости Минску окажут помощь."Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", — сказал Путин."Остудить горячие головы"Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии, если оппозиция захватит госучреждения, банки или допустит другие силовые варианты действий, но случится это только в крайнем случае и в случае соответствующего обращения со стороны официального Минска.По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Джабарова</a>, имеется в виду помощь в виде российских сил сдерживания — Росгвардии или ОМОНа.Он указал на то, что в Белоруссии продолжается эскалация напряженности, "дирижеры которой сидят за границей, причем даже не в Польше или Литве, а на Западе". При этом Джабаров выразил надежду, что сделанные Путиным заявления по Белоруссии "предостерегут многих и остудят горячие головы"."Предупредительный характер"Первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a> считает, что заявление Путина о готовности отправить в Белоруссию резерв силовиков сделано "на всякий случай", чтобы "предупредить о решимости", оно может нести предупредительный характер, чтобы не дошло до необходимости в этих мерах.Глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов пояснил РИА Новости, что такой может оказать белорусским властям как консультативную помощь, так и военную поддержку в рамках Союзного государства."Надеюсь, до такого никогда не дойдет. Но правовые основы для такой помощи существуют", — добавил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_ZHdanov/" target="_blank" data-auto="true">Жданов</a>.Он предположил, что в целом, скорее всего, российские правоохранительные органы будут оказывать консультативную помощь в области безопасности и правоохранительной деятельности, а также обороны.По его словам, в состав такого "резерва" могут войти представители различных структур МВД — от подразделений охраны общественного порядка до следователей.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, потом от этой тактики отказались.По официальным данным, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576086500.html

https://ria.ru/20200819/1575984262.html

Слава Мишкич Любое насилие против мирного населения не оправдано,притом выдвинуто конкретное обвинение в махинациях на выборах,есть документальное подтверждение.На стороне народа закон,на который диктаторы положили. 324

sergey-78 Хоть природа протестов внутренняя, помощь протестующим внешняя, так что с точки зрения договора, все верно. 254

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, юрий жданов, александр шерин, белоруссия, безопасность, в мире