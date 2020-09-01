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Лавров оценил перспективы саммита "пятерки" Совбеза ООН
Саммит "пятерки" СБ ООН состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом, он должен проходить в очном формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:51
2020-09-01T10:51
сергей лавров
мгимо
совет безопасности оон
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Саммит "пятерки" <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом, он должен проходить в очном формате, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>."А в ближайшей перспективе считаем принципиально важным, чтобы постоянные члены СБ ООН реализовали свою ответственность в соответствии с уставом ООН и провели саммит, это еще одна инициатива президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>, саммит, на котором можно было бы, реализуя полномочия этих пяти стран, которые заложены в уставе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, рассмотреть пути кардинального оздоровления ситуации в сфере безопасности в глобальном масштабе", - сказал Лавров."Все страны пятерки в ответ на это предложение президента Путина откликнулись позитивно, я надеюсь, как вообще-то мы недавно с нашими коллегами обсуждали, как только коронавирусная ситуация позволит, такой саммит состоится. Он должен, конечно же, проходить в очном формате", - добавил министр.
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сергей лавров, мгимо, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире

Лавров оценил перспективы саммита "пятерки" Совбеза ООН

10:51 01.09.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Саммит "пятерки" СБ ООН состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом, он должен проходить в очном формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО.
"А в ближайшей перспективе считаем принципиально важным, чтобы постоянные члены СБ ООН реализовали свою ответственность в соответствии с уставом ООН и провели саммит, это еще одна инициатива президента Путина, саммит, на котором можно было бы, реализуя полномочия этих пяти стран, которые заложены в уставе ООН, рассмотреть пути кардинального оздоровления ситуации в сфере безопасности в глобальном масштабе", - сказал Лавров.
"Все страны пятерки в ответ на это предложение президента Путина откликнулись позитивно, я надеюсь, как вообще-то мы недавно с нашими коллегами обсуждали, как только коронавирусная ситуация позволит, такой саммит состоится. Он должен, конечно же, проходить в очном формате", - добавил министр.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 17:45
Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН
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Сергей ЛавровМГИМОСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
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