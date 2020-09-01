Протесты студентов в Минске
Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.
Студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов вышли утром на митинг возле здания БГУ.
Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.
Милиция не препятствовала шествию, однако пристально следила за порядком.
Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.
Студентов призывали разойтись, но они не реагировали.
Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.
Вскоре к вузу подъехал автобус, из которого вышли силовики. Увидев их, студенты разбежались.
Участницы студенческой акции протеста в Минске.
Участницы студенческой акции протеста в Минске.
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".
Позже группа митингующих проследовала по проспекту Независимости и свернула к стадиону "Динамо".
Там начались задержания.
Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.
Рядом со стадионом "Динамо" задержали около десяти человек.
Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.
Восьмерых журналистов, освещавших протесты, забрали в РУВД для проверки документов.
Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.
Еще как минимум двух человек задержали на улице Свердлова.
Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.
Это произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН.
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.
Бойцы ОМОН выхватывали из толпы в основном мужчин.
Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.
Некоторые женщины пытались отбивать задержанных.
Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.
Тем временем ОМОН оцепил площадь Независимости, куда оппозиция призывала приходить в честь Дня знаний.
Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.
Пешеходов не пускают на площадь и проверяют у них документы.