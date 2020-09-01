https://ria.ru/20200901/putin-1576576118.html
Путин обратился к школьникам и студентам
Президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:57
2020-09-01T13:57
2020-09-01T14:48
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и выразил уверенность, что вместе получится решить все стоящие перед страной задачи.Президент пожелал успехов всем студентам и школьникам."Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной задачи. Я говорю именно перед страной - почему? Потому что как бы ни показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", - сказал президент.Всероссийский открытый урок в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошел под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и выразил уверенность, что вместе получится решить все стоящие перед страной задачи.
Президент пожелал успехов всем студентам и школьникам.
"Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной задачи. Я говорю именно перед страной - почему? Потому что как бы ни показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", - сказал президент.
Всероссийский открытый урок в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошел под девизом "Помнить – значит знать".