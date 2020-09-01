https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html

В Минске прошли задержания протестующих

В центре Минска прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:21

2020-09-01T16:21

2020-09-01T19:04

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a> прошли задержания участников несанкционированной акции протеста, сообщил корреспондент РИА Новости.Сегодня утром студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли на митинг возле здания БГУ, напротив площади Независимости. Они скандировали лозунги и аплодировали. Рядом находились сотрудники милиции, которые следили за порядком и просили протестующих разойтись, однако те не отреагировали. Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались: некоторые скрылись в переходе станции метро "Площадь Ленина", остальные — в здании учебного заведения.Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо". Там задержали около десяти человек, как минимум еще двух — на улице Свердлова. Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин. Некоторые женщины пытались отбивать задержанных: некоторых им удалось таким образом освободить.Сейчас милиция перекрыла проход для пешеходов по обе стороны дороги на пересечении с улицей Городской Вал. Стражи порядка стоят на тротуаре в один-два ряда и никого не пускают к площади Независимости, где расположены основные правительственные здания. Протесты в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов.Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html

https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html

Павлуша Шапкин если Лукашенко считает, что так он поднимет свой авторитет в глазах народа, то глубоко ошибается. Жесткие разгоны мирных демонстраций признак трусости и жадности до власти, мы. в РФ это на себе хорошо прочувствовали не раз 365

Sergey Sergey Давно пора. 278

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры несанкционированной акции студентов в Минске Возле Минского государственного лингвистического университета прошла несанкционированная акция студентов, задержаний не было. 2020-09-01T16:21 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире