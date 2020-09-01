Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/putin-1576576118.html
Путин обратился к школьникам и студентам
Президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:57
2020-09-01T14:48
социальный навигатор
сн_образование
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_0:258:2878:1877_1400x0_80_0_0_2d9f41158f8d989aff7c394ad9756767.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и выразил уверенность, что вместе получится решить все стоящие перед страной задачи.Президент пожелал успехов всем студентам и школьникам."Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной задачи. Я говорю именно перед страной - почему? Потому что как бы ни показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", - сказал президент.Всероссийский открытый урок в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошел под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_60c29b781ab18131623d5c1ee9ca2a9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество

Путин обратился к школьникам и студентам

13:57 01.09.2020 (обновлено: 14:48 01.09.2020)
553
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции обратился к учащимся с напутствием перед новым учебным годом и выразил уверенность, что вместе получится решить все стоящие перед страной задачи.
Президент пожелал успехов всем студентам и школьникам.
"Хочу вспомнить замечательную поговорку, что дорогу осилит идущий. Я уверен, что мы вместе с вами решим все стоящие перед страной задачи. Я говорю именно перед страной - почему? Потому что как бы ни показалось странным, даже те, кто впервые пришел сегодня за парту, пришел в школу, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед. Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", - сказал президент.
Всероссийский открытый урок в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошел под девизом "Помнить – значит знать".
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 03:37
День знаний в России
26513114
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Женщина на крыле самолета в Борисполе, Украина. Стоп-кадр видео
На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции
Путин поддержал идею конкурса эссе об истории семей
Владислав Крапивин
Названы дата и место похорон Владислава Крапивина
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Школьники предложили президенту поддержать игру в танчики
Школьники предложили Путину сыграть в "танчики"
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
РЕН: адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Захарова
Светлана Тихановская
Зюганов заявил, что Тихановскую используют как красивый сарафан
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать
Путин призвал не считать Россию "страной-бензоколонкой"
Школьница во время дистанционного обучения дома
Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование
Вид Варшавы
В Польше не испугались угроз Лукашенко закрыть воздушное пространство
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать
Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции
Путин оценил опасения из-за увлечения детей компьютерными играми
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Иван Сафронов в зале суда
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния