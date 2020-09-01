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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html
В Минске прошли задержания протестующих
В центре Минска прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:21
2020-09-01T19:04
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a> прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости.Сегодня утром студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли на митинг возле здания БГУ, напротив площади Независимости. Они скандировали лозунги и аплодировали. Рядом находились сотрудники милиции, которые следили за порядком и просили протестующих разойтись, однако те не отреагировали. Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались: некоторые скрылись в переходе станции метро "Площадь Ленина", остальные — в здании учебного заведения.Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо". Там задержали около десяти человек, как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: некоторых им удалось таким образом освободить.Сейчас милиция перекрыла проход для пешеходов по обе стороны дороги на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят на тротуаре в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены основные правительственные здания. Протесты в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
если Лукашенко считает, что так он поднимет свой авторитет в глазах народа, то глубоко ошибается. Жесткие разгоны мирных демонстраций признак трусости и жадности до власти, мы. в РФ это на себе хорошо прочувствовали не раз
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Давно пора.
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минск
белоруссия
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РИА Новости
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60
Кадры несанкционированной акции студентов в Минске
Возле Минского государственного лингвистического университета прошла несанкционированная акция студентов, задержаний не было.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске прошли задержания протестующих

16:21 01.09.2020 (обновлено: 19:04 01.09.2020)
15651
МИНСК, 1 сен — РИА Новости. В центре Минска прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Сегодня утром студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли на митинг возле здания БГУ, напротив площади Независимости. Они скандировали лозунги и аплодировали.
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Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии
Рядом находились сотрудники милиции, которые следили за порядком и просили протестующих разойтись, однако те не отреагировали. Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались: некоторые скрылись в переходе станции метро "Площадь Ленина", остальные — в здании учебного заведения.
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо". Там задержали около десяти человек, как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: некоторых им удалось таким образом освободить.
Сейчас милиция перекрыла проход для пешеходов по обе стороны дороги на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят на тротуаре в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены основные правительственные здания.
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Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии

Протесты в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
Протесты студентов в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

Участники студенческой акции протеста в Минске
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

Участники акции протеста в Минске блокировали милицейский автомобиль
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

Участники студенческой акции протеста в Минске
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

Участницы студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Там начались задержания.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

Участники студенческой акции протеста в Минске
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

Участники студенческой акции протеста в Минске
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

Участники студенческой акции протеста в Минске
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 18:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
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Обсудить 196
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
если Лукашенко считает, что так он поднимет свой авторитет в глазах народа, то глубоко ошибается. Жесткие разгоны мирных демонстраций признак трусости и жадности до власти, мы. в РФ это на себе хорошо прочувствовали не раз
1 сентября, 16:28
Павлуша Шапкин
1095206243
Давно пора.
1 сентября, 16:26
SSSergey Sergey
214201443
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