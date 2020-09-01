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https://ria.ru/20200901/rezhissery-1576565340.html
Названы главные российские кинорежиссеры десятилетия
Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" назвали 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:44
2020-09-01T12:09
культура
кино и сериалы
кинопоиск
т-34
андрей звягинцев
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<strong>МОСКВА, 1 сент – РИА Новости</strong>. Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" <a href="http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/directors_ru_rating_2010_20_0112" target="_blank">назвали</a> 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев.Деятельность режиссеров оценивалась по семи критериям: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на "КиноПоиске".Учитывались только полнометражные проекты, которые вышли в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше десяти миллионов рублей. Альтернативным условием было участие в конкурсной программе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории "Лучший фильм" или "Лучший режиссер".На первом месте по совокупности критериев оказался Андрей Звягинцев. "Каждый из трех фильмов режиссера ("Елена", "Лефиафан", "Нелюбовь" - Прим.ред.) получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его картин. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз – в "Особом взгляде". Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а "Левиафан" удостоился "Золотого глобуса" как лучший фильм на иностранном языке", — говорится в сообщении "Бюллетеня кинопрокатчика".Вторую строчку рейтинга занял Алексей Сидоров ("Бой с тенью 3: Последний раунд" и "Т-34"), третью – Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж"). На четвертом месте Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки"), на пятом – Федор Бондарчук ("Сталинград" и "Притяжение"). Также в десятку вошли: Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Жора Крыжовников.
https://ria.ru/20190905/1558344581.html
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кино и сериалы, кинопоиск, т-34, андрей звягинцев

Названы главные российские кинорежиссеры десятилетия

11:44 01.09.2020 (обновлено: 12:09 01.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Андрей Звягинцев во время интервью на 28-м Открытом Российском кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Режиссёр Андрей Звягинцев во время интервью на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сент – РИА Новости. Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" назвали 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев.
Деятельность режиссеров оценивалась по семи критериям: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на "КиноПоиске".
Учитывались только полнометражные проекты, которые вышли в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше десяти миллионов рублей. Альтернативным условием было участие в конкурсной программе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории "Лучший фильм" или "Лучший режиссер".
На первом месте по совокупности критериев оказался Андрей Звягинцев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Нелюбовь".
Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Нелюбовь
1 из 3
Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Нелюбовь".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн" / Перейти в фотобанкНа съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн").
Кадр из фильма Левиафан Андрея Звягинцева
2 из 3
На съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн").
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев получает Премию "Ника" в номинации за лучшую операторскую работу вместо оператора Михаил Кричман за фильм "Елена" на ХХV Юбилейной торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" за 2011 год в холле "Крокус Сити Холл". Премию вручала актриса Мария Кожевникова.
Юбилейная церемония вручения кинематографической премии Ника
3 из 3
Режиссер Андрей Звягинцев получает Премию "Ника" в номинации за лучшую операторскую работу вместо оператора Михаил Кричман за фильм "Елена" на ХХV Юбилейной торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" за 2011 год в холле "Крокус Сити Холл". Премию вручала актриса Мария Кожевникова.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 3
Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма "Нелюбовь".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3
На съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн").
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
Перейти в фотобанк
3 из 3
Режиссер Андрей Звягинцев получает Премию "Ника" в номинации за лучшую операторскую работу вместо оператора Михаил Кричман за фильм "Елена" на ХХV Юбилейной торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" за 2011 год в холле "Крокус Сити Холл". Премию вручала актриса Мария Кожевникова.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Каждый из трех фильмов режиссера ("Елена", "Лефиафан", "Нелюбовь" - Прим.ред.) получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его картин. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз – в "Особом взгляде". Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а "Левиафан" удостоился "Золотого глобуса" как лучший фильм на иностранном языке", — говорится в сообщении "Бюллетеня кинопрокатчика".
Вторую строчку рейтинга занял Алексей Сидоров ("Бой с тенью 3: Последний раунд" и "Т-34"), третью – Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж"). На четвертом месте Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки"), на пятом – Федор Бондарчук ("Сталинград" и "Притяжение").
Также в десятку вошли: Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Жора Крыжовников.
Режиссер Андрей Звягинцев - РИА Новости, 1920, 05.09.2019
5 сентября 2019, 13:40Культура
Андрей Звягинцев снимет фильм про проблемы богатых людей
3311533
КультураКино и сериалыКинопоискТ-34Андрей Звягинцев
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