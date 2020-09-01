https://ria.ru/20200901/rezhissery-1576565340.html

Названы главные российские кинорежиссеры десятилетия

Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" назвали 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:44

2020-09-01T11:44

2020-09-01T12:09

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т-34

андрей звягинцев

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<strong>МОСКВА, 1 сент – РИА Новости</strong>. Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" <a href="http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/directors_ru_rating_2010_20_0112" target="_blank">назвали</a> 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев.Деятельность режиссеров оценивалась по семи критериям: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на "КиноПоиске".Учитывались только полнометражные проекты, которые вышли в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше десяти миллионов рублей. Альтернативным условием было участие в конкурсной программе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории "Лучший фильм" или "Лучший режиссер".На первом месте по совокупности критериев оказался Андрей Звягинцев. "Каждый из трех фильмов режиссера ("Елена", "Лефиафан", "Нелюбовь" - Прим.ред.) получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его картин. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз – в "Особом взгляде". Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а "Левиафан" удостоился "Золотого глобуса" как лучший фильм на иностранном языке", — говорится в сообщении "Бюллетеня кинопрокатчика".Вторую строчку рейтинга занял Алексей Сидоров ("Бой с тенью 3: Последний раунд" и "Т-34"), третью – Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж"). На четвертом месте Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки"), на пятом – Федор Бондарчук ("Сталинград" и "Притяжение"). Также в десятку вошли: Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Жора Крыжовников.

https://ria.ru/20190905/1558344581.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, кинопоиск, т-34, андрей звягинцев