https://ria.ru/20200901/sammit-1576562616.html

Лавров оценил перспективы саммита "пятерки" Совбеза ООН

Саммит "пятерки" СБ ООН состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом, он должен проходить в очном формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:51

2020-09-01T10:51

2020-09-01T10:51

сергей лавров

мгимо

совет безопасности оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Саммит "пятерки" <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом, он должен проходить в очном формате, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>."А в ближайшей перспективе считаем принципиально важным, чтобы постоянные члены СБ ООН реализовали свою ответственность в соответствии с уставом ООН и провели саммит, это еще одна инициатива президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>, саммит, на котором можно было бы, реализуя полномочия этих пяти стран, которые заложены в уставе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, рассмотреть пути кардинального оздоровления ситуации в сфере безопасности в глобальном масштабе", - сказал Лавров."Все страны пятерки в ответ на это предложение президента Путина откликнулись позитивно, я надеюсь, как вообще-то мы недавно с нашими коллегами обсуждали, как только коронавирусная ситуация позволит, такой саммит состоится. Он должен, конечно же, проходить в очном формате", - добавил министр.

https://ria.ru/20200709/1574129740.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мгимо, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире