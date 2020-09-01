https://ria.ru/20200901/protest-1576594788.html

Протесты студентов в Минске

На акцию протеста в Минске первого сентября вышли студенты. Милиция пресекла митинг, есть задержанные. Кадры из белорусской столицы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:03

2020-09-01T19:03

2020-09-01T19:09

протесты в белоруссии

минск

фото

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На акцию протеста в Минске первого сентября вышли студенты. Милиция пресекла митинг, есть задержанные. Кадры из белорусской столицы — в фотоленте Ria.ru.

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, фото, фото