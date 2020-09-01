https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html
В Минске прошли задержания протестующих
В центре Минска прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:21
2020-09-01T16:21
2020-09-01T19:04
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a> прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости.Сегодня утром студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли на митинг возле здания БГУ, напротив площади Независимости. Они скандировали лозунги и аплодировали. Рядом находились сотрудники милиции, которые следили за порядком и просили протестующих разойтись, однако те не отреагировали. Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались: некоторые скрылись в переходе станции метро "Площадь Ленина", остальные — в здании учебного заведения.Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо". Там задержали около десяти человек, как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: некоторых им удалось таким образом освободить.Сейчас милиция перекрыла проход для пешеходов по обе стороны дороги на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят на тротуаре в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены основные правительственные здания. Протесты в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
Павлуша Шапкин
если Лукашенко считает, что так он поднимет свой авторитет в глазах народа, то глубоко ошибается. Жесткие разгоны мирных демонстраций признак трусости и жадности до власти, мы. в РФ это на себе хорошо прочувствовали не раз
365
Sergey Sergey
Давно пора.
278
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры несанкционированной акции студентов в Минске
Возле Минского государственного лингвистического университета прошла несанкционированная акция студентов, задержаний не было.
2020-09-01T16:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 1 сен — РИА Новости.
В центре Минска
прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сегодня утром студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли на митинг возле здания БГУ, напротив площади Независимости. Они скандировали лозунги и аплодировали.
Рядом находились сотрудники милиции, которые следили за порядком и просили протестующих разойтись, однако те не отреагировали. Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались: некоторые скрылись в переходе станции метро "Площадь Ленина", остальные — в здании учебного заведения.
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо". Там задержали около десяти человек, как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: некоторых им удалось таким образом освободить.
Сейчас милиция перекрыла проход для пешеходов по обе стороны дороги на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят на тротуаре в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены основные правительственные здания.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская
получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
Протесты студентов в Минске
1 из 15
Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.
2 из 15
Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.
3 из 15
Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.
4 из 15
Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.
5 из 15
Участницы студенческой акции протеста в Минске.
6 из 15
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".
8 из 15
Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.
9 из 15
Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.
10 из 15
Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.
11 из 15
Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.
12 из 15
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.
13 из 15
Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.
14 из 15
Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.
15 из 15
Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.
1 из 15
Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.
2 из 15
Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.
3 из 15
Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.
4 из 15
Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.
5 из 15
Участницы студенческой акции протеста в Минске.
6 из 15
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".
8 из 15
Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.
9 из 15
Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.
10 из 15
Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.
11 из 15
Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.
12 из 15
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.
13 из 15
Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.
14 из 15
Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.
15 из 15
Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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