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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protest-1576594788.html
Протесты студентов в Минске
На акцию протеста в Минске первого сентября вышли студенты. Милиция пресекла митинг, есть задержанные. Кадры из белорусской столицы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:03
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протесты в белоруссии
минск
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На акцию протеста в Минске первого сентября вышли студенты. Милиция пресекла митинг, есть задержанные. Кадры из белорусской столицы — в фотоленте Ria.ru.
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минск, фото, фото

Протесты студентов в Минске

19:03 01.09.2020 (обновлено: 19:09 01.09.2020)
347
На акцию протеста в Минске первого сентября вышли студенты. Милиция пресекла митинг, есть задержанные. Кадры из белорусской столицы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

Участники студенческой акции протеста в Минске
1 из 15

Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
2 из 15

Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

Участники акции протеста в Минске блокировали милицейский автомобиль
3 из 15

Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

Участники студенческой акции протеста в Минске
4 из 15

Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

Участницы студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
5 из 15

Участницы студенческой акции протеста в Минске.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
6 из 15

Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Там начались задержания.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
7 из 15

Там начались задержания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
8 из 15

Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

Участники студенческой акции протеста в Минске
9 из 15

Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

Участники студенческой акции протеста в Минске
10 из 15

Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

Участники студенческой акции протеста в Минске
11 из 15

Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
12 из 15

Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
13 из 15

Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

Сотрудники правоохранительных органов и участница акции протеста в Минске
14 из 15

Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

Участники студенческой акции протеста в Минске. Студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета вышли на акции протеста в Минске
15 из 15

Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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